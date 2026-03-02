Asasinarea ayatollahului: camere de trafic piratate, sabotarea comunicațiilor și o cârtiță CIA i-au pecetluit soarta lui Khamenei

Când gărzile de corp și șoferii loiali și extrem de bine pregătiți ai înalților oficiali iranieni au venit la muncă lângă strada Pasteur din Teheran - unde ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis într-un atac aerian israelian sâmbătă - israelienii urmăreau. Aproape toate camerele de supraveghere rutieră din Teheran au fost piratate timp de ani de zile, imaginile lor fiind criptate și transmise către servere din Tel Aviv și alte orașe din sudul Israelului, potrivit a două persoane familiarizate cu situația, scrie Financial Times.

O campanie de culegere de informații complexă, de ani de zile

O cameră avea un unghi care s-a dovedit deosebit de util, potrivit uneia dintre persoane, permițându-le să stabilească unde bărbații preferau să-și parcheze mașinile personale și oferind o perspectivă asupra funcționării unei părți banale a complexului strict păzit.

Algoritmi complecși au adăugat detalii dosarelor despre agenții de securitate, inclusiv adresele lor, orele de serviciu, rutele pe care le-au urmat pentru a ajunge la serviciu și, cel mai important, pe cine erau de obicei însărcinați să protejeze și să transporte – construind ceea ce ofițerii de informații numesc un „model de viață”.

Aceste capacități au făcut parte dintr-o campanie de informații care a durat ani și care a contribuit la deschiderea drumului pentru asasinarea ayatollahului.

Această sursă de date în timp real - unul dintre sutele de fluxuri diferite de informații - nu a fost singura modalitate prin care Israelul și CIA au putut determina exact la ce oră urma să se afle Khamenei, în vârstă de 86 de ani, în birourile sale în dimineața fatidică de sâmbătă și cine urma să i se alăture.

Nici faptul că Israelul a reușit să întrerupă componente individuale a aproximativ o duzină de turnuri de telefonie mobilă din apropierea străzii Pasteur, făcând ca telefoanele să pară ocupate atunci când erau apelate și împiedicând echipa de protecție a lui Khamenei să primească posibile avertismente.

„Cu mult înainte de căderea bombelor, cunoșteam Teheranul așa cum cunoaștem Ierusalimul”, a spus un oficial al serviciilor secrete israeliene. „Și când cunoști [un loc] la fel de bine ca strada pe care ai crescut, observi și un singur lucru care este nelalocul lui.”

Precizie matematică și colectare laborioasă de date

Așa-numitul „tablou de informații” al capitalei inamicului suprem a fost rezultatul unei colectări laborioase de date, posibilă datorită sofisticatei Unități 8200 de informații prin semnale a Israelului, a resurselor umane recrutate de agenția sa de informații externe Mossad și a munților de date digerate de serviciile de informații militare în rapoarte zilnice.

Israelul a folosit o metodă matematică cunoscută sub numele de analiză a rețelelor sociale pentru a analiza miliarde de puncte de date, în vederea descoperirii unor centre de greutate improbabile în procesul decizional și a identificării unor noi ținte de supravegheat și de eliminat, a declarat o persoană familiarizată cu utilizarea acesteia. Toate acestea au alimentat o linie de asamblare cu un singur produs: ținte.

„În cultura serviciilor de informații israeliene, direcționarea informațiilor este cea mai importantă problemă tactică - este concepută pentru a permite o strategie”, a declarat Itai Shapira, general de brigadă în rezerva militară israeliană și veteran cu 25 de ani de experiență în direcția de informații a acesteia. „Dacă factorul de decizie decide că cineva trebuie asasinat, în Israel cultura este: «Vom furniza informațiile de direcționare».”

Israelul a asasinat sute de oameni în străinătate, inclusiv lideri militanți, oameni de știință nucleari, ingineri chimiști - și mulți trecători nevinovați. Dar chiar și cu uciderea unui lider politic și religios atât de proeminent precum Khamenei, cât de mult această utilizare agresivă, de-a lungul a decenii, a priceperii sale tehnologice și tehnice a deschis calea pentru câștiguri strategice majore este o dezbatere aprigă atât în ​​interiorul, cât și în afara Israelului.

O decizie politică, nu doar o realizare tehnologică

Superioritatea informațiilor țării a fost pe deplin demonstrată în războiul de 12 zile din iunie anul trecut, când peste o duzină de oameni de știință nucleari iranieni și înalți oficiali militari au fost asasinați în câteva minute într-o salvă de deschidere. Aceasta a fost însoțită de o dezactivare fără precedent a apărării aeriene a Iranului printr-o combinație de atacuri cibernetice, drone cu rază mică de acțiune și muniții precise lansate din afara granițelor Iranului, distrugând radarele lansatoarelor de rachete de fabricație rusească.

„Le-am luat ochii mai întâi”, a spus un oficial al serviciilor de informații. Atât în ​​războiul din iunie, cât și acum, piloții israelieni au folosit un anumit tip de rachetă numită Sparrow, ale cărei variante sunt capabile să lovească o țintă de dimensiuni mici, precum o masă, de la o distanță de peste 1.000 km - departe de Iran și de raza de acțiune a oricăruia dintre sistemele sale de apărare aeriană.

Nu se cunosc toate detaliile celei mai recente operațiuni. Este posibil ca unele dintre ele să nu fie făcute publice niciodată, pentru a proteja sursele și metodele care sunt încă folosite pentru a identifica alte ținte. Însă uciderea lui Khamenei a fost o decizie politică, nu doar o realizare tehnologică, au declarat peste șase oficiali ai serviciilor secrete israeliene, actuali și foști, intervievați pentru acest articol al Financial Times. Când CIA și Israelul au stabilit că Khamenei va organiza o întâlnire sâmbătă dimineață la birourile sale de lângă strada Pasteur, șansa de a-l ucide alături de o mare parte din conducerea superioară a Iranului a fost deosebit de oportună.

Aceștia au estimat că vânătoarea lor după ce un război ar fi început în mod corespunzător ar fi fost mult mai dificilă, pentru că iranienii s-ar fi angajat rapid în practici evazive prestabilite, inclusiv îndreptându-se spre buncăre imune la bombele israeliene.

Atacul fusese planificat de mult, dar a fost ajustat la oportunitate

Khamenei, spre deosebire de aliatul său, liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, nu trăia în ascunzătoare. Nasrallah își petrecuse ani din viață în buncăre subterane, evitând mai multe tentative de asasinat israeliene până în septembrie 2024, când avioane de vânătoare israeliene au aruncat până la 80 de bombe deasupra ascunzătorii sale din Beirut, ucigându-l. În schimb, Khamenei a meditat în public la posibilitatea de a fi ucis, considerându-și propria viață nesemnificativă pentru soarta Republicii Islamice - de fapt, unii experți iranieni au spus că se aștepta să fie martirizat.

Însă, în timpul războiului, una dintre persoanele intervievate a spus că a luat unele măsuri de precauție. „Era neobișnuit să nu fie în buncărul său - avea două buncăre - și dacă ar fi fost, Israelul nu ar fi putut ajunge la el cu bombele pe care le are”, a spus persoana respectivă.

Chiar și în iunie 2025, în toiul unui război în toată regula, Israelul nu a făcut nicio încercare cunoscută de a-l bombarda pe Khamenei. În schimb, a vizat în principal conducerea Corpului Gărzilor Revoluționare Iraniene (IRGC), lansatoarele și stocurile de rachete, precum și instalațiile nucleare și oamenii de știință ai Iranului.

Deși Donald Trump amenințase în repetate rânduri că va ataca Iranul în ultimele săptămâni, adunând o „armadă” în largul țărmurilor sale, negocierile dintre SUA și Iran privind programul nuclear al Republicii Islamice urmau să continue săptămâna aceasta.

Mediatorul din Oman a declarat că Iranul este dispus să facă concesii care ar putea ajuta la evitarea unui război și a descris cea mai recentă întâlnire de joia trecută ca fiind fructuoasă.

În public, președintele SUA s-a plâns că lucrurile se mișcă prea încet. Însă o persoană familiarizată cu situația a declarat că, în privat, Trump a fost „nemulțumit de reacțiile iraniene”, deschizând calea pentru război. O persoană informată despre operațiune a declarat că atacul asupra Iranului fusese planificat de luni de zile, dar oficialii și-au ajustat operațiunea după ce serviciile de informații americane și israeliene au confirmat că Khamenei și înalții săi oficiali se vor întâlni în complexul său din Teheran sâmbătă dimineață.

Americanii au venit cu o sursă umană din interior

Urmărirea țintelor individuale obișnuia să fie o muncă laborioasă, necesitând confirmări vizuale și analizând confirmările false, dar vasta colectare de date bazată pe algoritmi a Israelului a automatizat această sarcină în ultimii ani. Însă pentru o țintă atât de importantă precum Khamenei, eșecul nu era o opțiune.

Doctrina militară israeliană impune ca doi ofițeri superiori separați, care lucrează independent unul de celălalt, să confirme cu o certitudine ridicată că o țintă se află în locația care urmează să fie atacată și de cine este însoțită. În acest caz, potrivit a două persoane familiarizate cu situația, serviciile secrete israeliene dețineau informații de la serviciile de semnalizare, cum ar fi camerele de trafic piratate și rețelele de telefonie mobilă penetrate profund. Una dintre persoane a spus că acest lucru arată că întâlnirea cu Khamenei a avut loc conform programului, oficiali de rang înalt îndreptându-se la fața locului.

Însă americanii aveau ceva și mai concret - o sursă umană, au declarat ambele persoane familiarizate cu situația. CIA a refuzat să comenteze. Acest lucru a permis avioanelor israeliene, care zburau ore întregi pentru a ajunge la timp la locul potrivit, să tragă cu până la 30 de muniții de precizie, a declarat fostul înalt oficial al serviciilor secrete israeliene.

Armata israeliană a adăugat că atacurile în timpul zilei oferă un avantaj. „Decizia de a ataca dimineața, mai degrabă decât noaptea, a permis Israelului să obțină o surpriză tactică pentru a doua oară, în ciuda pregătirilor intense ale Iranului”, a precizat aceasta.

Citește și:

Culisele operațiunii de eliminare a ayatollahului Ali Khamenei. CIA a aflat informația care a schimbat planul atacului (NYT)

Două evenimente la distanță de 20 de ani au dus la succes

Succesul tactic a fost punctul culminant a două evenimente separate, la o distanță de peste 20 de ani, a declarat Sima Shine, un fost oficial al Mossadului, specializat în Iran.

Prima a fost o directivă dată în 2001 de fostul prim-ministru Ariel Sharon către Meir Dagan, pe atunci șeful Mossadului – preocupat de Siria, militanții palestinieni, Hezbollahul din Liban și alții – de a face din Iran o prioritate. „«Tot ce face Mossadul este în regulă și bun», i-a spus Sharon lui Dagan”, potrivit lui Shine. „«Ceea ce am nevoie este Iranul. Aceasta este ținta ta.» Și de atunci, aceasta este ținta”, a spus ea. Israelul a sabotat programul nuclear al Iranului, i-a ucis oamenii de știință, i-a slăbit intermediarii și chiar a distrus infrastructura militară a aliatului său crucial, Siria, în zilele de după înlăturarea dictatorului Bashar al-Assad.

Însă agențiile de informații iraniene erau adversari formidabili. În 2022, un grup legat de serviciile de securitate iraniene a publicat date despre care se presupunea că ar fi fost obținute dintr-un telefon aparținând soției șefului Mossad-ului. Iranul a spart, de asemenea, camerele de supraveghere video din Ierusalim în timpul războiului din 2025 pentru a obține evaluări în timp real ale pagubelor pe care israelienii le cenzuraseră de la transmisiuni; a cumpărat fotografii cu apărarea antirachetă; și chiar a cartografiat traseul de jogging al unui important politician, mituind cetățeni israelieni, potrivit procurorilor israelieni.

Al doilea eveniment, a adăugat Shine, a fost atacul transfrontalier din 7 octombrie 2023 din partea Hamas, despre care Israelul susține că a fost susținut de Iran și a schimbat un calcul vechi în Israel: acela că, în ciuda faptului că a pătruns în cercurile mai multor șefi de stat inamici, de la Gamal Abdel Nasser din Egipt până la Hafez al-Assad din Siria, uciderile lor erau interzise chiar și în timp de război.

Uciderea liderilor străini nu este doar un tabu, ci și o problemă operațională. Eșecul nu face decât să le sporească statura, așa cum s-a întâmplat în urma numeroaselor încercări eșuate ale CIA de a-l ucide pe Fidel Castro, liderul cubanez, în timp ce succesul poate declanșa un haos imprevizibil.

Însă, a explicat Shine, seria de lovituri de stat ale serviciilor secrete ale Israelului - inclusiv asasinarea liderului Hamas, Ismail Haniyeh, din 2024 la Teheran, și un proiect clandestin multianual de 300 de milioane de dolari pentru a plasa capcane pentru mii de pagere și radiouri Hezbollah - are propriile puteri de seducție. „În ebraică, spunem: «Pofta vine mâncând»”, a spus ea. „Cu alte cuvinte, cu cât ai mai mult, cu atât îți dorești mai mult.”

Citește și:

VIDEO Donald Trump, primele declarații oficiale de la începutul războiului cu Iranul: Regimul avea rachete care puteau ajunge în Europa

Editor : Ș.R.