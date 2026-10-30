Live TV

Armata Pakistanului manifestă un „optimism prudent” în privința medierii Iran - SUA: „De ce s-ar deplasa mareșalul de două ori?”

Data publicării:
Steagurile SUA și Iranului.
Steagurile SUA și Iranului. Foto: GettyImages
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Armata pakistaneză este „prudent optimistă” în ceea ce privește eforturile sale de mediere între Iran și Statele Unite, a declarat vineri purtătorul său de cuvânt, în primul său interviu de la vizita delegației de nivel înalt la Teheran din această săptămână, relatează Reuters.

Șeful Armatei, mareșalul Asim Munir — principalul mediator al Pakistanului în eforturile de a reduce tensiunile din războiul cu Iranul, care durează deja de opt luni — s-a deplasat de două ori la Teheran în această lună, ultima dată luni, alături de oficiali saudiți și turci.

„De ce s-ar deplasa mareșalul de două ori dacă nu ar fi vorba de ceva pozitiv? Așa că da, desigur”, a declarat purtătorul de cuvânt, generalul-locotenent Ahmed Sharif Chaudhry, când a fost întrebat dacă aceste deplasări reprezintă un semn pozitiv.

„Termenul pe care l-am folosi este întotdeauna optimism prudent”, a adăugat Chaudhry, directorul general al Inter-Services Public Relations. Au existat în continuare „sabotori și detractori puternici”, care considerau că conflictul le este de folos, a adăugat el, fără a-i numi.

În cadrul unei declarații făcute în orașul-garnizoană Rawalpindi, unde își au sediul forțele armate pakistaneze, Chaudhry a refuzat să precizeze ce s-a discutat sau dacă Statele Unite au susținut această vizită.

Prințul Khalid bin Salman, ministrul apărării din Arabia Saudită, și Ibrahim Kalin, șeful serviciilor de informații turce, s-au alăturat lui Munir luni, la Teheran. Cele două țări ale lor au semnat un pact comun de apărare cu Pakistanul pe 7 august, precizând că un atac asupra oricărei părți semnatare va fi considerat un atac asupra tuturor.

Acordul de apărare de la Mecca a căpătat o importanță sporită pe măsură ce războiul din Iran a redesenat alianțele regionale și a stârnit temeri privind un conflict mai amplu în Orientul Mijlociu.

Deși cei trei semnatari afirmă că acordul vizează descurajarea colectivă și securitatea regională, analiștii consideră că evoluția acestuia este strâns legată de eforturile puterilor regionale de a gestiona consecințele confruntării dintre Iran și SUA.

După discuțiile de luni, Mohsen Rezaei, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a declarat că securitatea regională ar trebui asigurată de țările din regiune, fără intervenție străină.

Textul pactului nu exclude aderarea unor noi membri, a declarat Chaudhry vineri, când a fost întrebat dacă Iranul ar putea adera.

„Oricine împărtășește viziunea privind descurajarea colectivă și pacea regională, de ce nu? Toată lumea este binevenită”, a spus el, adăugând că decizia revine conducerii politice a celor trei partide principale.

Întrebat dacă, în temeiul acordului, vor fi trimise mai multe trupe pakistaneze în Arabia Saudită, Chaudhry a răspuns că acest lucru va depinde de situație și de decizia conducerii politice a ambelor țări.

El a afirmat că Pakistanul este hotărât să apere Arabia Saudită și locurile sfinte din Mecca și Medina. „Nu suntem implicați în conflictul din Yemen, care este un conflict intern al țării”, a adăugat el.

Conflictul dintre Arabia Saudită și gruparea Houthi din Yemen, aliniată cu Iranul, a fost reaprins de conflictul din Iran, alimentând temerile privind izbucnirea unui război de mai mare amploare.

Pe plan intern, guvernul federal a suspendat, pe 11 octombrie, guvernul provincial din Khyber Pakhtunkhwa, condus de Partidul Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) al fostului prim-ministru Imran Khan, aflat în închisoare, și l-a reținut pe ministrul-șef Sohail Afridi.

Guvernul a acuzat administrația provincială că nu a luat măsuri împotriva militanților. PTI a respins acuzațiile și susține că guvernul său a participat la eforturile de combatere a terorismului. Liderii PTI au calificat această măsură drept un pretext pentru a reprima protestele.

Întrebat dacă în prezent vor avea loc campanii de amploare conduse de armată în provincie, Chaudhry a răspuns că nu așa desfășoară armata operațiunile antiteroriste.

„Operațiunile noastre antiteroriste se bazează pe ceea ce numim IBO, adică operațiuni bazate pe informații... Ritmul și libertatea de acțiune a (acestor) IBO vor crește și mai mult”, a afirmat el.

Candidații independenți susținuți de PTI-ul lui Khan au câștigat cele mai multe mandate alese prin vot direct în alegerile din februarie 2024, dar nu au reușit să obțină majoritatea. Khyber Pakhtunkhwa a fost singura provincie controlată de partidul lui Khan.

Khan se află în închisoare din 2023, iar susținătorii săi consideră că armata se află în spatele încarcerării sale și a desființării PTI. Armata neagă orice implicare în politică.

Citește și:

JD Vance i-a scris liderului celui mai înalt organism de securitate din Iran. Ce spune Trump despre scrisoarea vicepreședintelui

„Trebuie să ducem lucrurile până la capăt”. Trump pregătește, alături de Israel, bombardamente de o săptămână asupra Iranului

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
482191782_1036873758300630_938301279193905301_n
1
Sondaj realizat de un institut al lui Marius Lulea: AUR ar avea 10,8% din intenția de...
2017 Dubai International Film Festival - Portraits
2
Patrick Stewart a murit. Actorul faimos pentru rolul căpitanului Jean-Luc Picard din...
Călin Georgescu este escortat de către polițiști în afara sediului DIICOT după ce a fost reținut pentru 24 de ore, în București, 21 septembrie 2026.
3
Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: Unde s-au pus de acord toți judecătorii care...
euro bani bacnote
4
Anchetatorii au aflat cum au dispărut cei 700.000 de euro confiscați de vameși pe...
buletin de vot urna inquam octav ganea
5
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare: primul sondaj după...
”Cutremur” în Europa, după ce Rusia a primit ”DA”! Reacția României: ”Nu am crezut”
Digi Sport
”Cutremur” în Europa, după ce Rusia a primit ”DA”! Reacția României: ”Nu am crezut”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Strait of Hormuz. 25 October, 2026. U.S. Navy Adm. Brad Cooper, commander of U.S. Central Command, observes a commercial vessel transiting the Strait of Hormuz from a U.S. Army CH-47 Chinook helicopter, October 25, 2026 over the Strait of Hormuz.Credit: S
Nave atacate și incendii în Strâmtoarea Ormuz. Omanul a salvat 25 de marinari, Iranul anunță trei petroliere imobilizate
Strait of Hormuz. 25 October, 2026. U.S. Navy Adm. Brad Cooper, commander of U.S. Central Command, observes a commercial vessel transiting the Strait of Hormuz from a U.S. Army CH-47 Chinook helicopter, October 25, 2026 over the Strait of Hormuz.Credit: S
Patru petroliere au luat foc după ce au lovit mine în Strâmtoarea Ormuz. Iranul contrazice SUA privind securitatea rutei
trump netanyahu
„Trebuie să ducem lucrurile până la capăt”. Trump pregătește, alături de Israel, bombardamente de o săptămână asupra Iranului
Uzina de la Natanz
Iranul este îndemnat să permită inspectorilor ONU să viziteze instalațiile nucleare bombardate. Ce ar urma să obțină în schimb (Axios)
israel harta orientul mijlociu
Alegerile din Israel, prin ochii vecinilor: puțini se așteaptă la un moment de cotitură, dar rezultatul influențează războiul cu Iranul
Recomandările redacţiei
mark carney - ursula von der leyen
„Alianța pentru Viitor”, noul parteneriat anunțat de UE și Canada...
INSTANT_ACOR_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cum vrea Guvernul să comaseze 400 de primării până în 2028: edilii au...
Pedro Sánchez Holds a Meeting in Urda, with Emiliano García Page AND Oscar Puente, to Follow Up Work on The Train Accident in Toledo, Spain - 29 Oct 2026
Catastrofa feroviară din Spania schimbă datele războiului politic pe...
masina politie
Trei copii de 11, 12 și 13 ani, dispăruți în Sălaj. Zeci de persoane...
Ultimele știri
Karol Nawrocki și-a întrerupt o vizită externă după suspendarea președintelui celei mai înalte instanțe judecătorești din Polonia
„Fotografia de grup” a G20 a fost anulată din cauza lui Serghei Lavrov: proteste ale europenilor față de prezența rusului
Proiectile explozive de calibru 150 mm, descoperite şi ridicate de pirotehniştii ISU Iaşi de pe traseul Autostrăzii A8
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Singurătatea devine amintire pentru aceste 3 zodii din 30 octombrie. Vindecare, iubire, emoție
Cancan
MESAJUL transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr
Fanatik.ro
300.000 de euro, suma pentru care Alex Pașcanu ezită să prelungească înțelegerea cu Rapid!
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
Propus de UEFA la șefia FIFA, Răzvan Burleanu a luat decizia: „Vă spun adevărul, nu bârfe”
Adevărul
Un român care susține că a luptat în Ucraina a răspuns curiozităților internauților. „Voluntarii au un moral...
Digieconomic
Când intră a doua tranșă din ajutoarele one-off pentru pensionari. Prima plată a fost făcută în luna mai
Digi FM
A intrat în camera de execuție pregătită să moară și s-a trezit "confuză" la spital. Christa Pike, declarații...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali: ”Are 40 și ceva de mii pe lună!”. Vali Moraru: ”Stați puțin, nu ne amețiți. Cum adică?”
Pro FM
Paula Seling s-a logodit! Surpriză la doar două luni după ce s-a aflat că iubește din nou. Cine este bărbatul...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
O îmbrățișare strânsă. Emma, fiica lui Eric Roberts, mesaj emoționant pentru „mătușa Julia”: „Te iubesc...
Adevarul
Povestea lui Daniel, tânărul mecanic mort în cabina trenului implicat în tragedia din Spania. Colegul său...
Newsweek
La 1 ianuarie pot apărea 100.000 pensionari speciali cu pensii între 6.200 și 16.000 lei. Ce va face guvernul?
Digi FM
Cum să-ți încălzești casa fără să crească factura la gaze. Trucul simplu cu apă care te scapă de frig
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Greșeala pe care o poți face când bei ceai. Un studiu amplu a analizat legătura cu bolile de inimă
Digi Animal World
Apariție spectaculoasă în jungla Amazonului. Animalul extrem de rar pe care cercetătorii l-au căutat ani...
Film Now
Ian McKellen, devastat de moartea lui Patrick Stewart: "Un om pe care te puteai baza, pe care îl admirai și...
UTV
Laura Cosoi a ajuns la casa Adelei Popescu de la Șușani. Cum și-au petrecut timpul cele două vedete, în timp...