Live TV

Armata israeliană se pregătește să expulzeze locuitorii orașului Gaza: cel puțin 40 de morți în ultimele atacuri

Data actualizării: Data publicării:
fasia gaza
Foto: Profimedia Images

Armata israeliană va începe pregătirile pentru strămutarea forțată a palestinienilor din orașul Gaza, a anunțat sâmbătă, în timp ce oficialii din domeniul sănătății din Fâșia Gaza au declarat că cel puțin 40 de persoane, printre care un bebeluș dintr-un cort și persoane care căutau ajutor, au fost ucise în ultimele atacuri, scrie The Guardian.

Anunțul a fost făcut la câteva zile după ce Israelul a declarat că intenționează să lanseze o nouă ofensivă pentru a prelua controlul asupra orașului Gaza, cel mai mare centru urban din enclavă, într-un plan care a trezit îngrijorarea comunității internaționale. Ofensiva israeliană a strămutat deja cea mai mare parte a populației, a ucis zeci de mii de civili și a provocat o foamete.

Locuitorii din Gaza vor primi corturi și alte echipamente de adăpost începând de duminică, înainte de a fi relocați din zonele de luptă din sudul enclavei „pentru a le asigura siguranța”, a afirmat sâmbătă armata israeliană. Nu s-a precizat când va începe strămutarea în masă.

Israelul a bombardat în repetate rânduri zone pe care le declarase zone sigure. Sâmbătă, o fetiță și părinții ei au fost uciși când un atac aerian israelian a lovit o cort în al-Muwasi, o zonă desemnată anterior de Israel ca zonă umanitară, în sudul Gazei, au declarat oficiali ai spitalului Nasser și martori oculari.

„Două luni și jumătate, ce a făcut?”, a întrebat vecinul ei, Fathi Shubeir. „Sunt civili într-o zonă desemnată ca fiind sigură.”

Armata israeliană a declarat că nu poate comenta atacul fără mai multe detalii.

Al-Muwasi este acum una dintre cele mai dens populate zone din Gaza, după ce Israelul a împins oamenii în această zonă pustie. Însă premierul Benjamin Netanyahu a declarat săptămâna trecută că Israelul intenționează să extindă ofensiva militară pentru a include această zonă, împreună cu orașul Gaza și „tabărele centrale” – o referire aparentă la taberele de refugiați construite în Nuseirat și Bureij, în centrul Gazei.

Potrivit agenției de apărare civilă, cel puțin 13 dintre palestinienii uciși sâmbătă au fost împușcați de trupe în timp ce așteptau să primească ajutoare alimentare în apropierea punctelor de distribuție din nord și sud.

În ultimele 24 de ore, în Gaza au mai murit alte 11 persoane din cauza malnutriției, a declarat sâmbătă ministerul sănătății, printre care cel puțin un copil. Astfel, numărul deceselor cauzate de malnutriție din cauza blocadei israeliene asupra ajutoarelor ajunge la 251.

În ultimele zile, locuitorii orașului Gaza au raportat atacuri aeriene mai frecvente care vizează zone rezidențiale, în special în est și sud, inclusiv cartierul Zeitun. Hamas a declarat sâmbătă că armata israeliană vizează zona cu avioane de luptă, artilerie și drone.

Purtătorul de cuvânt al apărării civile, Mahmud Bassal, a declarat că situația din Zeitun se deteriorează rapid, locuitorii având acces limitat sau deloc la alimente și apă, în contextul bombardamentelor intense ale Israelului.

El a afirmat că aproximativ 50.000 de persoane se află în acea zonă a orașului Gaza, „majoritatea fără alimente sau apă” și lipsite de „necesitățile de bază ale vieții”.

Ghassan Kashko, în vârstă de 40 de ani, care se adăpostește împreună cu familia într-o clădire școlară din cartier, a declarat: „Nu știm ce înseamnă să dormi”. El a spus că atacurile aeriene și bombardamentele cu tancuri provoacă „explozii... care nu se opresc”.

Israelul desfășoară o operațiune de curățare etnică în Zeitun, a declarat Bassal. Armata israeliană susține că respectă dreptul internațional, deși grupurile pentru drepturile omului, inclusiv din Israel, afirmă că comite genocid.

În anunțul său de sâmbătă, armata a declarat că echipamentele pentru adăposturi vor fi transferate prin punctul de trecere Kerem Shalom din sudul Gazei de către Organizația Națiunilor Unite și alte organizații internaționale de ajutor umanitar, după ce vor fi inspectate de personalul Ministerului Apărării, a precizat armata. Până în prezent, inspecțiile și birocrația israeliene au dus la refuzul intrării în teritoriu a unei mari părți din ajutoarele umanitare.

Un purtător de cuvânt al Oficiului Națiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare și-a exprimat îngrijorarea cu privire la planurile Israelului de a reloca populația în sudul Gazei, afirmând că acest lucru nu va face decât să sporească suferința.

Cu toate acestea, organismul ONU a salutat recunoașterea de către Israel a faptului că adăposturile sunt o necesitate urgentă și că corturile și alte echipamente de adăpost vor fi din nou permise în Gaza. „ONU și partenerii săi vor profita de oportunitatea pe care o oferă această situație”, a declarat purtătorul de cuvânt.

ONU a avertizat joi că mii de familii care se confruntă deja cu condiții umanitare îngrozitoare ar putea fi împinse peste limită dacă planul pentru orașul Gaza va fi pus în aplicare.

Oficialii palestinieni și ai Națiunilor Unite au declarat că niciun loc din enclavă nu este sigur, inclusiv zonele din sudul Gazei, unde Israelul a ordonat locuitorilor să se mute.

Armata a refuzat să comenteze când a fost întrebată dacă echipamentele de adăpostire sunt destinate populației din orașul Gaza, estimată în prezent la aproximativ un milion de persoane, și dacă locul în care vor fi relocați în sudul Gazei va fi zona Rafah, care se învecinează cu Egiptul.

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a declarat sâmbătă că planurile pentru noua ofensivă sunt încă în curs de elaborare.

Fracțiunea militantă palestiniană Jihadul Islamic, aliată a Hamas, a declarat că anunțul armatei „ca parte a atacului său brutal de ocupare a orașului Gaza, este o batjocură flagrantă și sfidătoare a convențiilor internaționale”.

Duminică erau așteptate proteste în tot Israelul pentru eliberarea ostaticilor și încetarea războiului, multe întreprinderi, municipalități și universități declarând că vor sprijini angajații care vor face grevă în această zi.

Familiile ostaticilor israelieni reținuți de Hamas au cerut o „zi de grevă națională” duminică, pentru a-și exprima frustrarea crescândă față de război. Ei se tem că ofensiva care urmează va pune și mai mult în pericol cei 50 de ostatici rămași în Gaza, dintre care doar 20 se crede că mai sunt în viață.

Citește și:

Benjamin Netanyahu caută țări pentru relocarea palestinienilor din Fâșia Gaza. Reuters: au loc negocieri cu Sudanul de Sud

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
putin trump summit alaska 55
1
Summitul din Alaska s-a terminat. Trump: „Mulțumesc mult, Vladimir. Ne revedem curând”...
fulger furtuna
2
Cod galben de furtuni puternice. Ce zone sunt vizate de avertizarea ANM
Altar mit einem Buch in das Genesungswünsche für die thailändische Prinzessin Bajrakitiyabha Narendira Debyavati eingetr
3
Prințesa Bajrakitiyabha din Thailanda este în spital din 2022. Palatul a anunțat acum de...
Nicușor Dan, la mănăstirea Sâmbăta de Sus.
4
Nicușor Dan explică de ce a mers la mănăstire, în loc să participe la ceremoniile de Ziua...
Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
5
Ce i-a cerut Putin lui Trump: Ucraina trebuie să se retragă complet din Donețk. Ce oferă...
23.130.000€ pentru Dennis Man! A primit vestea după transferul la PSV
Digi Sport
23.130.000€ pentru Dennis Man! A primit vestea după transferul la PSV
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Protest against Israel's wall
Provocările uriașe ale înființării unui stat palestinian. Două...
alexandru Rogobete face declaratii
Pacienții vor putea raporta dacă sunt trimiși abuziv de la spitalul...
trump si putin isi strang mana razand
„Nu poți să-l pălmuiești pe Putin când ajunge, dar a fost un...
Jim Sanborn / sculptura Kryptos de la sediul CIA
Un mister nedeslușit de 35 de ani. Soluția codului secret ascuns în...
Ultimele știri
Lupte intense pe front, după discuțiile dintre SUA și Rusia despre „schimburi de teritorii”. Ucraina anunță avans în regiunea Sumî
Premierul Robert Fico, ținta criticilor opoziției de la Bratislava pentru că nu a ajutat un grup de slovaci atacați în Serbia
Miniștrii de externe cu care a vorbit Serghei Lavrov după summitul Trump - Putin din Alaska
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
profimedia-0979394909
SUA suspendă vizele de vizitator pentru persoanele din Gaza. Decizia, criticată de organizațiile pro-palestiniene
oameni în fâșia gaza
Benjamin Netanyahu caută țări pentru relocarea palestinienilor din Fâșia Gaza. Reuters: au loc negocieri cu Sudanul de Sud
Bezalel Smotrich In The Knesset
Cum vrea un extremist din guvernul israelian să îngroape ideea unui stat palestinian. Planul de colonizare al lui Bezalel Smotrich
Israeli air strike on a Hamas post, Gaza Strip, Palestinian territories - 06 Feb 2017
Cel puțin 25 de morți în Gaza, miercuri, în timp ce Netanyahu spune că le va permite palestinienilor să plece
Haim Regev
Ambasadorul israelian la Bruxelles acuză lideri europeni că fac jocul teroriștilor Hamas: „Europa va avea de pierdut”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea e femeia pe care Julia Roberts a numit-o "cea mai frumoasă din lume". Cum arată azi, la 51 de ani: "Totul...
Cancan
Înmormântarea Prințesei Kate, plănuită în mare secret! Care a fost planul Palatului Buckingham
Fanatik.ro
Milionarul care a decis să își predea afacerea angajaților. Personalul va încasa profiturile și se va ocupa...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Orașul unde oamenii au ajuns să trăiască în teroare. Zeci de bande înarmate se luptă pentru a deține...
Adevărul
Care a fost cu adevărat primul automobil românesc sută la sută. Nu este vorba despre Dacia
Playtech
Elena Udrea, la un pas de moarte, în vacanță! Familia a scăpat ca prin minune, cine i-a salvat
Digi FM
O bunică de 87 de ani, virală pe internet după ce și-a făcut primul tatuaj: "Sărbătorim focul ei interior...
Digi Sport
Gigi Becali s-a convins, după întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin: ”Niciodată”
Pro FM
Alina Eremia s-a căsătorit cu Edy Barbu. Nuntă la palat, o rochie de mireasă superbă, petrecere în aer liber
Film Now
Sharon Stone, toată un zâmbet pe covorul roșu, înconjurată de cei trei fii. Se vede că au o relație excelentă
Adevarul
Summitul Putin-Trump. Fostul agent KGB a dat o lecție în Alaska despre cum se hrănește un narcisist
Newsweek
Pensionarii pierd între 90 și 420 lei la pensie peste 4 luni. Guvernul vrea să evite falimentul
Digi FM
Denzel Washington, sfat surprinzător pentru versiunea sa din tinerețe: "Roagă-te mai mult!"
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Un nou star britanic surprinde casele de pariuri în cursa pentru rolul lui James Bond. Actorul care rămâne în...
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...