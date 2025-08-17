Armata israeliană se pregătește să expulzeze locuitorii orașului Gaza: cel puțin 40 de morți în ultimele atacuri

Armata israeliană va începe pregătirile pentru strămutarea forțată a palestinienilor din orașul Gaza, a anunțat sâmbătă, în timp ce oficialii din domeniul sănătății din Fâșia Gaza au declarat că cel puțin 40 de persoane, printre care un bebeluș dintr-un cort și persoane care căutau ajutor, au fost ucise în ultimele atacuri, scrie The Guardian.

Anunțul a fost făcut la câteva zile după ce Israelul a declarat că intenționează să lanseze o nouă ofensivă pentru a prelua controlul asupra orașului Gaza, cel mai mare centru urban din enclavă, într-un plan care a trezit îngrijorarea comunității internaționale. Ofensiva israeliană a strămutat deja cea mai mare parte a populației, a ucis zeci de mii de civili și a provocat o foamete.

Locuitorii din Gaza vor primi corturi și alte echipamente de adăpost începând de duminică, înainte de a fi relocați din zonele de luptă din sudul enclavei „pentru a le asigura siguranța”, a afirmat sâmbătă armata israeliană. Nu s-a precizat când va începe strămutarea în masă.

Israelul a bombardat în repetate rânduri zone pe care le declarase zone sigure. Sâmbătă, o fetiță și părinții ei au fost uciși când un atac aerian israelian a lovit o cort în al-Muwasi, o zonă desemnată anterior de Israel ca zonă umanitară, în sudul Gazei, au declarat oficiali ai spitalului Nasser și martori oculari.

„Două luni și jumătate, ce a făcut?”, a întrebat vecinul ei, Fathi Shubeir. „Sunt civili într-o zonă desemnată ca fiind sigură.”

Armata israeliană a declarat că nu poate comenta atacul fără mai multe detalii.

Al-Muwasi este acum una dintre cele mai dens populate zone din Gaza, după ce Israelul a împins oamenii în această zonă pustie. Însă premierul Benjamin Netanyahu a declarat săptămâna trecută că Israelul intenționează să extindă ofensiva militară pentru a include această zonă, împreună cu orașul Gaza și „tabărele centrale” – o referire aparentă la taberele de refugiați construite în Nuseirat și Bureij, în centrul Gazei.

Potrivit agenției de apărare civilă, cel puțin 13 dintre palestinienii uciși sâmbătă au fost împușcați de trupe în timp ce așteptau să primească ajutoare alimentare în apropierea punctelor de distribuție din nord și sud.

În ultimele 24 de ore, în Gaza au mai murit alte 11 persoane din cauza malnutriției, a declarat sâmbătă ministerul sănătății, printre care cel puțin un copil. Astfel, numărul deceselor cauzate de malnutriție din cauza blocadei israeliene asupra ajutoarelor ajunge la 251.

În ultimele zile, locuitorii orașului Gaza au raportat atacuri aeriene mai frecvente care vizează zone rezidențiale, în special în est și sud, inclusiv cartierul Zeitun. Hamas a declarat sâmbătă că armata israeliană vizează zona cu avioane de luptă, artilerie și drone.

Purtătorul de cuvânt al apărării civile, Mahmud Bassal, a declarat că situația din Zeitun se deteriorează rapid, locuitorii având acces limitat sau deloc la alimente și apă, în contextul bombardamentelor intense ale Israelului.

El a afirmat că aproximativ 50.000 de persoane se află în acea zonă a orașului Gaza, „majoritatea fără alimente sau apă” și lipsite de „necesitățile de bază ale vieții”.

Ghassan Kashko, în vârstă de 40 de ani, care se adăpostește împreună cu familia într-o clădire școlară din cartier, a declarat: „Nu știm ce înseamnă să dormi”. El a spus că atacurile aeriene și bombardamentele cu tancuri provoacă „explozii... care nu se opresc”.

Israelul desfășoară o operațiune de curățare etnică în Zeitun, a declarat Bassal. Armata israeliană susține că respectă dreptul internațional, deși grupurile pentru drepturile omului, inclusiv din Israel, afirmă că comite genocid.

În anunțul său de sâmbătă, armata a declarat că echipamentele pentru adăposturi vor fi transferate prin punctul de trecere Kerem Shalom din sudul Gazei de către Organizația Națiunilor Unite și alte organizații internaționale de ajutor umanitar, după ce vor fi inspectate de personalul Ministerului Apărării, a precizat armata. Până în prezent, inspecțiile și birocrația israeliene au dus la refuzul intrării în teritoriu a unei mari părți din ajutoarele umanitare.

Un purtător de cuvânt al Oficiului Națiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare și-a exprimat îngrijorarea cu privire la planurile Israelului de a reloca populația în sudul Gazei, afirmând că acest lucru nu va face decât să sporească suferința.

Cu toate acestea, organismul ONU a salutat recunoașterea de către Israel a faptului că adăposturile sunt o necesitate urgentă și că corturile și alte echipamente de adăpost vor fi din nou permise în Gaza. „ONU și partenerii săi vor profita de oportunitatea pe care o oferă această situație”, a declarat purtătorul de cuvânt.

ONU a avertizat joi că mii de familii care se confruntă deja cu condiții umanitare îngrozitoare ar putea fi împinse peste limită dacă planul pentru orașul Gaza va fi pus în aplicare.

Oficialii palestinieni și ai Națiunilor Unite au declarat că niciun loc din enclavă nu este sigur, inclusiv zonele din sudul Gazei, unde Israelul a ordonat locuitorilor să se mute.

Armata a refuzat să comenteze când a fost întrebată dacă echipamentele de adăpostire sunt destinate populației din orașul Gaza, estimată în prezent la aproximativ un milion de persoane, și dacă locul în care vor fi relocați în sudul Gazei va fi zona Rafah, care se învecinează cu Egiptul.

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a declarat sâmbătă că planurile pentru noua ofensivă sunt încă în curs de elaborare.

Fracțiunea militantă palestiniană Jihadul Islamic, aliată a Hamas, a declarat că anunțul armatei „ca parte a atacului său brutal de ocupare a orașului Gaza, este o batjocură flagrantă și sfidătoare a convențiilor internaționale”.

Duminică erau așteptate proteste în tot Israelul pentru eliberarea ostaticilor și încetarea războiului, multe întreprinderi, municipalități și universități declarând că vor sprijini angajații care vor face grevă în această zi.

Familiile ostaticilor israelieni reținuți de Hamas au cerut o „zi de grevă națională” duminică, pentru a-și exprima frustrarea crescândă față de război. Ei se tem că ofensiva care urmează va pune și mai mult în pericol cei 50 de ostatici rămași în Gaza, dintre care doar 20 se crede că mai sunt în viață.

Citește și:

Benjamin Netanyahu caută țări pentru relocarea palestinienilor din Fâșia Gaza. Reuters: au loc negocieri cu Sudanul de Sud

Editor : B.E.