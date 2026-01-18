Arhiva internaţională de gheaţă de la Polul Sud. „Aceste blocuri conţin atmosfera trecutului”

O echipă internaţională de cercetători a inaugurat, în Antarctica, prima arhivă de gheaţă provenită de la gheţari, informează DPA, citată de Agerpres.

Obiectivul proiectului este de a păstra pentru posteritate mostre de gheaţă montană ameninţată de schimbările climatice. Primele exponate, depuse în nişte camere de gheaţă menţinute la o temperatură de minus 51 de grade Celsius, au fost două blocuri de gheaţă provenite din Alpi.

Mostrele, provenite din Mont Blanc şi Grand Combin, sunt acum depozitate într-o grotă cu o lungime de 35 de metri şi cu o înălţime şi lăţime de cinci metri, săpată în straturile de zăpadă din apropierea staţiei de cercetare franco-italiană Concordia.

Blocuri de gheaţă din Anzi, Munţii Pamir şi Caucaz urmează să fie depuse în această arhivă. În următorii 20 de ani, 20 de mostre de gheţari vor fi puse la păstrare aici, a spus o purtătoare de cuvânt a proiectului de cercetare „Ice Memory”. Unele fragmente de gheaţă au fost deja extrase, dar sunt păstrate în continuare în camere frigorifice şi sunt analizate.

„Asemenea unei capsule a timpului, aceste blocuri de gheaţă conţin atmosfera trecutului. Sunt acum puse la păstrare pentru deceniile şi secolele care vor urma, protejate împotriva riscului de a se topi”, au spus realizatorii proiectului într-un comunicat publicat miercuri. La acest proiect, participă experţi din Italia, Franţa şi Elveţia.

Anul trecut, Serviciul global de monitorizare a gheţarilor (WGMS) de la Universitatea din Zurich a raportat că gheţarii au pierdut aproape 9.200 de gigatone de gheaţă din 1976. Această cantitate este echivalentul unui bloc de gheaţă cu o grosime de 25 de metri de mărimea Germaniei.

Călătoria celor două blocuri de gheaţă către Polul Sud a început la mijlocul lunii octombrie. Cele 1,7 tone metrice de gheaţă au fost transportate cu un vas şi au fost depozitate la o temperatură de minus 20 de grade Celsius. Apoi, mostrele au fost transportate cu un zbor special, care trebuia de asemenea să se asigure că preţioasa încărcătură nu se încălzeşte. A

