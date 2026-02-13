Ideea preşedintelui Donald Trump de a prelua Groenlanda cu orice preţ a revoltat Europa. Ţările europene au pus presiune pe Statele Unite să dea înapoi şi acum se duc negocieri pentru prezenţa americană pe insulă. Dar controlul ei rămâne la Danemarca. De ce este însă atât de importantă Groenlanda si de ce zona Arctica este un punct strategic pentru securitatea lumii? Discutăm cu Kate Hansen Bundt, secretar general al Comitetului Atlantic Norvegian.

Cristina Cileacu: Kate Hansen Bundt, secretar general al Comitetului Atlantic Norvegian, bine ați venit la Pașaport diplomatic.

Kate Hansen Bundt: Mulțumesc foarte mult.

Arctica, noul joc al marilor puteri

Cristina Cileacu: Kate, Nordul nu mai este un loc îndepărtat. Regiunea arctică este acum o arenă pentru putere și competiție. Vedem că Statele Unite, Rusia, chiar şi China, care se declară un stat aproape arctic, concurează acolo, încearcă să-și facă prezența mult mai puternică. De ce acest interes, acum, pentru Nordul Îndepărtat?

Kate Hansen Bundt: Cred că are legătură cu insistența președintelui SUA, Donald Trump, de a deține Groenlanda. Cred că asta face parte din interes. Dar, de asemenea, ne confruntăm cu o rivalitate mai mare a puterii la nivel global și reechilibrarea întregului sistem internațional, în special, între SUA, China și, de asemenea, Rusia.

Amenințare rusă la granița arctică

Cristina Cileacu: Cum să privim Europa în această regiune, pentru că prezența europeană în Arctica este, de asemenea, destul de puternică. Arctica este diferită. Avem Arctica canadiană, Arctica americană, Arctica rusă și Arctica europeană. Deci aceste zone sunt diferite. Cum ar trebui noi, ca europeni, Norvegia, una dintre cele mai importante țări din zona arctică, să reacționăm la toate aceste lucruri?

Kate Hansen Bundt: Cred că trebuie să separăm Arctica americană sau cea din emisfera vestică, despre care SUA vorbesc acum din ce în ce mai mult în strategia lor de securitate națională, de exemplu, și Nordul Îndepărtat european, unde se află Norvegia. Este diferit pentru că în jurul Norvegiei avem așa-numitul curent de golf, ceea ce face ca condițiile meteorologice să fie complet diferite. Este mai cald, este mai accesibil. Și, de fapt, 10% din populația Norvegiei trăiește deasupra cercului polar. Același lucru este valabil și pentru Finlanda și alte state europene. În Alaska și în nordul Canadei, este un climat mai dur. Dar de-a lungul coastei Norvegiei și, desigur, în partea de nord, avem nave rusești care navighează zilnic. Și suntem situați chiar deasupra Peninsulei Kola, unde Rusia are arsenalul nuclear. Poate că cel mai mare arsenal nuclear din lume este la doar 100 de kilometri de la granițele noastre. Și, desigur, acest lucru este important pentru europeni. Dar este, de asemenea, important, datorită diplomației din jurul Groenlandei în acest moment, să fim alături de Danemarca, care este, de fapt, un stat mic în Europa, parte a Uniunii Europene, parte a NATO și, într-un fel, să apărăm independența teritorială suverană, și acest lucru este foarte important în acest moment, să sprijinim Danemarca în diplomația sa cu aliatul nostru, Statele Unite.

Groenlanda, test pentru alianțe

Cristina Cileacu: Vorbind despre Groenlanda, cazul recent, să zicem, al Groenlandei, declarația președintelui Statelor Unite și toată această agitație creată în jurul insulei Groenlanda, a arătat tuturor că nu doar Rusia este o amenințare, să zicem, în zona arctică, dar și aliații pot avea probleme între ei. Acum putem privi Groenlanda ca un teritoriu și nu numai în Groenlanda ca pe un teritoriu unde NATO poate să demonstreze că poate fi pacificatorul printre membrii săi. Credeți că aceasta este o misiune care ar putea avea succes sau să ne așteptăm la mai multe probleme viitoare?

Kate Hansen Bundt: Cred că trebuie să cerem motivația lui Donald Trump și a Statelor Unite în diplomația lor din Groenlanda. Dacă este vorba de securitate, interese strategice, au un acord cu Danemarca din 1951, care le-a permis să-și sporească activitatea militară în Groenlanda considerabil. Este vorba despre minerale sau materiale de pământuri rare? De asemenea, pot avea un acord cu Danemarca și cu groenlandezii. Dar dacă este vorba despre Donald Trump care dorește să extindă teritoriul american, atunci este, desigur, un pic mai diferit. Dar NATO, cred că poate calma întreaga diplomație din jurul Groenlandei și poate apăra integritatea teritorială a Regatului Danemarcei și a groenlandezilor. Și, de asemenea, știm, NATO și-a îmbunătățit poziția în Arctica în ultimii ani. Finlanda și Suedia au devenit membre NATO și într-adevăr au îmbunătăţit securitatea regiunii arctice. Avem noi planuri regionale și de comandă în Arctica și chiar avem o mulțime de exerciții și instruire în Arctica. Peste o lună, vor veni 25.000 de soldați NATO în Norvegia și Finlanda de Nord pentru a lua parte la uriașul exercițiu, numit răspuns pentru a se antrena cu adevărat despre cum să facă război în regiunea arctică, știți, clima și topografia. Patru mii de soldați americani își vor părăsi statele federale însorite din SUA şi vor veni în acest loc rece și îndepărtat din Nordul Îndepărtat.

Flota nucleară rusă, activă în Nord

Cristina Cileacu: Ați menționat mai devreme că Norvegia se află în vecinătatea Peninsulei Kola, care, așa cum ați spus, este probabil cel mai important punct al echipamentelor nucleare deținute de Rusia. Aceasta este o amenințare nu numai pentru Norvegia și Europa, ci este și o amenințare pentru Statele Unite. Și prim-ministrul dvs. a avut recent câteva declarații, i-a spus lui Donald Trump că această amenințare nucleară este îndreptată în mod special către Statele Unite. Cum să explicăm mai bine Statelor Unite și nu numai Statelor Unite, cât de mare este o amenințare în acel punct particular?

Kate Hansen Bundt: Cred că Peninsula Kola și, în special, armele nucleare au devenit și mai importante pentru Rusia din cauza războiului din Ucraina. Nu li se permite să iasă din Marea Neagră din cauza Turciei și NATO, prin strâmtoarea Bosfor, sunt blocaţi în Marea Baltică, unde acum Finlanda și Suedia au devenit un membru important. Deci Peninsula Kola, Murmansk, este partea în care pot naviga pe oceanele lumii. Și acolo au submarinele nucleare. Este un teren de exerciții pentru Rusia. Este, de asemenea, locul din care trag rachete peste Polul Nord, care să ajungă în Statele Unite, orașele de pe coasta de est a Statelor Unite. Și asta le spune prim-ministrul nostru, Jonas Gahr Støre, președinților americani și i-a spus lui Trump, așa cum spuneai, săptămâna trecută, că sunt îndreptate spre Statele Unite, nu spre Norvegia. Dar suntem un aliat foarte valoros care monitorizează submarinele rusești și modul în care navighează de-a lungul coastei și chiar sub calota polară de gheață, așa cum au făcut submarinele nucleare încă din 1958, când primul submarin american condus de energie nucleară a navigat sub calota de gheață a Polului Nord.

Spionaj intens în Nordul Îndepărtat

Cristina Cileacu: Monitorizați submarinele nucleare ale rușilor și toată mișcarea rusă din Nordul Îndepărtat. Dar, de asemenea, trebuie să menționăm că alte servicii secrete din zonă au supravegheat alte țări doar pentru a asigura pe toată lumea că toată lumea știe ce face toată lumea. Dar în zilele noastre vedem că serviciile de informații caută mai degrabă vulnerabilități în alții, în special serviciile ruse și chiar chineze spionează în regiune, încearcă să vadă care sunt vulnerabilitățile pentru restul țărilor. Credeți că în Europa suntem pregătiți să facem față acestor amenințări pe care rușii și chinezii le fac, mișcări hibride și decizii ca acestea?

Kate Hansen Bundt: Nu, și cred că indicați un fapt foarte important, că este partea hibridă a războiului cea mai mare activitate care se întâmplă. Desigur, au războiul brutal în Ucraina, dar pe lângă asta, este tot domeniul hibrid. Și vedeți, de asemenea, că flota fantomă rusă, care încalcă sancțiunile, livrează petrol și gaze pe piața liberă, navighează, de asemenea, de-a lungul țărmurilor și operează în apele europene. Avem bruiajul GPS din Rusia în regiunile noastre din nord în fiecare zi. Și îi vedem operând, încercând să se amestece în dezbaterea publică cu un război informațional. Și asta este atât China, cât și Rusia care folosesc acest tip de instrumente. Și ce putem face în societățile noastre democratice deschise? Este dificil, pentru că vrem să avem libertatea de exprimare, vrem toate celelalte libertăți democratice. Dar, pe de altă parte, trebuie să reacționăm și să fim precauți cu privire la acest tip de impact asupra modului în care ne modelăm politica, pentru că asta vor ei. Vor să venim cu alte soluții politice. Deci trebuie să fim atenți.

Gheața schimbă comerțul global

Cristina Cileacu: Toată lumea vorbește despre faptul că ghețarii se topesc, așa că se deschid noi rute comerciale în zona arctică. De ce este important ca această zonă să fie deschisă oricui și nu amenințată de anumite țări?

Kate Hansen Bundt: Se deschid noi linii de navigație pentru activitatea comercială. Dar când ne uităm la pasajul de nord-est, care se află în Nordul Îndepărtat al Norvegiei, acesta merge de-a lungul coastei rusești, coasta siberiană. Este deschis câteva luni pe an, dar va dura poate 10-20 de ani înainte de a putea fi deschis pentru o activitate cu adevărat comercială. Dar va scurta distanța față de Indo-Pacific, de la marile fabrici industriale din China, cu mărfurile lor în drum spre piețele din Europa, se va reduce cu cel puțin o săptămână, dacă treceți prin Canalul Suez sau dacă Canalul Suez se întâmplă să fie închis, va trebui să înconjuraţi Africa, spre piețele europene și asta înseamnă încă trei săptămâni. Deci, va fi bine pentru afaceri, dacă este deschis. Dar astăzi, în prezent, aveți nevoie de spărgătoare de gheață rusești pentru a deschide apele. Și, desigur, statul de coastă are drepturi în aceste ape, pentru că trebuie să mergi destul de aproape de coastă.

Cristina Cileacu: Deci, pentru ca publicul să înțeleagă, toate aceste mișcări actuale în regiunea arctică sunt făcute pentru ceva care ar putea funcționa în următorii 10 sau 20 de ani.

Kate Hansen Bundt: Da, și, desigur, ruta este deschisă și pentru nave de război.

Arctica, interes secundar pentru China

Cristina Cileacu: Când vine vorba de China, pentru că am spus mai devreme, se declară un stat aproape arctic, ce planuri poate avea China în regiune, pe lângă ce face acum cercetare științifică? Și, de asemenea, dacă China face asta, poate alte puteri pot face la fel?

Kate Hansen Bundt: Da, legat de privitul în viitor, nu știm, dar, ce putem spune astăzi este că China a spus că sunt ...

Cristina Cileacu: Un stat aproape arctic.

Kate Hansen Bundt: Dar până acum nu am văzut nave de război chineze sau chiar nave comerciale în jurul Groenlandei, așa cum a spus Trump, și nu sunt foarte activi în nicio parte a Arcticii. Și cred că astăzi, China, care construiește o mulțime de nave, are prioritățile în Indo-Pacific. Acolo reechilibrează SUA şi forțele lor navale navighează, într-un fel, în propriile ape. Dar ce se întâmplă în 10-20 de ani, nimeni nu știe. Dar, până acum, nu sunt foarte activi în Arctica.

Arctica și Estul Europei, aceeaşi Rusie

Cristina Cileacu: Regiunea arctică a fost întotdeauna o zonă de cooperare, Arctica, pentru restul lumii, chiar și în timpul Războiului Rece, când tensiunile erau destul de mari între Statele Unite și Rusia, exista multă cooperare. În zilele noastre, este această comparație făcută între zona arctică și Europa de Est. Putem compara aceste două regiuni? Adică, rușii sunt activi în Marea Neagră, sunt activi în Nordul Îndepărtat. Cum vom proteja partea noastră de Europă, de la nord până aici, în sud?

Kate Hansen Bundt: Avem multe în comun. Trebuie să monitorizăm, trebuie să reacţionăm dacă reglementările sunt încălcate, atât împotriva rușilor, cât și a altora care nu respectă regulile. Vrem o ordine internațională bazată pe reguli. Dar, desigur, voi, în România aveți o istorie diferită cu Rusia, decât are Norvegia. Nu am fost niciodată în război cu Rusia, dar fără îndoială că Rusia pe care o vedem în Ucraina, capabilă de atrocități, de războai brutal, este aceeași cu care ne confruntăm în Nordul Îndepărtat. Dar Norvegia are o anumită cooperare bilaterală cu Rusia în privinţa gestionării stocului de pescuit. Am păstrat o parte din cooperarea pentru căutare și salvare în Marea Barents și în Marea Norvegiei, dacă este un accident. Și avem, de asemenea, o linie, o comunicare, între Flota Nordică a Rusiei și Cartierul General Comun Norvegian.

Ce pregătește Rusia în Nord

Cristina Cileacu: Ne uităm la această regiune, care se învecinează cu NATO și vedem că rușii renovează și reinvestesc destul de mult în bazele lor militare originale din zonă. În opinia norvegiană, pentru ce este asta? Este doar un avanpost în faţa NATO sau este ceva care se pregătește în avans pentru ceva mai rău?

Kate Hansen Bundt: Nu ştim, dar după 4 sau chiar 12 ani de război în Ucraina, Rusia nu a reușit să obțină o victorie asupra Ucrainei și se chinuie pe câmpul de luptă. Economia rusă nu este foarte bună în acest moment. Și nu au reușit să ia Ucraina. Ce fac ei în Nordul Îndepărtat este că 80% din forțele terestre care stăteau în afara granițelor noastre și, de asemenea, de-a lungul frontierei finlandez-ruse, care are o lungime de 1340 de kilometri, 80% din forțele terestre au plecat. Le-au folosit în Ucraina, poate că mulți dintre ei sunt morți, răniţi. Dar forțele aeriene și forțele maritime sunt încă intacte. Și asta ne îngrijorează, pentru că o relație între Rusia, 140 de milioane de oameni, și Norvegia, cinci sau șase milioane de oameni, este foarte asimetrică și va fi întotdeauna foarte asimetrică. De aceea, un stat mic ca Norvegia este foarte dependent de NATO, dar și de o relație bilaterală, pentru a se apăra. Dar, desigur, regiunea nordică cooperează mult mai mult și mai strâns decât a făcut-o înainte, din cauza războiului Rusiei în Ucraina. Și folosesc bazele de pe Kola pentru a trimite rachete în Ucraina, pentru propriul război. De asemenea, monitorizăm și urmărim noile arme ale Rusiei, care sunt testate în afara granițelor noastre și în alte ape.

Cristina Cileacu: Kate Hansen Bundt, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu.

Kate Hansen Bundt: Mulţumesc şi eu.