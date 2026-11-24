Ministrul Finanțelor din Arabia Saudită a declarat că țara este pregătită pentru un conflict de lungă durată cu houthiții, recunoscând că rebelii susținuți de Iran ar putea provoca încă suferințe suplimentare, în timp ce autoritățile din regat se pregătesc pentru prima contracție economică din 2020, relatează Financial Times.

În cadrul discursului său ținut cu ocazia prezentării primului buget de la începutul războiului dintre SUA și Iran și al reluării atacurilor grupării Houthi asupra orașelor și infrastructurii saudite, Mohammed al-Jadaan a subliniat că Riadul și-a demonstrat reziliența și nu se va lăsa „șantajat” de atacurile rebelilor.

Cu toate acestea, izbucnirea conflictului din regiunea Golfului a reprezentat o provocare majoră pentru planurile ambițioase de transformare economică ale prințului moștenitor Mohammed bin Salman, menite să diversifice economia regatului și să transforme țara într-un centru de investiții și turism.

„Suntem pregătiți și am demonstrat de nenumărate ori că suntem suficient de rezistenți pentru a face față unui conflict de lungă durată”, a declarat el în cadrul unei conferințe de presă. „Iluzia că Arabia Saudită poate fi șantajată cu rachete... este o greșeală totală”.

Guvernul estimează acum că economia va înregistra o contracție de 2,1% în acest an, după o creștere anuală de 4,6% în 2025, deși cea mai recentă prognoză este mai optimistă decât contracția de 3,6% prevăzută în declarația premergătoare bugetului din octombrie. Se preconizează că economia își va reveni anul viitor, înregistrând o creștere de 10,9%.

La începutul lunii octombrie, gruparea Houthi a lansat o serie de atacuri mortale asupra Aeroportului Internațional King Khalid din Riad, soldate cu moartea a cel puțin 17 persoane și rănirea a peste 300. De asemenea, în ultimele săptămâni, grupul a atacat și cartierul financiar King Abdullah, situat în inima capitalei saudite, Riad, provocând pagube la doi zgârie-nori care aparțin companiei petroliere de stat Saudi Aramco și fondului suveran de investiții al regatului.

O clădire din cartierul financiar a fost, de asemenea, lovită marți, a declarat un purtător de cuvânt al coaliției conduse de Arabia Saudită care luptă împotriva houthiților.

Atacurile și perturbările din transporturi au obligat Arabia Saudită să anuleze sau să amâne o serie de evenimente de mare anvergură, printre care se numără și conferința economică emblematică a regatului, Future Investment Initiative (FII), cunoscută sub denumirea de „Davosul deșertului”.

Turismul internațional a înregistrat o scădere de 7% de la începutul anului, a afirmat Jadaan, însă acest lucru a fost compensat de o creștere semnificativă a turismului intern. Activitățile din sectoarele nepetroliere, care reprezintă un element central al strategiei Vision 2030 a prințului moștenitor, au înregistrat o creștere de 2,3% în acest an, contribuind la atenuarea impactului scăderii activităților din sectorul petrolier.

Bugetul de stat al Arabiei Saudite estimează că cheltuielile din acest an vor ajunge la 1,44 trilioane de riali saudiți (383 miliarde de dolari), în timp ce veniturile sunt estimate la 1,19 trilioane de riali saudiți, ceea ce indică un deficit de 245 miliarde de riali saudiți pentru 2026, în scădere față de 276,6 miliarde de riali saudiți în 2025, dar mai mare decât estimarea inițială de 165 miliarde de riali saudiți.

Pentru anul 2027, se preconizează că deficitul se va reduce și mai mult, cheltuielile urmând să atingă 1,39 trilioane de riali saudiți, iar veniturile fiind estimate la 1,2 trilioane de riali saudiți.

Ministrul a declarat că guvernul intenționează să continue cu planurile de reformă economică, inclusiv reducerea subvențiilor pentru apă și energie electrică începând de anul viitor, în ciuda incertitudinii generate de conflicte.

„Reforma este un proces, și nu va exista niciodată un moment potrivit pentru a o pune în aplicare”, a spus el. „Așa că trebuie să urmezi planul”.

Rata datoriei publice raportată la PIB a regatului rămâne relativ scăzută pentru o economie din G20, situându-se la 34,5%, dar se preconizează că va crește la 35,9% anul viitor.

Cheltuielile militare au crescut cu doar 2% în acest an față de 2025, în ciuda conflictelor în curs. Ministrul a invocat investițiile pe termen lung în domeniul apărării din ultimul deceniu ca motiv al acestei creșteri modeste, precum și dezvoltarea industriei locale.

„Nu avem o limită de preț, nu avem nicio limită în ceea ce privește cantitatea de provizii pe care o putem furniza armatei noastre, dacă aceasta are nevoie de ele”, a spus Jadaan.

Cifrele publicate de autorități luna trecută arată că Arabia Saudită a majorat ponderea fondurilor locale din cheltuielile sale militare la puțin peste 27%, până la sfârșitul anului 2025, față de mai puțin de 3% în urmă cu un deceniu. Guvernul își propune să crească această pondere la 50% din totalul cheltuielilor militare până în 2030.

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Editor : A.M.G.