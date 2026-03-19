Live TV

Armistițiu temporar între Pakistan și Afganistan. Pauza în ostilități a venit după apelul unor țări-cheie pentru atenuarea conflictului

Data publicării:
World News - March 19, 2026
Afganii din Peshawar sărbătoresc Eid al-Fitr în urma anunțului de armistițiu. Foto: Profimedia

Pakistanul și Afganistanul au declarat un armistițiu temporar, după trei săptămâni de atacuri aeriene mortale, bombardamente și ciocniri la granița comună, potrivit The Times.

Cele două părți au anunțat pauza dinaintea sărbătorii Eid al-Fitr, care marchează sfârșitul Ramadanului, luna sfântă pentru musulmani. Aceasta a venit la cererea Arabiei Saudite, Turciei și Qatarului, care încercau să negocieze un armistițiu de la escaladarea luptelor din februarie.

Din informațiile transmise de diverse canale, războiul dintre cei doi vecini a ucis sute de oameni de ambele părți, deși cifrele au fost contestate.

„Pakistanul oferă acest gest cu bună-credință și în conformitate cu normele islamice”, a declarat, miercuri, într-un comunicat, Attaulah Tarar, ministrul informației din Pakistan. El a adăugat că încetarea ostilităților va intra în vigoare miercuri la miezul nopții, ora locală, și va rămâne în vigoare până luni la miezul nopții.

Tarar a declarat că operațiunile vor fi reluate cu o intensitate reînnoită „în cazul oricărui atac transfrontalier, atac cu drone sau orice incident terorist în Pakistan”.

Zabihullah Mujahid, purtătorul de cuvânt al talibanilor, și-a exprimat „recunoștința pentru bunele intenții ale acestor state prietene cu poziția de mediator”, reafirmând în același timp intenția Afganistanului de a „răspunde cu curaj la orice agresiune”, într-o declarație pe X.

Încetarea focului a venit imediat după o înmormântare în masă organizată de autoritățile afgane la Kabul pentru victimele celui mai sângeros atac al conflictului de până acum, un atac aerian asupra unui centru de reabilitare pentru droguri din oraș, soldat cu 408 morți și 265 răniți, potrivit oficialilor afgani.

Spitalul Omid, cu 2.000 de paturi, a fost bombardat luni, în jurul orei locale 21:00. Atacul a ars spitalul, iar imaginile arată echipe de salvare cățărându-se printre resturile clădirii, luni noaptea, târziu, în timp ce pompierii încercau să stingă incendiul.

Numărul morților nu a putut fi însă verificat independent, iar Pakistanul a respins afirmațiile Afganistanului conform cărora spitalul ar fi fost vizat de atac.

Cadavrele erau încă recuperate din spital marți seară, iar surse din spital au declarat pentru The Times că numărul morților va crește probabil pe măsură ce tot mai multe cadavre sunt scoase din epavă.

Înmormântarea de miercuri a fost pentru 50 de victime ale căror rămășițe au fost identificate. Voluntarii Societății Semilunii Roșii Afgane le-au cărat sicriele de lemn dintr-o flotă de ambulanțe într-o groapă comună din Kabul, care fusese săpată într-un deal.

Citește și:

O piesă de șah” în jocul regional. Cum poate folosi Iranul relația complicată cu al-Qaeda împotriva SUA

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Femeie Moscova
1
Rusoaicele care refuză să facă copii vor fi trimise obligatoriu la psiholog, anunță...
robert cazanciuc digi
2
Robert Cazanciuc îi cere lui Ilie Bolojan să explice refuzul finanțării Cartierului...
Indemnizație de însoțitor 2026. Foto Getty Images
3
Cât este indemnizația de însoțitor în 2026: Ajutorul acordat celor care nu se pot îngriji...
Russian Navy Drill in Black Sea - 18 Feb 2022
4
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja...
Adrian Țuțuianu.
5
Angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical a demisionat. Instituția...
Ce a putut să spună Florin Prunea despre Diana Buzoianu: "Îmi prezint public scuze pentru acest moment, pe care îl regret"
Digi Sport
Ce a putut să spună Florin Prunea despre Diana Buzoianu: "Îmi prezint public scuze pentru acest moment, pe care îl regret"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
imagine pakistan
Un grup de români care a mers să găsească leopardul zăpezilor în Pakistan a fost evacuat de MAE de urgență din cauza războiului
Pakistan and United States two flags textile cloth, fabric texture
Statele Unite evacuează personalul neesenţial al unor consulate americane din Pakistan din motive de securitate
Pakistan Iran US Israel
Pakistan: cel puțin opt morți la Karachi, după ce manifestanți pro-iranieni au atacat Consulatul SUA
APTOPIX Afghanistan Pakistan
Cândva prieteni, acum dușmani: ce se ascunde în spatele atacului Pakistanului asupra talibanilor afgani
Digi 24_2026_02_27_07_32_23
Pakistanul a bombardat mai multe ținte din Afganistan. Ministrul apărării de la Islamabad vorbește despre un „război deschis”
Recomandările redacţiei
INSTANT_COALITIE_BUGET_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Amendamentul agreat în coaliție, adoptat de comisia de buget. Bani...
Israel-US Strike Iran: Joint Funeral For Larijani, Soleimani And IRIS Dena Sailors
„Puterea aeriană este drogul preferat”. Pentru SUA, așteptările...
INSTANT_COALITIE_BUGET_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Băsescu: PSD-ul vrea să arate că apără populația, încercând să facă...
Nicușor Dan la Bruxelles
Reuniune la Bruxelles, liderii europeni discută măsuri pentru...
Ultimele știri
Rezultate LOTO - Joi, 19 martie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Lukașenko la Casa Albă. Trimisul special al lui Trump în Belarus a făcut un anunț surprinzător în timpul vizitei la Minsk
Coaliția pentru Strâmtoarea Ormuz: cinci țări din Europa, împreună cu Japonia, sunt gata să contribuie la securizarea căii navigabile
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în Berbec pe 20 martie. Momentul care schimbă energia tuturor și îi face pe Săgetători să simtă...
Cancan
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit...
Fanatik.ro
Decizie radicală după venirea lui Mirel Rădoi la FCSB! Ia în calcul retragerea din fotbal
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Universitatea Craiova – Dinamo, scor uluitor. Care este meciul în care s-au marcat cele mai multe goluri
Adevărul
Trump amenință cu distrugerea zăcământului iranian South Pars dacă Teheranul lovește din nou o instalație de...
Playtech
Ce rol au tetierele: sunt vitale în anumite cazuri, însă puţini şoferi răspund corect la întrebare
Digi FM
Sarmale de post ca la bunica. Rețeta simplă care iese perfect de fiecare dată
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză la CFR Cluj
Pro FM
Enrique Iglesias a topit inimile fanilor cu noua imagine în care apar cei patru copii ai săi: „Familia”. Anna...
Film Now
Uma Thurman dezvăluie de ce a ales să nu se mute la Hollywood: „Cred că este păcat, întotdeauna mi-am dorit...
Adevarul
Ucraina a dezvoltat o dronă kamikaze cu o rază de acțiune de 200 km
Newsweek
Pensionarii au pierdut 620 lei la pensie în doar 15 luni. Creșterile de la marea recalculare s-au evaporat
Digi FM
Monica Tatoiu, declarații rare despre fiul ei: „Este frumos și deștept, doar e crescut de mă-sa!” Cu ce se...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele meningitei care te pot păcăli. 7 boli comune confundate cu infecția mortală care face ravagii în...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Kurt Russell a împlinit 75 de ani, iar Goldie Hawn i-a transmis cel mai dulce mesaj: De 43 de ani împreună...
UTV
Kylie Jenner a întors toate privirile într-o rochie inspirată de Jessica Rabbit