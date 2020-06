Arestări și gaze lacrimogene la Hong Kong, unde manifestanții comemorează protestul din Piaţa Tiananmen

Manifestațiile de joi din Hong Kong, prilejuite de comemorarea protestului din 1989 din piaţa Tiananmen, s-au soldat cu violențe, scrie Agerpres, preluând Reuters. Poliţia din Hong Kong a folosit spray lacrimogen împotriva manifestanților și a făcut arestări. Manifestația fusese interzisă.

Demonstranţii din Hong Kong au vrut să organizeze, ca în fiecare an, o comemorare cu lumânări în memoria revoltei din Piața Tienanmen. Numai că, în acest an, manifestația a fost interzisă, sub motivul restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus.

Manifestanții au ieșit totuși în stradă și au acuzat Beijingul că încearcă să le restricţioneze libertăţile civile. A fost pentru prima oară când s-au înregistrat incidente violente la manifestaţia devenită tradiţională, după interdicţia oficială motivată prin restricţiile impuse de epidemia de coronavirus.

Ciocnirile au avut loc în cartierul Mong Kok, unde localnicii au încercat să ridice baricade cu garduri din metal. "Unii protestatari îmbrăcaţi în negru tocmai blochează străzi în Mong Kok, Jong Kong. Poliţiştii efectuează arestări", a anunţat poliţia în reţeaua socială Twitter.

În parcul Victoria s-au adunat câteva mii de oameni, care au scandat sloganuri cum ar fi "Eliberaţi Hong Kongul, revoluţia zilelor noastre" şi "Luptaţi pentru libertate, fiţi alături de Hong Kong". Şapte biserici catolice şi-au deschis porţile pentru slujbe de pomenire.

"Nu facem altceva decât să ne amintim de cei morţi în 4 iunie, studenţii ucişi. Cu ce am greşit? Timp de 30 de ani am venit aici paşnic şi rezonabil, odată ce se termină asta, sayonara (la revedere - n. red.)", le-a spus reporterilor Kitty, o casnică în vârstă de 70 de ani.

"Ne temem că va fi ultima oară când putem avea o ceremonie, dar locuitorii din Hong Kong î;i vor aminti întotdeauna ce s-a întâmplat pe 4 iunie', a arătat Brenda Hui, în vârstă de 24 de ani, care stătea alături de o prietenă sub o umbrelă albă, iluminată pe bază de baterii, cu inscripţia "Nu uitaţi niciodată 4 iunie".

Unii studenţi din Hong Kong au continuat şi tradiţia de a scrie cu vopsea pe podul din campusul universitar mesajul memorial pentru Tiananmen: "Sufletele martirilor vor dăinui de-a pururi în ciuda masacrului brutal. Scânteia democraţiei va străluci veşnic pentru alungarea răului".

Comemorarea a atins un punct sensibil în fosta colonie britanică, după ce luna trecută China a impus o legislaţie de securitate adoptată la Beijing, iar în Hong Kong a fost adoptată o reglementare care sancţionează lipsa de respect faţă de imnul chinez.

Şedinţa legislativului din Hong Kong a fost perturbată de doi deputaţi susţinători ai democraţiei, care au aruncat un lichid urât mirositor, în semn de protest, însă noua normă a fost ulterior adoptată. Deputatul Eddie Chu, unul din cei doi protestatari, a declarat, înainte de a fi evacuat: "Un stat ucigaş pute întotdeauna. Ceea ce am făcut astăzi a fost pentru a reaminti lumii că nu trebuie să iertăm niciodată Partidul Comunist Chinez pentru că şi-a ucis propriul popor acum 31 de ani".

În acelaşi timp, presa din China şi unii oficiali de la Beijing susţin protestele împotriva brutalităţii poliţiei din Statele Unite, după uciderea afro-americanului George Floyd la Minneapolis.

Represiunea din piaţa Tiananmen nu este comemorată în China, unde subiectul este interzis. La Beijing, zona din jurul pieţei, o atracţie turistică din centrul capitalei, părea să fie mai bine păzită ca de obicei, fiind prezenţi mai mulţi poliţişti decât într-o zi obişnuită. În presa de stat nu s-a menţionat nimic despre semnificaţia zilei de 4 iunie, însă Hu Xijin, editorul tabloidului Global Times, publicaţie a Partidului Comunist chinez, a transmis pe Twitter o imagine comentată a unei declaraţii a Statelor Unite. "Incidentul din Tiananmen a vaccinat politic societatea chineză, ceea ce ne-a imunizat la revoluţiile de orice culoare. După 31 de ani, revoltele au izbucnit şi s-au extins în SUA. Ei nu se gândesc decât cum să le exporte, dar uită să pregătească vaccinul pentru ei înşişi", a scris jurnalistul.

Atât Statele Unite, cât şi Uniunea Europeană şi-au exprimat solidaritatea cu demonstranţii din Hong Kong care doreau să marcheze revolta de acum 31 de ani.

Taiwanul, guvernat democratic şi revendicat de China, a cerut Beijingului să prezinte scuze, pretenţie respinsă de cei vizaţi ca "absurdă". La Taipei, în Piaţa Libertăţii, s-au adunat peste 300 de mii de manifestanţi, iar preşedinta Tsai Ing-wen a scris pe Facebook că "în China, anul are doar 364 de zile. O zi este uitată". "Sper ca în niciun colţ de lume să nu mai dispară zile. Urări de bine pentru Hong Kong", a adăugat ea.

China nu a prezentat niciodată complet evenimentele violente din 1989, reaminteşte Reuters. Oficial, bilanţul este doar de aproximativ 300 de morţi, majoritatea soldaţi. Organizaţiile pentru drepturile omului şi martorii vorbesc despre mii de oameni ucişi.

