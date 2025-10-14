Live TV

Armata din umbră a Rusiei: cum ademenește Kremlinul arabi pentru războiul din Ucraina

Data publicării:
panou-armata-rusia
În septembrie, Vladimir Putin a semnat un decret privind recrutarea de toamnă a rușilor în serviciul militar. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Rusia are nevoie de soldați, dar nu vrea să cheme la arme mai mulți dintre cetățenii săi. Așa că acum recrutează bărbați străini din țări sărace, cu promisiuni false de bogăție, stabilitate și cetățenie rusă, notează Kyiv Post.

Conform Los Angeles Times, câteva mii de bărbați din Irak, Yemen, Algeria și Iordania s-au înrolat în armata rusă pentru războiul din Ucraina. Recrutorii se dau drept agenți de turism sau agenți de ocupare a forței de muncă și îi atrag prin canale Telegram care au zeci de mii de urmăritori.

Acestor bărbați li se promite că un an de „serviciu” în războiul din Rusia le va aduce un salariu bun, asistență medicală gratuită și cetățenie. Pentru un șofer de taxi din Bagdad sau un vânzător ambulant din Sana'a, astfel de oferte pot părea salvatoare. În realitate, ele se sfârșesc adesea cu moartea – sau într-un tranșeu pe frontul ucrainean.

Los Angeles Times a prezentat povestea unui bărbat iordanian de 54 de ani care a acceptat o astfel de ofertă. La sosirea în Rusia, a fost obligat să semneze un contract într-o limbă pe care nu o înțelegea. Deși i s-a promis un post de bucătar sau șofer, el a fost trimis direct pe frontul din Ucraina.

Cazuri similare au fost raportate din mai multe țări arabe, unde recrutorii se folosesc de sărăcie, șomaj și marginalizare socială. Bărbații sunt folosiți ca forță de muncă dispensabilă într-unul dintre cele mai violente războaie din Europa de după al Doilea Război Mondial.

În India, NDTV a raportat la începutul anului că cel puțin 126 de cetățeni indieni au luptat de partea Rusiei, dintre care 12 au murit. Supraviețuitorii au declarat pentru BBC că nu aveau pregătire militară și că au fost trimiși să înfrunte drone, lunetiști și câmpuri minate, având la dispoziție foarte puțină hrană și medicamente.

Potrivit oficialilor ucraineni, se estimează că până la 20.000 de luptători din Cuba servesc sub comanda rusă. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a atenționat săptămâna trecută că mercenarii cubanezi ar putea forma în curând cel mai mare contingent străin din război.

Totodată, CBS News a obținut imagini care arată soldați cubanezi capturați și reținuți de forțele ucrainene.

Recrutarea de către Kremlin a străinilor defavorizați reflectă o strategie mai amplă de externalizare a vărsării de sânge către bărbați din țări în care greutățile îi determină să vină în Rusia.

Exploatarea celor defavorizați evidențiază până unde este dispus să meargă regimul lui Vladimir Putin pentru a-și susține războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Rezultatul este o rețea globală de înșelăciune care transformă disperarea economică într-o armă pentru ambițiile imperiale ale Moscovei.

Amintim că, în septembrie, președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind recrutarea de toamnă a rușilor în serviciul militar. Conform decretului, recrutarea se va desfășura în perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2025.

Citește și:

Ce țară a trimis cele mai multe trupe străine care luptă de partea Rusiei în Ucraina, după Coreea de Nord: „Pioni în război”

Trupe din Africa sau Cuba sunt antrenate de ruși în Crimeea, spun partizanii ucraineni

