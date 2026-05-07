Argentina încearcă să descopere sursa focarului de hantavirus de pe nava de croazieră Hondius

Autorităţile şi experţii din Argentina se străduiesc să stabilească dacă ţara lor este sursa unui focar mortal de hantavirus care a afectat o navă de croazieră din Oceanul Atlantic, pe fondul informaţiilor conform cărora mai mulţi pasageri s-au întors deja în ţările lor de origine, scrie The Guardian.

Argentina, de unde a plecat nava de croazieră spre Antarctica, este clasată în mod constant de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) ca având cea mai mare incidenţă din America Latină a acestei boli rare, transmisă de rozătoare. Anchetatorii de acolo încearcă să identifice sursa contaminării prin urmărirea contactelor, notează News.ro.

Ministerul Sănătăţii din Argentina a raportat marţi 101 cazuri de infecţie cu hantavirus începând din iunie 2025, aproximativ dublu faţă de anul precedent.

Un hantavirus identificat în America de Sud, denumit virusul Andes, poate provoca o boală pulmonară gravă şi adesea fatală, cunoscută sub numele de sindromul pulmonar cu hantavirus. Boala a dus la deces în aproape o treime din cazuri în ultimul an, a declarat Ministerul Sănătăţii din Argentina. Autorităţile au declarat că pasagerii de pe nava MV Hondius au fost testaţi pozitiv pentru virusul Andes.

Trei pasageri au decedat, unul se află la terapie intensivă într-un spital din Africa de Sud, iar alţi trei au fost evacuaţi de pe navă miercuri. Un alt bărbat, care părăsise nava mai devreme în timpul călătoriei, a fost testat pozitiv în Elveţia.

Miercuri, Argentina a anunţat că va trimite material genetic provenit de la virusul Andes, precum şi echipamente de testare, pentru a ajuta Spania, Senegalul, Africa de Sud, Ţările de Jos şi Marea Britanie să detecteze virusul.

De obicei, oamenii se infectează cu hantavirusul prin contactul cu rozătoare infectate sau cu urina, excrementele sau saliva acestora, iar transmiterea de la om la om este rară. Cu toate acestea, în cadrul unor focare anterioare cu tulpina Andes s-a observat o răspândire limitată în rândul persoanelor aflate în contact strâns.

De asemenea, au apărut îngrijorări cu privire la cei 23 de pasageri care, potrivit unor informaţii, ar fi debarcat de pe nava MV Hondius pe insula Sfânta Elena pe 23 aprilie, după cum relatează ziarul spaniol El País.

„Sunt 23 de persoane care rătăcesc pe acolo şi, până acum trei zile, nimeni nu luase legătura cu ele”, ar fi declarat pentru ziar, într-un interviu telefonic, un pasager care a dorit să rămână anonim.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) precizează că primul deces înregistrat la bordul navei de croazieră, cel al unui bărbat olandez în vârstă de 70 de ani, a avut loc în 11 aprilie. Trupul său a fost debarcat de pe navă aproape două săptămâni mai târziu, în insula Sfânta Elena. Soţia sa, în vârstă de 69 de ani, a călătorit cu avionul de la Sfânta Elena în Africa de Sud; ea a leşinat la aeroportul din Johannesburg şi a decedat la spital în 26 aprilie.

Al treilea pasager, o femeie de origine germană, a decedat pe 2 mai.

Virusul poate avea o perioadă de incubaţie cuprinsă între una şi opt săptămâni, ceea ce face dificil să se stabilească dacă pasagerii s-au infectat înainte de a pleca din Argentina spre Antarctica, pe 1 aprilie; în timpul unei escale programate pe o insulă izolată din Atlanticul de Sud; sau la bordul navei.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS, a declarat pe X că „OMS continuă să colaboreze cu operatorii navei pentru a monitoriza îndeaproape starea de sănătate a pasagerilor şi a echipajului, colaborând cu ţările respective pentru a asigura urmărirea medicală adecvată şi evacuarea, acolo unde este necesar”.

