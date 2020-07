Asasinat șocant în New York. Un milionar de 33 de ani a fost găsit tăiat în bucăți în apartamentul său de lux

Fahim Saleh, în vârstă de 33 de ani, CEO al unor companii din domeniul HiTech, a fost ucis cu brutalitate în apartamentul său din New York. Trupul său a fost descoperit de sora sa, tăiat în bucăți cu o drujbă. Anchetatorii cred că ucigașul a fost întrerupt de vizita surorii și că a reușit să fugă pe ușa din spate a apartamentului, scrie The New York Times.

Ultimele imagini cu Saleh au fost surprinse de camerele de supraveghere din clădirea în care locuia. Pe imagini se vede cum acesta este urmărit de un bărbat îmbrăcat într-un costum negru, purtând o pălărie pe cap, o mască neagră și mănuși, care căra după el o servietă.

Saleh a fost imobilizat cu un dispozitiv electric, după care ucigașul l-a ucis, l-a decapitat și i-a dezmembrat corpul cu un fierăstrău electric. Părți din corpul său erau băgate în pungi de plastic. Anchetatorii cred că munca criminalului care dezmembra cadavrul a fost întreruptă atunci când sora victimei a intrat în apartament pentru a-l verifica după ce nu a auzit de el o zi, a declarat un alt oficial din anchetă. Aceasta a găsit trupul ciopărțit al fratelui său, lângă pungile de plastic cu părți din corp și drujba conectată încă la priză. În urma crimei, autoritățile susțin că Saleh ar fi fost ucis de un profesionist, care știa cum să acționeze, pentru că nu lăsase sânge în locuință.

Detectivii cred că atacatorul a fugit prin ușa din spate a apartamentului și, mai apoi, pe scara exterioară a clădirii.

Moartea cruntă a atras atenția internațională având în vedere conexiunile globale lui Fahim Saleh. Acesta a fondat companii de tip „ride-sharing” în Bangladesh și Nigeria, precum și un fond de capital de risc cu sediul în Manhattan, care a investit în mare parte în companii din țările în curs de dezvoltare.

Miercuri, ministrul Bangladesh pentru tehnologia informației și comunicațiilor, Zunaid Ahmed Palak, și-a exprimat condoleanțele și a scris pe Twitter că moartea lui Saleh este o pierdere pentru țară.

