Japonia intenționează să desfășoare avioane de vânătoare în India pentru prima dată luna viitoare, o decizie care, potrivit experților, reflectă dorința Tokyo-ului de a consolida cooperarea în domeniul securității cu țările „cu viziuni similare” din regiunea Indo-Pacific, pe fondul creșterii cheltuielilor de apărare ca răspuns la puterea militară tot mai mare a Chinei, potrivit South China Morning Post.

Conform unui anunț făcut marți de Forțele Aeriene de Apărare ale Japoniei, Tokyo va desfășura un exercițiu de antrenament comun, denumit „Veer Guardian 26”, împreună cu Forțele Aeriene Indiene, în perioada 9-21 septembrie, în Rajasthan, în vestul Indiei.

În cadrul exercițiului comun, Tokyo a declarat că va detașa în India trei avioane de vânătoare F-2, precum și aproximativ 110 membri ai personalului din cadrul celei de-a opta escadrile aeriene staționate la baza aeriană Tsuiki din prefectura Fukuoka, din sud-vestul Japoniei.

Între timp, Taiwanul își consolidează apărarea în arhipelagul Penghu, considerat esențial pentru respingerea unei eventuale invazii chineze. Trupele se antrenează pentru debarcări și atacuri asupra insulelor, în timp ce autoritățile pregătesc și populația civilă pentru situații de război, inclusiv blocadă, lipsa proviziilor și întreruperea infrastructurii esențiale, se arată într-un reportaj publicat de Reuters.

Arhipelagul, format din aproximativ 90 de insule și insulițe și aflat la circa 50 de kilometri de coasta de sud-vest a Taiwanului, este o destinație turistică populară, cunoscută pentru plajele sale și recifele de corali. În cazul unei tentative de invazie chineză, însă, Penghu s-ar putea afla în prima linie.

Oficiali taiwanezi din domeniul securității și experți militari consideră că Beijingul ar trebui să neutralizeze sau să cucerească arhipelagul pentru a-și putea proteja navele și avioanele care s-ar îndrepta spre Taiwan.

„Dacă navele Armatei Populare de Eliberare ar încerca să atace Taiwanul ocolind Penghu, aceste nave ar putea fi lovite de rachete lansate din Penghu. Acest lucru obligă PLA să atace Penghu înainte de a putea ataca Taiwanul”, a declarat Su Tzu-yun, membru al Institutului pentru Cercetări în Domeniul Apărării și Securității Naționale din Taiwan.

Exerciții cu foc real

În cadrul unui exercițiu desfășurat pe 10 august pe principala insulă din arhipelagul Penghu, liniștea nopții a fost întreruptă de proiectile de iluminare trase de artilerie.

Cele patru tancuri și transportoarele blindate au înaintat prin nori de praf și gaze de eșapament, simulând atacuri împotriva unor forțe care încercau să debarce.

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Ulterior, artileria, mortierele și infanteria au deschis focul asupra mării, în timp ce trasoarele mitralierelor au luminat cerul.

Exercițiul cu foc real a făcut parte din manevrele anuale Han Kuang, organizate în Taiwan pentru pregătirea forțelor armate în cazul unor atacuri aeriene și maritime.

Potrivit lui Su Tzu-yun, poziția strategică a Penghu, combinată cu prezența armamentului cu rază lungă de acțiune, face din arhipelag o țintă principală pentru Armata Populară de Eliberare.

Și populația se pregătește pentru război

Pregătirile nu se limitează la armată. Autoritățile taiwaneze încearcă să crească reziliența celor aproximativ 110.000 de locuitori ai arhipelagului.

Aproximativ 1.200 de persoane din Penghu au fost deja certificate în cadrul programului guvernamental de „reziliență a apărării la nivelul întregii societăți”. Voluntarii sunt instruiți să ofere primul ajutor și sprijin în situații de urgență, inclusiv în cazul unui cutremur sau al unei invazii.

Yen Min-ching, un polițist pensionat care ocupă în prezent funcția de șef de cartier ales, îi încurajează pe locuitorii insulelor să participe la program.

Până la sfârșitul anului, aproximativ 200.000 de persoane din întregul Taiwan ar urma să fi absolvit cursurile de pregătire.

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„Este absolut necesar să avem un simț al crizei”, a declarat Chen Chen-chung, șeful comunei Huxi, unde se află infrastructură importantă, inclusiv docuri pentru transportul mărfurilor, un aeroport civil și militar și principala centrală electrică din Penghu.

„Insulele Penghu ar fi cu siguranță printre primele ținte atacate”, a spus Chen, care conduce și un grup de apărare civilă format din aproximativ 100 de persoane.

Membrii grupului ar putea avea, în cazul unui război, misiuni precum distribuirea rațiilor, construirea de fortificații și combaterea propagandei inamice.

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Editor : C.A.