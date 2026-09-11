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Exclusiv „Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate și scenariul suspendării lui Nicușor Dan

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traian basescu pe strada
Traian Băsescu. Foto: Inquam Photos / Ioana Zamfir
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România poate ajunge la alegeri anticipate, un scenariu pe care Traian Băsescu îl consideră fezabil în actuala criză politică. Fostul președinte a declarat vineri, la Digi24, că anticipatele ar putea „îndrepta” erorile alegerilor din 2024, dar a respins categoric varianta suspendării temporare a lui Nicușor Dan.

Întrebat dacă România, aflată „mai aproape ca niciodată în istoria postdecembristă de anticipate”, ar putea ajunge la alegeri înainte de termen, Băsescu a răspuns: „Categoric da”.

„Până la urmă, dacă n-am făcut niciodată acest exercițiu democratic, nu trebuie să respingem să-l facem, pentru că este în Constituție și este un drum prin care putem îndrepta toate erorile de la alegerile catastrofale ale anului 2024”, a spus fostul președinte al României.

Traian Băsescu a exclus însă scenariul suspendării lui Nicușor Dan, evocat recent de Victor Ponta. Fostul premier sugerase că președintele ar putea fi suspendat pentru ca președintele interimar să desemneze un premier, după care procedura să fie oprită înainte de referendumul pentru demitere.

„Mi se pare o copilărie să te joci de-a președintele. Azi e președinte, mâine îl suspendăm și poimâine îl punem la loc. Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total să batjocorim democrația dincolo de orice limită. Am făcut-o prin anularea alegerilor prezidențiale și într-un astfel de scenariu am mai batjocori încă odată sistemul democratic din România. Exclud o astfel de posibilitate. Să faci din președinte un Hopa-Mitică, azi îl suspenzi, mâine îl pui la loc, că președintele interimar a făcut treaba pe care a întârziat să o facă președintele legitim”, a declarat el.

Întrebat cât mai poate continua criza, în condițiile în care trebuie făcută rectificarea bugetară, spitalele anunță că rămân fără bani, iar guvernul nu poate adopta ordonanțe de urgență, Băsescu a spus că situația a ajuns într-un punct în care trebuie pusă problema responsabilității liderilor politici.

„Nu, categoric nu mai putem rămâne, dar aici deja ajungem la momentul la care, și rog să fiu scuzat pentru aprecierea pe care o să o fac, la momentul la care să ne întrebăm dacă nu cumva oamenii politici sunt conștienți de ce fac și fac deliberat un sabotaj al României. Pentru că eu nu mai am altă explicație”, a spus fostul președinte.

Băsescu i-a indicat direct pe Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan și Nicușor Dan: „Nu poți să spui că Grindeanu este inconștient, nu poți să spui că Bolojan este inconștient, nu poți să spui că președintele este inconștient, dar atunci ce sunt? Răuvoitori? Este inadmisibil să nu găsești o soluție și să ții niște așa-numite linii roșii care scufundă țara. Niciun politician occidental nu trage linii roșii în scopul scufundării țării. Ăștia reușesc să o facă”.

Editor : M.I.

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