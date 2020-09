Asasinul lui John Lennon i-a cerut iertare văduvei artistului după 40 de ani de la comiterea "faptei demne de dispreț"

Mark Chapman, bărbatul care l-a ucis pe solistul trupei Beatles, John Lennon, i-a cerut iertare văduvei artistului, la 40 de ani de la comiterea "faptei demne de dispreț", potrivit BBC.

"Vreau doar să-mi cer iertare din nou pentru această faptă. Nu am nicio scuză. Am făcut-o pentru gloria personală. El era extrem de faimos, era familist, era un idol. L-am ucis pentru că era faimos, am făcut-o din egoism. Îmi cer iertare pentru durerea pe care i-am provocat-o lui Yoko Ono. Mă gândesc mereu la asta".

În vârstă de 65 de ani, Mark David Chapman este încarcerat după ce şi-a recunoscut vinovăţia pentru împuşcarea mortală a celebrului muzician britanic în faţa imobilului în care acesta locuia, situat în Upper West Side din New York, în 1980, scrie Agerpres.

Condamnat la o pedeapsă cuprinsă între 20 de ani în spatele gratiilor şi închisoare pe viaţă, Chapman se află în prezent în penitenciarul Wende din Alden, o localitate situată la periferia oraşului Buffalo.

Văduva lui John Lennon, cântăreaţa şi artista Yoko Ono, s-a pronunţat de mai multe ori împotriva eliberării lui Chapman, spunând că se teme pentru propria siguranţă, dar şi pentru siguranţa celor doi fii ai lui John Lennon, Julian şi Sean. Ea a avertizat şi în legătură cu posibilitatea ca Mark David Chapman să fie atacat de fanii furioşi ai trupei The Beatles aflaţi în căutarea răzbunării.

