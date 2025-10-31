Live TV

Arme din Canada au ajuns în posesia trupelor din Rusia, în ciuda sancțiunilor occidentale. Ottawa anunță că a deschis o anchetă

militar ucrainean cu o arma in maini
Arme de proveniență canadiană ar fi ajuns pe mâna rușilor. Foto: Profimedia Images
„Nimeni nu poate opri rușii să obțină ceea ce vor" Ottawa face verificări

Arme de foc fabricate în Canada - unele dintre ele noi - au ajuns în mâinile trupelor ruse, în ciuda sancțiunilor occidentale. În special, puștile de lunetist Cadex, fabricate în Canada, au fost expuse la o expoziție de arme din Moscova, iar militarii ruși au fost văzuți folosind aceleași puști în postările de pe rețelele sociale, pe frontul din Ucraina, anunță Kyiv Post.

Noile modele Cadex au apărut la OrelExpo 2025 din Moscova și pe site-ul web al comerciantului local de arme Varyag, potrivit Global News, dar publicația a afirmat că nici OrelExpo, nici Varyag nu au răspuns la o solicitare de oferi un comentariu. Raportul sugerează că majoritatea puștilor au fost revândute prin mai multe țări pentru a ocoli sancțiunile occidentale, jurnalistul rus exilat Serghei Panov sugerând că, pe baza investigațiilor sale, majoritatea au trecut prin Italia și au intrat în Rusia prin Kârgâzstan și Kazahstan.

Președintele Cadex, Serge Dextraze, în interviul acordat Global News, a recunoscut că unele puști au ajuns în Rusia, afirmând că a luat toate măsurile posibile pentru a opri acest lucru.

„Nimeni nu poate opri rușii să obțină ceea ce vor”

Dextraze a citat un caz în care vama rusă a înregistrat importul a 10 puști Cadex cu numere de serie consecutive, iar el a pus pe lista neagră vânzătorul american căruia i-a vândut inițial puștile. El a spus că firma Cadex respectă toate protocoalele și a refuzat cumpărătorii considerați potențial periculoși pentru interesele canadiene. Cu toate acestea, contactele sale din cadrul forțelor de ordine i-au spus că „nimeni nu poate opri rușii să obțină ceea ce vor. Ei găsesc întotdeauna o cale”.

„Desigur, unii oameni încearcă să pună mâna pe noi. Dar când decid că vor ceva, deși noi încercăm să-i oprim, nu putem face prea multe”, a declarat el pentru Global News.

Politicianul ucrainean canadian Igor Michalchișin a calificat incidentul drept „o dovadă în plus că aplicarea sancțiunilor canadiene este deficitară și ineficientă”.

Ottawa face verificări

Ottawa a declarat vineri că are cunoștință de existența puștilor canadiene găsite în Rusia și că revizuiește legislația existentă în încercarea de a reduce existența unor astfel de cazuri.

„Orice încălcare a legilor privind importul și exportul va fi analizată cu mare atenție”, a declarat ministrul canadian de externe, Anita Anand, în cadrul unei conversații cu jurnaliștii din Ottawa, potrivit agenției de presă ucrainene Ukrinform.

„Sistemul nostru de control al exportului de bunuri militare este unul dintre cele mai bune din lume, așa că vom monitoriza și analiza aceste suspiciuni cu mare atenție.”

La sfârșitul anului 2024, Ottawa a fost, de asemenea, criticată pentru că a făcut prea puțin pentru a opri fluxul ilicit de microelectronică către Rusia.

Citește și De câte ori și-a bombardat Rusia propriul teritoriu în ultimul an. Cum au loc de obicei astfel de erori

