Arestat în mod greșit pentru comiterea unei crime, un român din Irlanda trăiește un calvar. Inițial a crezut că totul este o farsă

Un român de 40 de ani, care a fost suspectat în mod eronat că a ucis o profesoară de 23 de ani în Irlanda și ulterior arestat, a crezut că cineva îi face o farsă atunci când poliția i-a sunat la ușă și l-a întrebat despre crimă. Ceea ce a urmat este un coșmar care pare fără sfârșit.

Radu Floricel, român stabilit de mulți ani în Irlanda, spune că și-a dat seama abia la secția de poliție că este interogat în legătură cu uciderea lui Ashling Murphy, crimă care a avut loc în urmă cu o săptămână și care a șocat toată țara.

Floricel a fost arestat miercurea trecută, fiind suspectat că a omorât-o pe Ashling Murphy, 23 de ani, o profesoară de școală primară, în timp ce făcea joggind într-o zonă de agrement din Tullamore.

Dar Radu Floricel a fost eliberat din arest joi seară, fiind exclus din anchetă, relatează The Times.

Însă Radu, care are un copil, spune că a trăit un coșmar doar pentru că seamănă cu un biciclist localizat de camere aproape de locul crimei, suspect în caz. Abia după 24 de ore polițiștii s-au convins că românul era la cumpărături în momentul săvârșirii crimei, astfel că nu avea cum să fie el autorul.

Deși poliția a comunicat ulterior că Radu Floricel a fost eliberat și nu mai era suspect, răul era deja făcut din cauza mediatizării intense a cazului. Familia românului a fost amenințată în cele mai crunte moduri posibile și povestea încă nu a luat sfârșit. Românul vrea acum să acționeze în judecată poliția pentru felul în care a gestionat toată situația, punându-i în pericol familia.

Radu Floricel spune că în ziua crimei a trecut, într-adevăr, prin zona în care a fost comisă crima, dar cu câteva ore înainte. Apoi s-a dus acasă, unde locuiește împreună cu mama - Carmen și sora - Neira. Înainte de ora 16:00, oră la care a fost comisă crima, a plecat la cumpărături împreună cu un vecin. Crima a fost comisă atunci când Floricel se afla în interiorul magazinului.

Cum a fost arestat românul

Poliția a obținut filmări din zona în care a fost comisă crima și pe una din ele era un biciclist care semăna cu românul, iar după câteva ore acesta a fost arestat, fără alte verificări.

„Doi poliţişti au venit acasă și au început să-mi pună tot felul de întrebări. Unde am fost azi? Am fost de-a lungul canalului (zona de agrement în care a avut loc crima - n.n.)? Nu-mi aminteam exact la ce oră am fost acolo. M-au arestat atunci.

Într-adevăr, am crezut că este o glumă. M-am uitat în jur, crezând că e o farsă, dar apoi am putut vedea că este real”, a declarat el pentru presa irlandeză.

El mai spune că a urmat și o percheziție, în urma căreia locuința i-a fost devastată. Sora lui, Neira, a protestat susținând nevinovăția fratelui ei și a fost și ea arestată.

Dus la secția de poliție din Tullamore, a fost întrebat dacă a ucis o tânăra profesoară. „Nu-mi venea să cred că se întâmplă așa ceva. Am spus: Desigur că nu am făcut-o. M-au tot întrebat la ce oră am fost pe canal și încercam să îmi amintesc exact, pentru că nu voiam să dau un răspuns greșit”, spune el.

Acasă la Floricel nu a fost găsită nicio bicicletă. El spune că polițiștii au părut „profesioniști” în timpul interogatoriului, dar „păreau convinși că eu sunt ucigașul”.

Deși a spus că era la cumpărături în momentul crimei, iar vecinul lui a confirmat, Floricel a fost interogat în continuare.

Detectivii i-au arătat apoi filmările cu biciclistul.

„Am văzut că tipul din videoclip era mai mare decât mine. Era mai brunet decât mine, dar am observat că dintr-un anumit unghi semăna cu mine. Și părul lui era diferit. Le-am explicat toate acestea și le-am spus că nu sunt eu, că cineva a făcut o confuzie”, a mai spus românul.

El a mai explicat că are o placă de titan în picior și o alta în braț și din acest motiv nu se poate deplasa cu bicicletă și nici măcar nu deține una.

După ore întregi de audieri, miercuri, el a fost plasat într-o celulă. Interogatoriul a continuat joi timp de câteva ore, după care a fost dus din nou în celulă.

„Doi polițiști au venit în celula mea. L-am auzit pe unul dintre ei spunând: „Spune-i tu”. Mi-au spus că voi fi eliberat. Apoi am ieșit și unii dintre polițiști și-au cerut scuze și mi-au mulțumit că am ajutat la anchetă. Unii dintre ei chiar m-au îmbrățișat. Erau atât de mulți polițiști care se uitau la mine...”, a spus românul.

Românul și familia lui, amenințați cu moartea

Poliția a dat apoi un comunicat de presă prin care anunța că Radu Floricel nu mai era suspect. Însă pe rețelele sociale circulau deja fotografii cu el, numeroase persoane amenințănd că îl vor ucide. Aceleași mesaje i-au vizat familia și avocatul.

Totul devenise o isterie generală, așa că în seara de joi Floricel a rămas la un hotel unde poliția îi rezervase o cameră unde urma să rămână până se calmau spiritele.

În tot acest timp, oamenii se adună în orașe din Irlanda și din Anglia să ducă un ultim omagiu profesoarei ucise. Autorul este căutat în continuare.

