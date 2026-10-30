Armata Pakistanului manifestă un „optimism prudent” în privința medierii Iran - SUA: „De ce s-ar deplasa mareșalul de două ori?”

Armata pakistaneză este „prudent optimistă” în ceea ce privește eforturile sale de mediere între Iran și Statele Unite, a declarat vineri purtătorul său de cuvânt, în primul său interviu de la vizita delegației de nivel înalt la Teheran din această săptămână, relatează Reuters.

Șeful Armatei, mareșalul Asim Munir — principalul mediator al Pakistanului în eforturile de a reduce tensiunile din războiul cu Iranul, care durează deja de opt luni — s-a deplasat de două ori la Teheran în această lună, ultima dată luni, alături de oficiali saudiți și turci.

„De ce s-ar deplasa mareșalul de două ori dacă nu ar fi vorba de ceva pozitiv? Așa că da, desigur”, a declarat purtătorul de cuvânt, generalul-locotenent Ahmed Sharif Chaudhry, când a fost întrebat dacă aceste deplasări reprezintă un semn pozitiv.

„Termenul pe care l-am folosi este întotdeauna optimism prudent”, a adăugat Chaudhry, directorul general al Inter-Services Public Relations. Au existat în continuare „sabotori și detractori puternici”, care considerau că conflictul le este de folos, a adăugat el, fără a-i numi.

În cadrul unei declarații făcute în orașul-garnizoană Rawalpindi, unde își au sediul forțele armate pakistaneze, Chaudhry a refuzat să precizeze ce s-a discutat sau dacă Statele Unite au susținut această vizită.

Prințul Khalid bin Salman, ministrul apărării din Arabia Saudită, și Ibrahim Kalin, șeful serviciilor de informații turce, s-au alăturat lui Munir luni, la Teheran. Cele două țări ale lor au semnat un pact comun de apărare cu Pakistanul pe 7 august, precizând că un atac asupra oricărei părți semnatare va fi considerat un atac asupra tuturor.

Acordul de apărare de la Mecca a căpătat o importanță sporită pe măsură ce războiul din Iran a redesenat alianțele regionale și a stârnit temeri privind un conflict mai amplu în Orientul Mijlociu.

Deși cei trei semnatari afirmă că acordul vizează descurajarea colectivă și securitatea regională, analiștii consideră că evoluția acestuia este strâns legată de eforturile puterilor regionale de a gestiona consecințele confruntării dintre Iran și SUA.

După discuțiile de luni, Mohsen Rezaei, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a declarat că securitatea regională ar trebui asigurată de țările din regiune, fără intervenție străină.

Textul pactului nu exclude aderarea unor noi membri, a declarat Chaudhry vineri, când a fost întrebat dacă Iranul ar putea adera.

„Oricine împărtășește viziunea privind descurajarea colectivă și pacea regională, de ce nu? Toată lumea este binevenită”, a spus el, adăugând că decizia revine conducerii politice a celor trei partide principale.

Întrebat dacă, în temeiul acordului, vor fi trimise mai multe trupe pakistaneze în Arabia Saudită, Chaudhry a răspuns că acest lucru va depinde de situație și de decizia conducerii politice a ambelor țări.

El a afirmat că Pakistanul este hotărât să apere Arabia Saudită și locurile sfinte din Mecca și Medina. „Nu suntem implicați în conflictul din Yemen, care este un conflict intern al țării”, a adăugat el.

Conflictul dintre Arabia Saudită și gruparea Houthi din Yemen, aliniată cu Iranul, a fost reaprins de conflictul din Iran, alimentând temerile privind izbucnirea unui război de mai mare amploare.

Pe plan intern, guvernul federal a suspendat, pe 11 octombrie, guvernul provincial din Khyber Pakhtunkhwa, condus de Partidul Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) al fostului prim-ministru Imran Khan, aflat în închisoare, și l-a reținut pe ministrul-șef Sohail Afridi.

Guvernul a acuzat administrația provincială că nu a luat măsuri împotriva militanților. PTI a respins acuzațiile și susține că guvernul său a participat la eforturile de combatere a terorismului. Liderii PTI au calificat această măsură drept un pretext pentru a reprima protestele.

Întrebat dacă în prezent vor avea loc campanii de amploare conduse de armată în provincie, Chaudhry a răspuns că nu așa desfășoară armata operațiunile antiteroriste.

„Operațiunile noastre antiteroriste se bazează pe ceea ce numim IBO, adică operațiuni bazate pe informații... Ritmul și libertatea de acțiune a (acestor) IBO vor crește și mai mult”, a afirmat el.

Candidații independenți susținuți de PTI-ul lui Khan au câștigat cele mai multe mandate alese prin vot direct în alegerile din februarie 2024, dar nu au reușit să obțină majoritatea. Khyber Pakhtunkhwa a fost singura provincie controlată de partidul lui Khan.

Khan se află în închisoare din 2023, iar susținătorii săi consideră că armata se află în spatele încarcerării sale și a desființării PTI. Armata neagă orice implicare în politică.

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Editor : A.M.G.