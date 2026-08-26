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Armata iraniană susține că și-a „reconstruit” sistemele de armament avariate în timpul războiului: „Am luat măsuri semnificative”

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Noi tensiuni SUA-Iran. Sursa: Profimedia
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Armata iraniană a anunţat miercuri că toate sistemele de armament avariate în timpul războiului au fost „reconstruite” şi că altele noi au fost importate în ţară, relatează AFP.

„Sistemele tuturor forţelor care au fost avariate au fost reconstruite, şi au fost importate şi sisteme noi”, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei, Mohammad Akraminia, pentru televiziunea de stat.

„Noile sisteme au sosit datorită industriei de apărare, armatei, iar unele au fost importate şi din străinătate. Aceste echipamente ne-au întărit capacităţile de luptă”, a adăugat el.

Războiul din Orientul Mijlociu a fost declanşat la sfârşitul lunii februarie de atacuri aeriene comune americano-israeliene împotriva Republicii Islamice, care a ripostat vizând, printre altele, ţări din regiune aliate cu Washingtonul.

Un armistiţiu încheiat în aprilie a pus capăt la aproape 40 de zile de bombardamente intense, dar atacurile sporadice, în principal în jurul Strâmtorii strategice Ormuz, au diminuat perspectivele unui acord de pace final.

„Am luat măsuri semnificative pentru a reconstrui şi a redistribui sistemele care au fost avariate de inamic”, a afirmat purtătorul de cuvânt al armatei.

„Un atac preventiv, bazat pe dreptul internaţional şi Carta (Naţiunilor Unite), este o acţiune legitimă, desigur, atunci când respectă principiile proporţionalităţii şi necesităţii”, a continuat el. 

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Editor : A.M.G.

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