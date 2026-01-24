Armata SUA a efectuat vineri încă un atac împotriva unei alte ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în estul Oceanului Pacific. Barca a fost scufundată și două persoane au murit, potrivit Comandamentului Sud al Statelor Unite, care a precizat că există și un supraviețuitor.

„Pe 23 ianuarie, la ordinul secretarului de război Pete Hegseth, Forţa Operativă Comună Southern Spear a efectuat un atac cinetic letal asupra unei nave operate de organizaţii teroriste desemnate”, a scris Comandamentul Sud al Statelor Unite, SOUTHCOM, pe rețeaua X.

„Serviciile de informații au confirmat că nava tranzita pe rute cunoscute pentru traficul de narcotice în Pacificul de Est și era implicată în operațiuni de trafic de narcotice. Doi narcoteroriști au fost uciși, iar unul a supraviețuit atacului. În urma atacului, US SOUTHCOM a notificat imediat USCG (Garda de Coastă - n.r.) să activeze sistemul de căutare și salvare pentru supraviețuitor”, se mai precizează în postare.

Peste 100 de morți în atacuri pe mare

Cel puţin 117 persoane au fost ucise în atacuri asupra unor ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri, în cadrul unei campanii denumite „Operaţiunea Southern Spear”, despre care administraţia Trump a declarat că are ca scop reducerea traficului de narcotice.

Ritmul atacurilor americane a încetinit în acest an. Cel mai recent atac militar a avut loc pe 31 decembrie, când au fost lovite două bărci, ucigând cinci persoane, scrie News.ro.

Atacul de vineri este primul atac cunoscut împotriva unor bărci suspectate de trafic de droguri de la operaţiunea militară americană care l-a capturat pe liderul venezuelean Nicolás Maduro din Caracas şi l-a adus la New York pentru a fi judecat.

Maduro a pledat nevinovat la acuzaţiile aduse la începutul acestei luni.

Controverse în jurul strategiei SUA

În mod public, oficialii americani au declarat că scopul atacurilor asupra ambarcaţiunilor şi al consolidării militare în Caraibe este de a opri fluxul de droguri către SUA, dar oficialii administraţiei Trump au recunoscut anterior în privat că presiunile SUA au avut ca scop înlăturarea lui Maduro.

Atacurile militare americane asupra unor nave suspectate de trafic de droguri au lăsat în urmă supravieţuitori, inclusiv în cazul unui atac din 30 decembrie, în care un număr nespecificat de persoane au abandonat nava.

Paza de Coastă a suspendat căutarea acestor persoane trei zile mai târziu.

În octombrie anul trecut, SUA au salvat doi supravieţuitori ai unui atac asupra unui submarin în Caraibe şi, la scurt timp după aceea, i-au eliberat în ţările lor de origine, Ecuador şi Columbia. Alţi doi membri ai echipajului au fost ucişi în acel atac.

Controversatul prim atac al armatei americane în cadrul operaţiunii din 2 septembrie a lăsat şi el supravieţuitori. Când prima lovitură asupra presupusei ambarcaţiuni de trafic de droguri nu a scufundat-o, armata a efectuat un al doilea atac care a ucis doi supravieţuitori care se ţineau de nava răsturnată.

Legiuitorii democraţi au presat administraţia Trump să ofere răspunsuri cu privire la atacul „double-tap”, solicitând inclusiv publicarea videoclipului, iar unii au sugerat că armata americană ar fi comis un crimă de război prin uciderea supravieţuitorilor.

Editor : B.P.