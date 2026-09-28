Arestat după un videoclip viral: un comic din Turcia a fost condamnat la închisoare pentru insultarea lui Erdogan

Comicul turc Deniz Goktaş a fost condamnat, luni, la 11 luni de închisoare pentru insultarea preşedintelui Recep Tayyip Erdogan, informează DPA.

Tribunalul din Istanbul l-a găsit, de asemenea, pe Göktaş, în vârstă de 32 de ani, vinovat de „denigrarea valorilor religioase”, condamnându-l la încă șapte luni de închisoare în prima zi a procesului său, potrivit agenției private de știri Demirören.

În același timp, instanța l-a achitat de acuzația de „glorificare a crimei și a criminalilor” și a dispus eliberarea sa din arestul preventiv, a relatat Demirören.

Se aștepta ca bărbatul să fie eliberat luni, deoarece pedepsele cu închisoarea de această durată nu trebuie executate de obicei în Turcia.

Plângerea împotriva lui Göktaş, depusă printre alții de Erdoğan, s-a concentrat pe glume făcute într-un videoclip viral de pe YouTube, lansat în iunie, despre femeile care purtau costume de baie islamice.

Actul de acuzare l-a acuzat, de asemenea, pe comic că a lăudat un grup criminal și l-a numit pe Erdoğan „dictator”. Göktaş, care se află în arest preventiv din 3 iulie, a negat toate acuzațiile. El a fost arestat pe aeroportul din Istanbul la începutul lunii iulie, la întoarcerea din vacanță.

Göktaş a declarat luni în instanță că anticipase că va fi reținut la momentul respectiv, a explicat el în sala de judecată, potrivit ziarului de opoziție Birgün. Cu toate acestea, el a spus că vrea să-i convingă pe tineri să nu părăsească Turcia, adăugând că până și polițiștii care l-au reținut au fost surprinși de întoarcerea sa.

Editor : Ș.R.