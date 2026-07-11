Arme nucleare pe fundul oceanului și o misiune secretă CIA: Misterul celor patru submarine dispărute pe timp de pace în același an

Anul 1968 a fost unul marcat de multe incidente violente, precum asasinările lui Martin Luther King Jr. și Robert F. Kennedy, care au stârnit proteste de amploare în SUA, și Ofensiva Tet din Vietnam. Însă, în timp ce lumea se confrunta cu tensiuni fără precedent, în adâncul mărilor și oceanelor, o serie de evenimente misterioase a dus la dispariția a patru submarine într-un interval de doar patru luni.

Cele patru națiuni care au pierdut fiecare câte un submarin în 1968 au fost Israel, Franța, Uniunea Sovietică și Statele Unite. Seria de tragedii subacvatice a început în luna ianuarie, atunci când submarinele INS Dakar al Israelului și Minerve al Franței au dispărut în Marea Mediterană la un interval de doar două zile.

La ora locală 18:10, pe data de 24 ianuarie 1968, Dakar a transmis ultima sa locație la nord de Creta, înainte să dispară pentru totdeauna la doar câteva minute după miezul nopții, scrie revista de știință și tehnologie Popular Mechanics.

Misterul dispariției submarinului a fost elucidat parțial mai bine de 30 de ani mai târziu, după ce o operațiune americano-israeliană a găsit epava navei la o adâncime de aproximativ 3.000 de metri pe fundul mării între Creta și Cipru. Cauza exactă a pierderii submarinului este necunoscută.

Pentru a găsi epava submarinului francez Minerve, însă, a fost nevoie de tehnologia secolului XXI. Submarinul francez a dispărut pe data de 27 ianuarie 1968 în timpul unui antrenament de rutină.

După mai bine de 50 de ani de la dispariția submarinului, Franța a lansat o nouă operațiune de căutare. Cu ajutorul unor drone submarine și a unui radar performant, compania americană Ocean Infinity a găsit epava ruptă în trei bucăți principale pe fundul mării la 45 de kilometri sud de Toulon și la o adâncime de 2.350 de metri.

Pierderea submarinelor Minerve și Eurydice, doi ani mai târziu, a forțat marina franceză să schimbe procedurile de siguranță și felul în care erau desfășurate operațiunile de căutare și salvare, potrivit Institutului Naval al SUA.

Proiectul Azorian

Cel mai cunoscut caz este cel al submarinului sovietic K-129, care era echipat cu rachete balistice cu focoase nucleare. Acesta s-a scufundat în Oceanul Pacific pe data de 8 martie 1968, iar epava a fost descoperită de SUA.

CIA a lansat apoi o operațiune secretă și extrem de complexă – Proiectul Azorian – pentru a recupera părți din submarinul sovietic. Cu toate că misiunea sa oficială era să extragă noduli de mangan de pe fundul oceanului, vasul Hughes Glomar Explorer a fost construit special pentru recuperarea epavei submarinului.

La șase ani după ce americanii au descoperit epava submarinului, în august 1968, aceștia au reușit să recupereze o parte din ea – o înfrângere mare pentru operațiunile secrete ale submarinelor sovietice.

Ultima tragedie la mare adâncime din 1968 s-a petrecut pe 22 mai, atunci când submarinul nuclear USS Scorpion al marinei americane a suferit o implozie și s-a scufundat la 740 de kilometri sud-vest de Insulele Azore.

Epava submarinului a fost descoperită în octombrie 1968 pe fundul oceanului la o adâncime de peste 3.000 de metri. Statele Unite au pierdut doar două submarine cu propulsie nucleară: USS Scorpion în 1968 și USS Thresher în 1963.

Cu toate că există mai multe teorii privind cauza pierderii submarinului, precum o explozie de hidrogen în compartimentul bateriei sau explozia unei torpile defecte, rezultatul anchetei desfășurate de marina SUA a fost neconcludentă.

Editor : Raul Nețoiu