Armata israeliană anunță că a ucis un comandant al Hamas în Gaza

Armata israeliană a anunțat că l-a ucis pe Alaa Al-Hadidi, un comandant local al Hamas responsabil cu aprovizionarea în cadrul structurii de producție a organizației. Atacul a avut loc sâmbătă în Fâșia Gaza, pe fondul acuzațiilor reciproce dintre Israel și Hamas privind încălcarea acordului de încetare a focului.

Israelul, cât şi gruparea militantă palestiniană continuă să se acuze reciproc de încălcarea acordului de încetare a focului. IDF a transmis duminică într-un mesaj pe X că în urma încălcării acordului de încetare a focului, armata israeliană (IDF) și serviciul de securitate internă (ISA) au vizat teroriști ai Hamas în lovituri precise în întreaga Fâșie Gaza.

Comandantul a fost identificat drept Alaa Al-Hadidi, şeful aprovizionării la sediul central de producţie al Hamas. Acesta a fost ucis în unul dintre atacurile de sâmbătă din Fâşia Gaza. Hamas nu a transmis niciun comunicat privind presupusa ucidere a comandantului.

Armata israeliană a desfăşurat atacuri aeriene în Gaza, sâmbătă, premierul Benjamin Netanyahu afirmând că acestea sunt un răspuns la trimiterea de către Hamas a unui luptător în teritoriul controlat de Israel.

Cinci membri importanţi ai Hamas au fost ucişi, a afirmat el, sâmbătă. Autorităţile sanitare din Gaza au relatat că în atacurile aeriene au fost ucişi cel puţin 20 de palestinieni.

Editor : M.I.