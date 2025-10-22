Live TV

Armata franceză trebuie să fie „pregătită pentru un șoc” în fața Rusiei, avertizează șeful Statului Major. Situaţia „crapă peste tot”

Data publicării:
France hosts "Coalition of the Willing" summit in support to Ukraine
Generalul Fabien Mandon, Șeful Statului Major al Armatei franceze. Sursa foto: REUTERS

Șeful Statului Major al Armatei franceze, generalul Fabien Mandon, avertizează că Franța trebuie să fie „pregătită pentru un șoc” în următorii trei-patru ani, în fața unei posibile confruntări cu Rusia. El a justificat prin această declarație efortul de reînarmare al Parisului și a spus că situația „crapă peste tot”, de la Europa până la Orientul Mijlociu.

„Primul obiectiv pe care l-am trasat armatei este de a fi pregătită pentru un şoc în trei, patru ani, care ar fi o formă de test - poate că testul există deja sub forme hibride - dar poate fi (ceva) mai violent”, a declarat generalul Mandon în faţa deputaţilor Comisiei de apărare, potrivit Agerpres.

„Rusia este o ţară care poate fi tentată să continue războiul pe continentul nostru şi acesta este elementul hotărâtor în ceea ce eu pregătesc", a adăugat generalul care a preluat comanda armatei franceze la 1 septembrie.

Analiza sa se alătură în special celei a serviciilor secrete germane care au avertizat săptămâna trecută împotriva Rusiei, pregătită, potrivit lor, „să intre în conflict militar direct cu NATO”, ameninţare care s-ar putea concretiza înainte de 2029.

Moscova are „percepţia unei Europe colectiv slabe”, potrivit generalului Mandon, care observă o „dezinhibare a recurgerii la forţă” de partea rusă. Totuşi, „avem totul pentru a fi siguri de noi”, a afirmat el, subliniind că din punct de vedere „economic, demografic şi industrial, europenii sunt superiori Rusiei”. „Rusia nu ne poate speria dacă vrem să ne apărăm”, a spus el.

Creşterea bugetului militar este deci, potrivit lui, „fundamentală, deja existentă în percepţii”. „Dacă potențialii noștri rivali, adversarii noştri, percep că ne consacrăm un efort pentru a ne apăra şi că noi avem această hotărâre, atunci pot să renunţe. Dacă au sentimentul că nu suntem pregătiţi pentru a ne apăra, nu văd ce i-ar putea opri”, a explicat generalul Mandon.

Proiectul de buget pentru apărare prevede alocarea a 57,1 miliarde de euro pentru anul 2026, adică o creştere cu 13%, ridicând efortul bugetar pentru armată la 2,2% din PIB, potrivit ministrului francez al apărării, Catherine Vautrin.

Dincolo de ameninţarea reprezentată de Rusia, această reînarmare este, conform generalului Mandon, necesară pentru depăşirea crizelor şi ameninţărilor, a terorismului în Orientul Mijlociu. Potrivit lui, situaţia „crapă peste tot”.

Editor : M.I.

