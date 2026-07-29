Armata SUA ia în calcul confiscarea telefoanelor militarilor desfășurați în Orientul Mijlociu, din motive de securitate

Comandantul suprem al forţelor americane pentru Orientul Mijlociu a avertizat trupele că videoclipurile de pe telefoanele mobile distribuite online pot ajuta Iranul să vizeze bazele americane, iar surse au declarat pentru Reuters că unii membri ai personalului desfăşurat ar putea primi în curând ordin să predea dispozitivele mobile.

Orice reprimare a comunicaţiilor mobile ar adăuga o nouă dimensiune conflictului pentru miile de soldaţi americani din regiune, mulţi dintre aceştia bazându-se încă pe telefoane pentru a le trimite periodic mesaje celor dragi şi a-i asigura că sunt bine.

Amiralul Brad Cooper, într-o scrisoare neraportată până acum, a declarat că Iranul are posibilitatea de a vedea succesul sau eşecul atacurilor sale aproape în timp real, căutând ştiri sau postări online ale jurnaliştilor care fac referire la „reacţii, fotografii şi imagini de pe telefoanele mobile ale trupelor noastre„.

„Costul direct şi inevitabil al acestor informaţii open-source ar putea fi măsurat în vieţile militarilor americani şi ale civililor din ţările vizate din Golf”, a scris Cooper, şeful Comandamentului Central al SUA, în scrisoarea sa din 28 iulie, din care Reuters a obţinut o copie.

El a cerut trupelor să „îşi intensifice atenţia asupra securităţii operaţionale”, fără a prescrie paşi specifici în memoriu. Avertismentul a subliniat tensiunile tot mai mari dintre raportările în timp real despre război, adesea ajutate de imagini din satelit şi relatări la persoana întâi, şi dorinţa armatei americane de a restricţiona orice informaţie care ar putea ajuta Iranul în încercarea sa de a ucide şi răni militari americani.

În Iordania, care a fost o ţintă frecventă a atacurilor iraniene, unor soldaţi li s-a spus că telefoanele vor fi confiscate în următoarele zile, au declarat pentru Reuters două surse familiarizate cu situaţia.

O a treia sursă a afirmat că o astfel de decizie este luată în considerare în regiune din cauza preocupărilor legate de securitatea operaţională, dar nu a prezentat confiscarea ca o certitudine.

Rugat să comenteze, purtătorul de cuvânt al Comandamentului Central al SUA, căpitanul Timothy Hawkins, a declarat: „Mesajul este o reamintire generală pentru membrii serviciului nostru cu privire la importanţa menţinerii securităţii operaţionale. Aceasta este una dintre numeroasele oportunităţi pe care amiralul Cooper le-a folosit pentru a transmite priorităţile operaţionale.”

Un videoclip filmat cu ochelari Meta a stârnit îngrijorarea Pentagonului

Într-un videoclip postat online luna aceasta, un militar american a filmat în timp ce soldaţii fugeau să se adăpostească de un atac mortal iranian asupra bazei aeriene Muwaffaq Salti din Iordania, pe 17 iulie. Cooper pare să facă referire la înregistrarea video în scrisoarea sa, spunând că a fost realizată cu ochelari inteligenţi Meta care au o cameră încorporată.

„Videoclipul surprins de ochelarii Meta ai unui militar a fost postat pe Instagram, arătând unde şi cum respectivul a fost evacuat într-un buncăr în timpul unui atac iranian cu rachete şi drone”, a scris Cooper.

Iranului i-ar fi în mod normal greu să determine succesul sau eşecul atacurilor sale, dacă nu ar exista astfel de relatări, a spus Cooper, din cauza bruiajului electronic al armatei americane sau a altor tactici folosite în zonele de război.

„Iranul ştie că s-a tras cu armele. Cu toate acestea, forţele lor nu ştiu dacă au ratat la 50 de metri, dacă au lovit o pistă goală sau dacă au lovit cu succes o instalaţie aglomerată”, a scris el.

„Listele detaliate, descrierile şi analizele a ceea ce a fost lovit, publicate deschis de către agenţiile de ştiri, efectuează, în esenţă, Evaluarea Pagubelor de Luptă (BDA) a Iranului pentru ei, gratuit”, a spus Cooper.

Un număr de 18 soldaţi americani au murit în conflictul cu Iranul, care a început pe 28 februarie, iar peste 600 au fost răniţi în lupte, victime care au amplificat îngrijorările americanilor cu privire la un război pe care doar unul din trei americani îl susţine.

Congresmenii democraţi au solicitat mai multe informaţii despre război, inclusiv detalii despre daunele aduse infrastructurii americane în baze, între care turnuri radar, cazărmi şi hangare de aeronave.

De asemenea, ei au cerut publicarea unei anchete a armatei SUA privind un probabil atac american asupra unei şcoli de fete din Iran, despre care a relatat pentru prima dată Reuters, în prima zi războiului, pe 28 februarie.

Oficialii spun că regulile privind utilizarea telefoanelor mobile de către trupele desfăşurate pot varia foarte mult în cadrul armatei. Mulţi soldaţi trebuie să le încuie, iar telefoanele mobile pot fi interzise în misiuni deosebit de sensibile, de exemplu cele ale forţelor de operaţiuni speciale.

Tensiuni în familiile soldaților

Însă posibila confiscare a telefoanelor a alimentat anxietatea unor membri ai familiilor, deja încordaţi în ultimele luni, după ce au citit declaraţiile Iranului privind atacuri mortale asupra bazelor din Orientul Mijlociu, au spus două dintre surse.

Oficialii americani au avertizat de ani de zile că anumite aplicaţii de pe dispozitivele mobile, cum ar fi cele de fitness, pot fi exploatate de adversari pentru a ajuta la ţintirea adversarilor, din cauza datelor de localizare. Reuters a relatat în luna mai că datele de localizare disponibile comercial, colectate de pe smartphone-uri sau alte dispozitive, au fost utilizate pentru a viza sau supraveghea forţele americane.

În acelaşi timp, Pentagonul a căutat să controleze cu atenţie publicarea informaţiilor din cauza a ceea ce consideră a fi preocupări legate de securitatea operaţională, refuzând adesea să comenteze afirmaţiile Iranului privind atacurile sau să detalieze incidente individuale care au dus la rănirea unor soldaţilor americani.

Cooper a declarat că detaliile despre atacuri pot ajuta Iranul să organizeze lovituri ulterioare. „Dezvăluirile publice detaliate pot deveni undă verde imediată pentru ca forţele iraniene să lanseze un val secundar de atacuri, mult mai devastator”, a spus el.

Editor : M.I.