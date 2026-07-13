Armata americană a anunțat că a finalizat atacuri peste noapte asupra unor ținte din Iran, după câteva ore de lovituri care au vizat cu muniții de precizie zeci de locații din Republica Islamică, informează DPA.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a transmis pe X că operațiunea a distrus sisteme de apărare aeriană, stații radar de coastă, capabilități de lansare a rachetelor și dronelor, precum și ambarcațiuni mici, în încercarea de a face dificilă pentru Iran continuarea atacurilor asupra transportului maritim internațional prin Strâmtoarea Ormuz.

Atacurile au marcat al patrulea val de atacuri americane de la reluarea ostilităților în noaptea de marți spre miercuri. CENTCOM a declarat că ultima operațiune a implicat avioane de vânătoare, nave militare, aeronave fără pilot și, pentru prima dată, drone maritime.

Armata SUA a publicat imagini video care arată avioane de vânătoare decolând de pe un portavion și rachete de croazieră lansate de pe una sau mai multe nave de război. De asemenea, imaginile par să arate mai multe atacuri care își ating țintele.

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CENTCOM a declarat că Strâmtoarea Ormuz este vitală pentru comerțul global și nu este controlată de Iran. Forțele americane sunt pregătite să „se asigure că libertatea de navigație rămâne disponibilă pentru transportul maritim comercial, în ciuda agresiunii, hărțuirii, amenințărilor și declarațiilor arbitrare continue și nejustificate ale Iranului”.

Un agent de securitate a fost ucis și alte patru persoane au fost rănite după ce un proiectil a lovit o stație de pompare a apei din comitatul Mahshahr, în provincia Khuzestan din sud-vestul Iranului, a declarat Valiollah Hayati, viceguvernatorul Khuzestanului, potrivit agenției de stat IRNA.

Explozii au fost auzite și în orașele Khorramshahr și Hoveyzeh, ambele din provincia Khuzestan, a declarat Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran.

Anterior, Hayati a declarat că SUA au atacat mai multe locații din apropierea orașului Ahvaz, a relatat agenția de știri semi-oficială Mehr.

Ca răspuns la operațiunile americane, IRGC au spus că au lansat, la rândul lor, un nou val de atacuri cu rachete și drone asupra bazelor americane.

Secretarul general al ONU, António Guterres, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la ceea ce a numit o „escaladare gravă” în urma ultimelor atacuri. O revenire la ostilități la scară largă ar avea consecințe catastrofale pentru securitatea regională și economia globală, a declarat el, într-un mesaj pe X.

„Îndemn Iranul și SUA să reia urgent negocierile și să abordeze problemele nerezolvate prin intermediul diplomației”, a transmis Guterres.

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Editor : Ș.R.