Armistițiu temporar între Pakistan și Afganistan. Pauza în ostilități a venit după apelul unor țări-cheie pentru atenuarea conflictului

Pakistanul și Afganistanul au declarat un armistițiu temporar, după trei săptămâni de atacuri aeriene mortale, bombardamente și ciocniri la granița comună, potrivit The Times.

Cele două părți au anunțat pauza dinaintea sărbătorii Eid al-Fitr, care marchează sfârșitul Ramadanului, luna sfântă pentru musulmani. Aceasta a venit la cererea Arabiei Saudite, Turciei și Qatarului, care încercau să negocieze un armistițiu de la escaladarea luptelor din februarie.

Din informațiile transmise de diverse canale, războiul dintre cei doi vecini a ucis sute de oameni de ambele părți, deși cifrele au fost contestate.

„Pakistanul oferă acest gest cu bună-credință și în conformitate cu normele islamice”, a declarat, miercuri, într-un comunicat, Attaulah Tarar, ministrul informației din Pakistan. El a adăugat că încetarea ostilităților va intra în vigoare miercuri la miezul nopții, ora locală, și va rămâne în vigoare până luni la miezul nopții.

Tarar a declarat că operațiunile vor fi reluate cu o intensitate reînnoită „în cazul oricărui atac transfrontalier, atac cu drone sau orice incident terorist în Pakistan”.

Zabihullah Mujahid, purtătorul de cuvânt al talibanilor, și-a exprimat „recunoștința pentru bunele intenții ale acestor state prietene cu poziția de mediator”, reafirmând în același timp intenția Afganistanului de a „răspunde cu curaj la orice agresiune”, într-o declarație pe X.

Încetarea focului a venit imediat după o înmormântare în masă organizată de autoritățile afgane la Kabul pentru victimele celui mai sângeros atac al conflictului de până acum, un atac aerian asupra unui centru de reabilitare pentru droguri din oraș, soldat cu 408 morți și 265 răniți, potrivit oficialilor afgani.

Spitalul Omid, cu 2.000 de paturi, a fost bombardat luni, în jurul orei locale 21:00. Atacul a ars spitalul, iar imaginile arată echipe de salvare cățărându-se printre resturile clădirii, luni noaptea, târziu, în timp ce pompierii încercau să stingă incendiul.

Numărul morților nu a putut fi însă verificat independent, iar Pakistanul a respins afirmațiile Afganistanului conform cărora spitalul ar fi fost vizat de atac.

Cadavrele erau încă recuperate din spital marți seară, iar surse din spital au declarat pentru The Times că numărul morților va crește probabil pe măsură ce tot mai multe cadavre sunt scoase din epavă.

Înmormântarea de miercuri a fost pentru 50 de victime ale căror rămășițe au fost identificate. Voluntarii Societății Semilunii Roșii Afgane le-au cărat sicriele de lemn dintr-o flotă de ambulanțe într-o groapă comună din Kabul, care fusese săpată într-un deal.

Editor : Ș.R.