Arsenalul interzis al lui Bashar al-Assad: zeci de muniţii chimice nedeclarate au fost descoperite în Siria

Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a raportat marţi că „zeci de muniţii chimice nedeclarate” au fost descoperite în Siria, conform raportului său lunar privind activităţile sale în această ţară, informează AFP.

Organizaţia a indicat că a desfăşurat o echipă la începutul acestei luni pentru a efectua activităţi care „vizează verificarea exactităţii şi exhaustivităţii” declaraţiei Siriei privind stocul său de arme chimice în situri „nedeclarate”, cu „prioritate ridicată”, din regiunile de coastă din nordul şi centrul ţării, potrivit Agerpres.

OIAC a declarat că este „deja în măsură să raporteze că, printre altele, zeci de muniţii chimice nedeclarate (...) au fost găsite în mai multe dintre aceste situri nedeclarate, alături de mii de pagini de documente”.

Siria s-a alăturat OIAC în 2013 şi a fost de acord să dezvăluie şi să predea stocurile sale de produse toxice pentru distrugere, sub presiunea Rusiei şi a Statelor Unite şi să evite ameninţarea atacurilor aeriene din partea Statelor Unite şi a aliaţilor săi.

OIAC consideră însă că declaraţia a fost incompletă şi că nu au fost încă identificate alte arme.

Muniţiile descoperite recent includ „bombe aeriene şi rachete”, precum şi „produse chimice şi materiale conexe descoperite separat, a căror natură este în prezent analizată”, se arată în raport.

OIAC, cu sediul la Haga, în Olanda, a indicat că desfăşurarea echipei sale în Siria este încă în derulare şi că activităţile sale au loc în coordonare cu autorităţile naţionale relevante, în conformitate cu cerinţele Departamentului de Securitate şi Siguranţă al Naţiunilor Unite.

Rezultatele acestei desfăşurări vor face obiectul unui raport mai detaliat „la momentul oportun”, a precizat organizaţia.

Fostul preşedinte sirian Bashar al-Assad a fost acuzat în repetate rânduri de utilizarea armelor chimice în timpul războiului civil de 13 ani din Siria. De la înlăturarea sa în 2024, soarta stocurilor siriene a fost o sursă de îngrijorare serioasă.

Ministrul de Externe al noului Guvern sirian s-a angajat anul trecut să demanteleze toate rămăşiţele programului de arme chimice al lui Assad.

Conducerea de tranziție a Siriei a localizat rămășițele programului clandestin de arme chimice al fostului președinte sirian Bashar al-Assad, inclusiv materii prime și muniții similare cu cele folosite pentru a efectua atacuri mortale cu gaze în timpul războiului civil de lungă durată din țară, a declarat marți un oficial sirian pentru Reuters.

Autoritățile siriene au reținut, de asemenea, 18 suspecți pentru presupusa implicare în programul de arme chimice al lui Assad, inclusiv înalți oficiali militari, politici și tehnici, a declarat într-un interviu Mohamad Katoub, reprezentantul permanent al Siriei la Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice de la Haga.

