Armistițiul din Liban, tot mai fragil. Oamenii se tem de noi atacuri: „Avem de-a face cu o organizație teroristă”

Armistițiul dintre Israel și Hezbollah se menține în mare parte în Liban, marcând cea mai lungă perioadă de calm din ultimele trei luni de conflict. Cu toate acestea, temerile privind reluarea ostilităților rămân puternice, iar mii de persoane strămutate ezită să revină acasă, în timp ce forțele israeliene continuă să fie desfășurate în sudul țării.

Un înalt oficial de securitate libanez a declarat că respectarea armistițiului a fost „aproape totală” de sâmbătă seara, însă a precizat că un tanc israelian a tras obuze către un sat din apropierea orașului Tyre, iar forțele israeliene au folosit grenade sonore în alte două locații luni. În același timp, o dronă israeliană a survolat capitala Beirut, potrivit Reuters.

Războiul a pus la încercare acordul interimar dintre Statele Unite și Iran privind încetarea conflictului regional, determinând Teheranul să anunțe în weekend că a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, susținând că Washingtonul nu și-a respectat angajamentul de a opri luptele din Liban.

Vicepreședintele american JD Vance, care a condus delegația SUA la prima rundă de negocieri cu Iranul pentru un acord de pace final, a declarat că s-au făcut progrese pentru încheierea ostilităților în Liban și că Strâmtoarea Ormuz este deschisă.

El a spus că situația din Liban este „încă în desfășurare”.

Hassan Wazni, directorul unui spital din Nabatieh, oraș din sudul Libanului puternic bombardat în timpul conflictului, a declarat că de sâmbătă seara domnește calmul.

„Monitorizez situația zi de zi și dorm de cele mai multe ori în spital. Este cea mai lungă perioadă în care armistițiul s-a menținut”, a declarat el pentru Reuters.

„Oamenii sunt încă neliniștiți”

Cu toate acestea, mulți ezită să se întoarcă acasă, a adăugat Wazni, amintind că un armistițiu declarat vineri s-a prăbușit rapid, iar 20 de persoane au fost ucise sâmbătă în Liban în urma atacurilor israeliene, potrivit apărării civile libaneze.

„Oamenii sunt încă neliniștiți”, a spus acesta.

Consiliul municipal al satului Zawtar El Charqiyeh a transmis într-un comunicat distribuit pe rețelele sociale că locuitorii nu ar trebui să revină până când situația nu va fi sigură.

Forțele israeliene rămân desfășurate adânc în sudul Libanului, într-o zonă de securitate autoproclamată, unde au distrus mai multe sate, susținând că Hezbollah s-a infiltrat în zone civile.

Pe fondul reducerii tensiunilor, armata israeliană a ridicat de luni dimineață restricțiile de siguranță în opt comunități aflate în apropierea frontierei cu Libanul.

„Armistițiul este fragil, pentru că, în primul rând, avem de-a face cu o organizație teroristă”, a declarat Miry Menashe, o locuitoare în vârstă de 41 de ani din comunitatea israeliană Metula, aflată la granița cu Libanul.

„Nu avem de-a face cu statul libanez în sine. Sincer, nu am încredere în ei. Fie că există armistițiu sau nu, rămânem foarte vigilenți și pregătiți pentru orice”, a spus ea.

„O celulă de deconflictualizare”

Un comunicat comun emis la finalul negocierilor americano-iraniene, mediate de Pakistan și Qatar în Elveția, arată că părțile au convenit să creeze „o celulă de deconflictualizare” pentru a asigura respectarea încetării ostilităților în Liban.

Israelul nu a comentat deocamdată acest anunț.

La insistența Iranului, acordul interimar semnat săptămâna trecută cu Statele Unite prevede ca Washingtonul, Teheranul și aliații lor să declare încetarea imediată și permanentă a operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban.

Israel și Hezbollah au convenit asupra unui armistițiu vineri după-amiază, însă luptele au reizbucnit sâmbătă, ceea ce a determinat Iranul să anunțe din nou închiderea Strâmtorii Ormuz.

Oficialii americani au contestat această informație, însă datele comerciale privind transportul maritim au arătat un impact imediat.

Sâmbătă seara, un oficial militar israelian a declarat că armata a primit ordine actualizate din partea conducerii politice pentru a înceta focul și că operează „în mod defensiv” în interiorul zonei de securitate.

Președintele libanez Joseph Aoun a discutat despre eforturile de menținere a armistițiului și oprirea escaladării militare israeliene într-o convorbire telefonică cu JD Vance, premierul Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, și trimisul Casei Albe, Jared Kushner.

De când Hezbollah a deschis focul în sprijinul Iranului, pe 2 martie, atacurile israeliene din Liban au ucis 4.106 persoane, inclusiv 773 de femei, copii și lucrători din domeniul sănătății, potrivit Ministerului Sănătății din Liban.

Atacurile au forțat aproximativ 1,2 milioane de oameni să își părăsească locuințele, potrivit autorităților libaneze.

De partea cealaltă, bilanțul Israelului în această rundă de confruntări cu Hezbollah include cel puțin 32 de soldați și patru civili uciși.

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Editor : Ș.A.