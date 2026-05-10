Medici ai armatei britanice au aterizat cu paraşuta pe insula izolată Tristan da Cunha din Atlantic pentru a trata un cetăţean britanic suspectat de hantavirus, relatează CNN, potrivit News.ro.

Echipa, formată din şase paraşutişti şi doi medici militari, a sărit cu paraşuta dintr-un avion de transport, în timp ce proviziile vitale de oxigen şi alte ajutoare medicale au fost aruncate din aer aproape simultan.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Medicii au fost trimişi să ofere asistenţă medicală de urgenţă după ce s-a confirmat că un cetăţean britanic de pe insulă este suspectat de infectare cu virusul.

Este pentru prima dată când armata britanică a paraşutat personal medical pentru a oferi asistenţă umanitară.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Tristan da Cunha, un grup de insule vulcanice din Oceanul Atlantic de Sud, este cel mai îndepărtat teritoriu britanic de peste mări care este locuit.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cu o populaţie de 221 de persoane, este accesibil în mod normal doar cu barca.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : B.E.