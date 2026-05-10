Live TV

Foto Armata britanică a parașutat medici pe o insulă din Atlantic pentru tratarea unui bărbat suspect de infectare cu hantavirus

Data actualizării: Data publicării:
eeee

Medici ai armatei britanice au aterizat cu paraşuta pe insula izolată Tristan da Cunha din Atlantic pentru a trata un cetăţean britanic suspectat de hantavirus, relatează CNN, potrivit News.ro.

Echipa, formată din şase paraşutişti şi doi medici militari, a sărit cu paraşuta dintr-un avion de transport, în timp ce proviziile vitale de oxigen şi alte ajutoare medicale au fost aruncate din aer aproape simultan.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Medicii au fost trimişi să ofere asistenţă medicală de urgenţă după ce s-a confirmat că un cetăţean britanic de pe insulă este suspectat de infectare cu virusul.

Este pentru prima dată când armata britanică a paraşutat personal medical pentru a oferi asistenţă umanitară.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Tristan da Cunha, un grup de insule vulcanice din Oceanul Atlantic de Sud, este cel mai îndepărtat teritoriu britanic de peste mări care este locuit.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cu o populaţie de 221 de persoane, este accesibil în mod normal doar cu barca.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ioan Isaiu
1
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
2
Umilința supremă: Zelenski a dat decret prin care „autorizează” parada lui Putin și a pus...
Laura Codruța Kovesi
3
Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un...
simion aur inquam george calin
4
AUR sesizează Avocatul Poporului după ce Bolojan a repus în Guvern o ordonanță de urgență
Russia Slovakia Victory Day
5
Premierul slovac, aflat la Moscova, face o declarație surprinzătoare despre războiul din...
O prezentatoare TV a recunoscut ÎN DIRECT de ce a sedus un bărbat celebru: ”Fiul meu aproape a leșinat când le-a văzut”
Digi Sport
O prezentatoare TV a recunoscut ÎN DIRECT de ce a sedus un bărbat celebru: ”Fiul meu aproape a leșinat când le-a văzut”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
APTOPIX Spain Hantavirus Ship
Doctorul de pe MV Hondius a fost infectat și el cu hantavirus. Un oncolog american, turist la bord, a devenit medicul de facto al navei
Cruise Ship Hondius Arrives at Tenerife - 10 May 2026
Pasagerii de pe MV Hondius, unde este un focar de hantavirus, au fost debarcați, după ce nava a ancorat într-un port din Tenerife
Nava de croazieră MV Hondius este ancorată într-un port din Praia, Capul Verde, miercuri, 6 mai 2026.
Mai multe țări trimit avioane pentru pasagerii de pe nava cu hantavirus. Cum se va desfășura „operaţiunea fără precedent” de evacuare
Ce este hantavirusul. Foto Getty Images
Spania anunţă că a depistat un caz suspect de hantavirus în Alicante
vasul de croazieră MV Hondius
„A fost iadul pe pământ”. Povestea cutremurătoare a unui supraviețuitor al hantavirusului care a ucis pasageri pe o navă de croazieră
Recomandările redacţiei
george simion si calin georgescu fac declaratii
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e...
Atacuri asupra Ucrainei. Foto Serviciile de Urgență ale Ucrainei
Rusia a încălcat armistițiul de trei zile, în urma unor atacuri care...
radu oprea
Continuă războiul dintre PSD și Oana Gheorghiu. Radu Oprea: „Am mutat...
The cruise ship MV Hondius arrives at the port of Granadilla (Tenerife)
Mărturia unui român din Tenerife după evacuarea pasagerilor din...
Ultimele știri
Grecia, leagănul democrației, urmărește să pună umanitatea înaintea inteligenței artificiale în noua Constituție
Deși n-a mai fost văzut din februarie, Mojtaba Khamenei i-ar fi dat „noi directive” comandantului armatei iraniene, scrie agenția Fars
Atac sinucigaș în Pakistan: cel puțin 15 polițiști au fost uciși în urma unei explozii la un post de securitate din nord-vestul țării
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ioana Ginghină, mesaj sfâșietor după moartea subită a lui Ioan Isaiu: „Viața ne lovește atât de brusc!”...
Cancan
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
Fanatik.ro
“Sunt dezamăgit de Costel Gâlcă!” Victor Angelescu rupe tăcerea despre haosul de la Rapid: “E anormal să ai...
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
CFR Cluj, decizie de ultimă oră după întâlnirea cu președintele Iuliu Mureșan: „Suntem oameni maturi, ne-am...
Adevărul
Val de reacții la mesajul angajatei care lucrează de pe plajă. „O zi normală și productivă de lucru, într-un...
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Ioan Isaiu a murit la 56 de ani, înainte de a-și vedea visul împlinit. Ce spunea despre singurul său regret
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Aryna Sabalenka a aflat ce va face Sorana Cîrstea și a spus-o la conferință: ”E trist”. Cum a numit-o pe...
Pro FM
Monica Anghel, declarație de iubire pentru soțul ei, care și-a sărbătorit ziua de naștere. Poza făcută...
Film Now
Selma Blair, declarații rare despre lupta cu scleroza multiplă: „Încă este dificil, dar pot să muncesc!”
Adevarul
Trei dintre mâncărurile tradiționale românești cu cele mai bizare nume. Aproape nimeni nu mai știe ce...
Newsweek
Unul dintre cei mai puternici oameni din România anunță indexarea pensiilor. Câți bani iau în plus pensionarii
Digi FM
Goldie Hawn, adevărul despre motivul pentru care nu s-a căsătorit niciodată cu Kurt Russell, după 43 de ani...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
S-a iubit cu Sebastian Stan, acum e soția unui alt frumușel de la Hollywood. Alejandra s-a măritat după numai...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă