Aripa armată a Hamas respinge dezarmarea: „Este o încercare de a continua genocidul împotriva poporului palestinian”

Aripa armată a Hamas a anunțat, duminică, că discuţiile privind dezarmarea grupării înainte ca Israelul să pună în aplicare pe deplin prima fază a armistiţiului din Gaza, negociat de SUA, reprezintă o încercare de a continua ceea ce a numit „un genocid împotriva poporului palestinian”. Într-o declaraţie televizată, purtătorul de cuvânt al aripii armate a Hamas, Abu Ubaida, a afirmat că abordarea în mod brutal a problemei armelor nu va fi acceptată, relatează Reuters.

Problema renunţării la arme de către Hamas reprezintă un obstacol major în negocierile privind punerea în aplicare a planului „Consiliului pentru Pace” propus de preşedintele american Donald Trump pentru Gaza, care vizează consolidarea armistiţiului care a pus capăt, în octombrie anul trecut, celor doi ani de lupte intense.

Hamas a comunicat mediatorilor că nu va discuta despre dezarmare fără garanţii că Israelul se va retrage complet din Gaza, au declarat recent trei surse pentru Reuters.

„Ceea ce inamicul încearcă să impună astăzi împotriva rezistenţei palestiniene, prin intermediul mediatorilor noştri frăţeşti, este extrem de periculos”, a spus el.

El a afirmat că cererile de dezarmare nu sunt „altceva decât o încercare evidentă de a continua genocidul împotriva poporului nostru, lucru pe care nu îl vom accepta sub nicio formă”.

Nu se ştie dacă aceste comentarii echivalează cu o respingere oficială a planului de dezarmare susţinut de SUA, iar oficialii politici ai Hamas nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii, precizează Reuters.

Războiul dintre Hamas şi Israel în Gaza a izbucnit după ce luptătorii conduşi de Hamas au desfăşurat atacuri transfrontaliere asupra sudului Israelului, provocând o ofensivă israeliană devastatoare care a determinat strămutarea unei mari părţi a populaţiei din Gaza şi a lăsat enclava în mare parte în ruine.

De la intrarea în vigoare a armistiţiului, Hamas şi Israelul s-au acuzat reciproc în repetate rânduri de încălcarea termenilor acestuia.

Abu Ubaida a îndemnat mediatorii să exercite presiuni asupra Israelului pentru a-şi îndeplini angajamentele asumate în prima fază a planului Trump înainte ca orice discuţie privind a doua fază să poată avea loc. „Inamicul este cel care subminează acordul”, a spus el.

Citește și:

Hamas cere Iranului să nu mai bombardeze statele vecine

