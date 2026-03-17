Asaltul militar al SUA în Ormuz ar putea prelungi războiul „cu luni”. O operațiune terestră pe insula Kharg, luată în calcul (presă)

Mai multe surse au declarat pentru publicația The Jerusalem Post că, dacă președintele Donald Trump decide să lanseze o operațiune militară pentru a prelua controlul Strâmtorii Ormuz – o acțiune menită să asigure libertatea navigației – aceasta ar putea prelungi semnificativ războiul „cu săptămâni, dacă nu cu luni”.

„Acest lucru ar putea prelungi războiul cu până la două luni”, a declarat o sursă familiarizată cu discuțiile.

În prezent, în urma amenințărilor iraniene, multe nave evită Strâmtoarea Ormuz, o arteră critică pentru piața energetică globală, prin care trece aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol.

Imaginile din satelit din Golful Persic arată numeroase nave care așteaptă în afara strâmtorii pentru a evita potențiale atacuri.

În cadrul administrației Trump, asigurarea navigației în siguranță prin strâmtoare este acum inclusă în obiectivele sale de război. Oficialii iau în considerare chiar posibilitatea unei operațiuni terestre pe insula Kharg din Iran, situată în centrul strâmtorii, după ce Armata americană a atacat ținte acolo în weekend.

5.000 de pușcași marini în regiune

Armata americană a anunțat că 5.000 de pușcași marini vor fi desfășurați în regiune, urmând să fie trimise forțe suplimentare, ca parte a ceea ce oficialii descriu ca o mișcare de a menține „toate opțiunile pe masă”.

Până în prezent, multe țări au declarat că nu vor participa la coaliția regională propusă de Trump pentru a asigura navigația în strâmtoare. Această rezistență l-a determinat pe Trump să spună că „nu este surprins”, adăugând că a considerat mult timp NATO ca fiind „o stradă cu sens unic”.

„Cheltuim sute de miliarde de dolari pe an pentru apărarea acelor țări, dar ele nu fac nimic pentru noi, mai ales în perioadele dificile.”

Trump a adăugat că succesele recente împotriva Iranului înseamnă că „nu avem nevoie și nu dorim ajutorul țărilor NATO, al Japoniei, Australiei sau Coreei de Sud - suntem cea mai puternică țară din lume și nu avem nevoie de ajutorul nimănui”.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că, în urma unei convorbiri telefonice cu Donald Trump, cei doi au convenit să coopereze în problema Strâmtorii Ormuz. „Există o coordonare între forțele noastre aeriene și marine. Vom ajuta atât prin acțiuni indirecte care pun o presiune imensă asupra regimului iranian, cât și prin operațiuni directe. Există multe alte surprize în viitor”, a afirmat liderul de la Tel Aviv.

O sursă israeliană a declarat pentru Washington Post că asistența Israelului în ceea ce privește strâmtoarea se limitează la sprijinul oferit de serviciile de informații, mai degrabă decât la acțiuni cinetice. „Dar acest lucru se poate schimba întotdeauna”, a adăugat oficialul.

Editor : Ș.R.