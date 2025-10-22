Armata franceză trebuie să fie „pregătită pentru un șoc” în fața Rusiei, avertizează șeful Statului Major. Situaţia „crapă peste tot”

Șeful Statului Major al Armatei franceze, generalul Fabien Mandon, avertizează că Franța trebuie să fie „pregătită pentru un șoc” în următorii trei-patru ani, în fața unei posibile confruntări cu Rusia. El a justificat prin această declarație efortul de reînarmare al Parisului și a spus că situația „crapă peste tot”, de la Europa până la Orientul Mijlociu.

„Primul obiectiv pe care l-am trasat armatei este de a fi pregătită pentru un şoc în trei, patru ani, care ar fi o formă de test - poate că testul există deja sub forme hibride - dar poate fi (ceva) mai violent”, a declarat generalul Mandon în faţa deputaţilor Comisiei de apărare, potrivit Agerpres.

„Rusia este o ţară care poate fi tentată să continue războiul pe continentul nostru şi acesta este elementul hotărâtor în ceea ce eu pregătesc", a adăugat generalul care a preluat comanda armatei franceze la 1 septembrie.

Analiza sa se alătură în special celei a serviciilor secrete germane care au avertizat săptămâna trecută împotriva Rusiei, pregătită, potrivit lor, „să intre în conflict militar direct cu NATO”, ameninţare care s-ar putea concretiza înainte de 2029.

Moscova are „percepţia unei Europe colectiv slabe”, potrivit generalului Mandon, care observă o „dezinhibare a recurgerii la forţă” de partea rusă. Totuşi, „avem totul pentru a fi siguri de noi”, a afirmat el, subliniind că din punct de vedere „economic, demografic şi industrial, europenii sunt superiori Rusiei”. „Rusia nu ne poate speria dacă vrem să ne apărăm”, a spus el.

Creşterea bugetului militar este deci, potrivit lui, „fundamentală, deja existentă în percepţii”. „Dacă potențialii noștri rivali, adversarii noştri, percep că ne consacrăm un efort pentru a ne apăra şi că noi avem această hotărâre, atunci pot să renunţe. Dacă au sentimentul că nu suntem pregătiţi pentru a ne apăra, nu văd ce i-ar putea opri”, a explicat generalul Mandon.

Proiectul de buget pentru apărare prevede alocarea a 57,1 miliarde de euro pentru anul 2026, adică o creştere cu 13%, ridicând efortul bugetar pentru armată la 2,2% din PIB, potrivit ministrului francez al apărării, Catherine Vautrin.

Dincolo de ameninţarea reprezentată de Rusia, această reînarmare este, conform generalului Mandon, necesară pentru depăşirea crizelor şi ameninţărilor, a terorismului în Orientul Mijlociu. Potrivit lui, situaţia „crapă peste tot”.

