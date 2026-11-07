Asasinarea lui Pier Paolo Pasolini: procurorii redeschid dosarul morții scriitorului și cineastului italian după 51 de ani

Italia continuă să caute adevărul despre moartea scriitorului și regizorului Pier Paolo Pasolini, întrucât aproape nimeni nu crede versiunea oficială a asasinării sale, care a avut loc acum 51 de ani, în zorii zilei de 2 noiembrie 1975, pe un teren viran din Ostia, la periferia Romei. Chiar verdictul prin care a fost condamnat Pino Pelosi, tânărul de 17 ani care a mărturisit crima, a ridicat deja îndoieli cu privire la faptul că acesta ar fi acționat singur, iar de atunci au existat numeroase ipoteze și încercări de redeschidere a cazului, scrie El Pais.

Cele mai recente eforturi au venit din partea avocatului roman Stefano Maccioni, care anchetează crima de ani de zile, a publicat cărți în care detaliază concluziile sale și a reușit anterior să convingă Parchetul să redeschidă cazul în 2010 și 2023 — deși acesta a fost ulterior închis din nou în ambele ocazii, fără a se ajunge la concluzii definitive. Maccioni a încercat din nou, depunând o plângere în urmă cu un an, iar Parchetul din Roma a acceptat să redeschidă cazul.



De data aceasta, Maccioni a prezentat o mărturie necunoscută până acum, despre care presa italiană afirmă că provine de la un membru pensionat al forțelor de securitate care deține informații inedite despre ancheta inițială. Cert este că ancheta și procesul s-au desfășurat rapid: la șase luni de la comiterea crimei, Pelosi a fost condamnat la nouă ani și șapte luni de închisoare, deși judecătorul a indicat clar că ancheta ar trebui să continue: „Instanța consideră că dosarul prezintă dovezi copleșitoare că Pelosi nu era singur în acea noapte.”



Acuzatul a murit în 2017, la vârsta de 59 de ani, luând secretul cu el în mormânt. După ce a ieșit din închisoare, a scris cărți și a acordat interviuri în care oferea relatări contradictorii. În mai multe rânduri, el a afirmat că crima a fost de fapt comisă de trei sau patru persoane care au apărut la locul faptei și l-au amenințat ulterior că-l vor omorî dacă va vorbi.



Pelosi a fost arestat la câțiva kilometri distanță, în timp ce conducea mașina regizorului pe contrasens. Declarația sa din timpul procesului a fost că a refuzat să întrețină o relație sexuală; Pasolini a devenit agresiv, iar el l-a doborât lovindu-l cu o scândură. Pelosi a intrat apoi în panică, s-a urcat în mașina scriitorului pentru a fugi și, în timp ce pleca, l-a călcat accidental. Întregul incident ar putea fi redus la o întâlnire sexuală și la o altercație care s-a sfârșit tragic. Dar adevărul este că contextul acelor ani oferă perspective mai complexe.



Avocatul, care în trecut l-a reprezentat pe unul dintre verii lui Pasolini, Guido Mazzon, acționează acum în numele Asociației Jurnaliștilor din Regiunea Lazio, al regizorului de film David Grieco și al scriitorului Giovanni Giovannetti. În acest nou demers de redeschidere a cazului, el urmărește mai multe piste de anchetă. Pe de o parte, el observă că au apărut informații noi din înregistrările realizate la acea vreme de postul public de televiziune RAI și că o analiză aprofundată a informațiilor adunate până acum „duce la o singură concluzie: nu este sigur că Pelosi era singur în seara crimei, așa că este esențial să se stabilească cine se afla alături de el în acea seară”.

Parcul Literar care îi este dedicat lui Pasolini, la locul unde a fost ucis, fostul Idroscalo din Ostia. Foto: Profimedia

Așa cum a subliniat Maccioni în ultimii ani, el s-a concentrat asupra activităților lui Pasolini din lunile premergătoare morții sale: filmul „Salò”, lansat postum, și cartea „Petróleo”, pe care a lăsat-o neterminată și care a fost publicată ani mai târziu. De asemenea, el face referire la articole publicate în zilele de după crimă, care oferă indicii.



Teza care leagă crima de activitățile lui Pasolini este deja cunoscută și indică comploturi obscure din „Anii de Plumb” ai Italiei și așa-numita „strategie a tensiunii” în care erau implicate grupuri neofasciste violente. „Petróleo” aborda comploturi politice și mafiote în care era implicată ENI, gigantul italian al hidrocarburilor, precum și suspectul accident aviatic din 1962 în care și-a pierdut viața președintele acesteia, Enrico Mattei, un alt mister italian. Pasolini a fost, de asemenea, printre primii care au denunțat, în articolele sale pentru „Corriere della Sera”, legăturile dintre putere și operațiunile de destabilizare ale serviciilor de informații. O ipoteză este că Pelosi a fost folosită ca momeală pentru a-l atrage la Idroscalo di Ostia — un loc izolat pe care îl vizita uneori împreună cu parteneri ocazionali — pentru a-i întinde o ambuscadă.



Pista legată de ultimul său film se bazează pe furtul unor role de film de la studiourile Cinecittà și pe posibilitatea ca Pasolini să fi mers la Ostia pentru o întâlnire misterioasă în vederea recuperării acestora, mai ales că s-a aflat că la furtul rolelor de film au participat membri ai „Banda della Magliana”, grupul criminal roman care, la acea vreme, era implicat în cele mai murdare operațiuni ale serviciilor de informații. Nimeni nu a crezut vreodată că Pelosi a acționat singur, dar nu a fost posibil să se meargă mai departe. Cunoscuta jurnalistă Oriana Fallaci a scris un articol la câteva zile după crimă, cu mărturii care indicau prezența altor persoane.

Prima anchetă inițiată de Maccioni s-a bazat pe ADN-ul a trei persoane găsit pe hainele lui Pasolini, care nu a putut fi identificat. Datele au fost comparate cu cele ale a 30 de persoane care apăruseră în anchete, dar toate testele au fost negative. Cu alte cuvinte, la locul crimei se afla și altcineva, dar identitatea acestuia rămâne necunoscută. „Așa cum este clar de aproape 18 ani, adevărul judiciar care îi atribuia lui Pelosi responsabilitatea exclusivă a fost infirmat în ultimii ani de probele științifice pe care le-am solicitat”, a explicat Maccioni.



„Avem încredere că Parchetul din Roma va putea în sfârșit să ofere răspunsurile pe care le căutăm de prea mulți ani”, a spus avocatul. „În același timp, îi îndemnăm pe toți cei care au ales să păstreze tăcerea cu privire la ceea ce știu până acum să iasă în față și să vorbească.”