După o întâlnire trilaterală istorică în China, președinții Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping au semnat la final o declarație comună prin care au convenit, printre altele, să susțină dialogul pentru reducerea riscurilor nucleare. Cheltuielile pentru înarmarea nucleară au atins la nivel global 119 miliarde de dolari în 2025, conform unui raport al unei organizații internaționale pentru abolirea armelor nucleare, premiată cu Nobelul pentru Pace în 2017.

În ultimii ani, cheltuielile puterilor nucleare cu arsenalele atomice au crescut în întreaga lume cu aproximativ 20%.

Cea mai mare sumă a fost alocată, conform documentului, de Statele Unite, adică 69,2 miliarde de dolari. Washingtonul deține 3.700 de focoase.

Rusia deține în prezent cele mai multe focoase (4.309), conform ultimelor date publice. Moscova a cheltuit 9,5 miliarde de dolari în 2025, în timp ce China are doar 600, însă a investit 13,5 miliarde de dolari.

În Europa, Marea Britanie și Franța sunt state care au focoase nucleare cu investiții comparabile, respectiv de 12,6 miliarde de dolari și 7,5 miliarde de dolari.

Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin au avut joi o întâlnire trilaterală fără precedent, la Shenzhen, în China. Unul dintre cele mai importante puncte ale declarației comune semnate de cei trei lideri privește armele nucleare.

Putin, Xi și Trump reafirmă principiul potrivit căruia „un război nuclear nu poate fi câștigat și nu trebuie purtat niciodată”. Cele trei state ar urma să inițieze un dialog pentru reducerea riscurilor nucleare și prevenirea răspândirii armelor nucleare.

Subiectul a fost abordat pe scurt la începutul reuniunii trilaterale, Xi descriind armele nucleare drept „sabia lui Damocles care atârnă deasupra umanității”, potrivit presei de stat chineze. (n.r. „Sabia lui Damocles” face referire la o parabolă din Grecia antică și este adesea folosită ca metaforă pentru amenințările iminente care vin odată cu puterea sau bogăția) „Acestea ar trebui interzise în totalitate și distruse complet”, a spus Xi. „Un război nuclear nu poate fi câștigat și nu trebuie purtat niciodată”.

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Editor : A.M.G.