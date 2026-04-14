O amplă patrulă a Forțelor Armate Canadiene în Arctica, desfășurată pe o distanță de 5.200 km, evidențiază transformarea rapidă a regiunii într-un spațiu de competiție geopolitică. Misiunea, afectată de condiții extreme și incidente operaționale, reflectă presiunile tot mai mari generate de Rusia, China și schimbările climatice asupra capacităților militare ale Canadei și ale aliaților NATO, scriu jurnaliștii BBC.

Cea mai amplă misiune arctică din istoria Canadian Rangers

Un simplu rând de molizi a marcat linia de sosire pentru rezerviștii și membrii de luptă ai armatei canadiene, după un maraton de două luni petrecut într-unul dintre cele mai aspre medii de pe Pământ: vasta regiune arctică a Canadei, arată publicația britanică într-un articol.

Patrula, care s-a încheiat vineri în Churchill, Manitoba, a fost cea mai amplă misiune în nord din istoria Canadian Rangers - o ramură a Forțelor Armate Canadiene responsabilă cu monitorizarea regiunilor îndepărtate ale țării. Pe o distanță de 5.200 km, s-au deplasat prin Arctica, urmând un traseu care nu fusese parcurs de 80 de ani.

Au condus snowmobile pe teren acoperit de gheață, navigând prin viscole și vânturi puternice în timp ce călătoreau ore întregi între comunitățile îndepărtate din nord. În unele nopți, au campat pe gheață în corturi, în timp ce temperaturile scădeau până la -60 de grade Celsius.

În ultima noapte, pe țărmurile înghețate ale Golfului Hudson, și-au instalat tabăra lângă un post comercial abandonat, în timp ce gheața scârțâia sub picioarele lor. Au existat pericole constante de care trebuiau să se ferească, de la urșii polari la degerături și deshidratare cauzată de vremea rece.

Patrula face parte dintr-o operațiune anuală a Forțelor Armate Canadiene menită să evidențieze prezența militară a Canadei în nord.

Un total de 1.300 de militari au participat în acest an, având misiunea de a cartografia teritoriul, de a afla mai multe despre schimbările climatice, de a deschide noi rute de deplasare și de a testa capacitățile de supraviețuire și de luptă în Arctica, într-o regiune care reprezintă 40% din suprafața terestră a Canadei și 70% din linia sa de coastă.

Condiții extreme: temperaturi de -60 de grade, urși polari și rute istorice redeschise

Misiunea a căpătat o relevanță sporită pe fondul luptei geopolitice pentru resursele Arcticii, pe măsură ce clima se încălzește - și vine după ce președintele SUA, Donald Trump, a amenințat în ianuarie că va anexa Groenlanda, un teritoriu arctic danez vecin cu Canada, intensificând tensiunile dintre aliații NATO.

Aceste declarații au fost întâmpinate cu îngrijorare de politicieni din toată Europa și Canada și au dus la o cursă a membrilor NATO pentru a demonstra că sunt în continuare concentrați pe apărarea Arcticii.

Mark Carney, care s-a născut în Teritoriile de Nord-Vest și este primul prim-ministru canadian din nord, a dezvăluit un plan de apărare de mai multe miliarde de dolari care include modernizarea bazelor militare existente din nord.

Dar, în ciuda tensiunilor recente, remarca lui Trump a avut „efect zero” asupra modului în care forțele canadiene și aliații lor colaborează, a declarat generalul de brigadă Daniel Riviere, comandantul grupului operativ al armatei responsabil de Operațiunea Nanook-Nunalivut.

Trupe canadiene în Arctica. Sursa: Profimedia

Operațiunea din acest an, care s-a desfășurat de la jumătatea lunii februarie până la începutul lunii aprilie, a inclus un contingent din Groenlanda care a solicitat să observe activitatea Rangerilor canadieni, a declarat Riviere.

Membri ai armatei din SUA și Marea Britanie au fost invitați să monitorizeze progresul dintr-un centru de comandă din Edmonton, iar soldați francezi și belgieni au desfășurat misiuni de scufundări sub gheață alături de armata canadiană.

Riviere a declarat pentru BBC că misiunea a avut scopul de a pregăti Canada pentru „cel mai rău scenariu”. El a menționat că Rusia rămâne „o forță redutabilă” în Arctica, în ciuda războiului în curs cu Ucraina. Se pare că Rusia are zeci de baze militare permanente în zona sa arctică, în timp ce Canada nu are niciuna.

„Ei încă zboară și încă explorează” în regiune, a spus Riviere, adăugând că exercițiile comune între Rusia și China în apele internaționale au crescut, de asemenea. „Este aceasta o amenințare imediată? Nu. Dar devin ei mai informați cu privire la apele arctice? Absolut.”

Arctica, scenă a competiției geopolitice dintre NATO, Rusia și China

O altă amenințare este schimbarea climatică, care a făcut ca navigarea în regiunea arctică a Canadei să fie mult mai dificilă. Locotenent-colonelul Travis Hanes, unul dintre membrii trupei de rangeri aflați în patrulă de 52 de zile, a fost martor direct la capriciile vremii.

„Râuri care, în mod normal, sunt complet înghețate au ieșit din matcă în zone unde acest lucru nu se întâmplase niciodată în trecut”, a declarat el pentru BBC, formând straturi de gheață instabile, pe care este periculos să te deplasezi în lunile de iarnă.

La polul opus, această iarnă a fost, de asemenea, neobișnuit de rece, a remarcat Hanes, deschizând noi pasaje peste apele arctice care nu înghețaseră anterior, din câte se știe.

O componentă cheie a Canadian Rangers o reprezintă membrii săi indigeni inuiți, a căror cunoaștere profundă a teritoriilor nordice ale Canadei a fost esențială pentru găsirea unor trasee sigure și menținerea în viață a membrilor armatei - atât în cadrul acestei patrule recente, cât și în alte operațiuni din Arctica. „Fără ei, am fi eșuat”, a spus Hanes.

Ei sunt adesea descriși ca „trupele de teren de neînlocuit” din nordul Canadei, având expertiză în manevrarea snowmobilelor între comunitățile arctice îndepărtate pe care le numesc acasă, cunoștințele necesare pentru a supraviețui în frig și abilitatea de a observa când ceva nu este în regulă în apă sau pe uscat.

În timpul patrulării, au împărțit somon arctic și caribou uscat - ceea ce inuiții numesc în mod obișnuit „mâncare de la țară” - cu cei care aveau nevoie de mai multă hrană decât batoane proteice și carne uscată, și au împrumutat mănuși și cizme confecționate din blană de coiot și caribou oricui îi era periculos de frig, în ciuda straturilor de echipament modern de iarnă.

Una dintre rangerii inuiti, Julia Elanik din Aklavik, din Teritoriile de Nord-Vest, a condus pe toată durata patrulării cu o pușcă în spate, pentru cazul în care un urs polar ar fi ieșit în calea grupului.

„Am testat limitele și acum putem vedea viitorul”

Patrula, care a inclus în permanență un nucleu de 20 de snowmobile, s-a bazat, de asemenea, pe mai mult de o duzină de comunități inuite care le-au oferit adăpost pe parcurs, precum și pe alți rangeri inuiti care au servit drept ghizi locali de la un sat la altul.

Barnie Aggark, un ranger canadian din Chesterfield Inlet, Nunavut, care s-a alăturat patrulei pentru a-i ghida pe ultimii 500 km, a declarat pentru BBC că simțea responsabilitatea de a-și ajuta atât comunitatea, cât și țara:

Are totul de-a face cu pământul și marea noastră, cu modul în care le controlăm și cu cine are voie să intre pe ele. Trebuie să arătăm restului lumii că suntem aici, că aceasta este casa noastră și că o vom proteja cu tot ce avem

Patrula a beneficiat și de sprijinul Forțelor Aeriene Canadiene, care au zburat cu avioane Twin Otter deasupra lor pentru a supraveghea terenul pe măsură ce snowmobilele lor înaintau. De asemenea, s-au bazat pe informații obținute prin satelit și pe tehnologii de monitorizare a gheții, unele dintre acestea fiind testate pentru prima dată.

Reflectând asupra încheierii misiunii, subofițerul Sonia Lizotte, care a participat la operațiune, a declarat pentru BBC: „Am testat limitele și acum putem vedea viitorul”.

Canada a pus recent Arctica în centrul politicii sale de securitate națională, afirmând în 2024 că suveranitatea Canadei în nord „este cea mai urgentă și importantă sarcină”. Carney i-a criticat în martie pe predecesorii săi politici pentru că au neglijat regiunea:

După decenii de investiții limitate și fragmentare în nord, noul guvern al Canadei acționează cu o ambiție pe măsura acestei vaste regiuni și a popoarelor sale

Banii vor fi cheltuiți și pentru modernizarea aeroporturilor și a autostrăzilor care pot fi utilizate atât de civili, cât și de militari. Deplasarea în nordul Canadei este dificilă din cauza infrastructurii limitate, zborurile între orașe costând adesea mii de dolari.

Schimbările climatice și investițiile militare redesenează strategia Canadei

Opoziția conservatoare a criticat liberalii pentru că au neglijat Arctica în ultimul deceniu, susținând că acest lucru a creat o „vulnerabilitate uriașă” pentru Canada. De asemenea, aceștia au solicitat guvernului să construiască noi baze militare permanente în nord.

„Avem nevoie de acțiuni concrete, nu de alte anunțuri”, a declarat luna trecută James Bezan, deputat conservator.

Cu toate acestea, noile fonduri au fost bine primite atât de localnici, cât și de armată. „Se pare că suntem hotărâți să construim”, a spus Riviere.

Soldat canadian în Arctica. Sursa: Profimedia

El a adăugat că există planuri de a suplimenta resursele militare din Teritoriile de Nord-Vest ale Canadei și de a intensifica misiunile de luptă în nord, „pentru că ne place să fim mereu pregătiți pentru ce e mai rău”.

Nu totul a decurs conform planului în cadrul misiunii arctice din acest an. Un exercițiu de tragere cu obuzierul, o armă de artilerie, a fost anulat din cauza unei furtuni de zăpadă extreme în Cambridge Bay, Nunavut.

Rangerii canadieni aflați în patrulă au suferit o intoxicație alimentară, probabil din cauza rațiilor militare pe care le consumau. Un ranger și-a fracturat o coastă după ce snowmobilul său s-a răsturnat, dar „a continuat să meargă”, a spus lt-col Hanes. Un altul a suferit degerături și a fost transportat cu avionul în afara misiunii înainte ca starea lui să se agraveze.

În ciuda tuturor provocărilor, lt-col Hanes a calificat operațiunea drept un succes, afirmând că aceasta este o dovadă a expertizei crescânde a Canadei într-un climat nemilos: „O singură accidentare gravă la 250 de persoane? Aceste statistici sunt mult mai bune decât ale oricui altcuiva.”

