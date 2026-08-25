Astronauta franceză Sophie Adenot va realiza o a doua ieşire extravehiculară pe orbită. „O adevărată aventură în cadrul unei aventuri”

La o săptămână după prima sa ieşire în spaţiu istorică pentru Franţa, astronauta franceză Sophie Adenot se va aventura marţi în afara Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS) pentru a doua oară, pentru a-şi finaliza misiunea, transmite AFP.

Astronauta franceză în vârstă de 44 de ani şi-a petrecut ziua de duminică pregătindu-se pentru această nouă ieşire în spaţiu, potrivit unui videoclip postat pe contul ei de Instagram în care apare probându-şi costumul spaţial şi verificându-şi echipamentul alături de colegul ei de echipaj, astronautul american Anil Menon.

Ieşirea în spaţiu, menită să înlocuiască o antenă de comunicaţii, este programată să înceapă la ora 12:35 GMT (14:35, ora Parisului) şi să dureze aproximativ şase ore şi jumătate.

Pe 18 august, astronauta a devenit prima femeie franceză care a efectuat o ieşire extravehiculară în spaţiu, la 400 de kilometri deasupra Pământului. Înaintea ei, doar patru astronauţi francezi au păşit în vidul spaţiului.

„Probabil că se auzea în vocea mea la radio, dar mi-a plăcut foarte mult să lucrez în vidul spaţiului. Este o adevărată aventură în cadrul unei aventuri, cu atât mai minunată cu cât este o experienţă de echipă”, a scris Sophie Adenot pe reţelele de socializare.

Făcând echipă cu Anil Menon, ea a petrecut mai mult de şase ore în afara ISS demontând o antenă Spaţiu-Sol (SGANT) defectă. Acest echipament este folosit pentru a transmite date şi a permite comunicaţii de mare viteză între Centrul de Control al Misiunii din Houston, Texas, şi staţia spaţială.

Dar, întârziaţi de şuruburi şi conectori încăpăţânaţi, cei doi astronauţi nu au avut timp să înlocuiască antena cu una nouă, aşa cum fusese planificat iniţial.

„Meşterii amatori, mecanicii şi oricine lucrează manual ştiu asta: uneori există o prăpastie între teorie şi practică”, a filozofat astronauta, în timp ce aceste dificultăţi au stârnit comentarii sexiste pe reţelele de socializare.

Acest scenariu fusese „anticipat”, a subliniat NASA după această primă ieşire în spaţiu, lăudând „munca excelentă” a astronauţilor şi felicitându-i pentru „perseverenţa şi rezistenţa” lor în faţa provocărilor cu care s-au confruntat.

În timpul ieşirii lor în spaţiu de marţi, Sophie Adenot şi Anil Menon vor trebui să finalizeze această operaţiune prin instalarea noii antene şi colectarea de date.

Dacă au timp, astronauţii vor încerca, de asemenea, să înlocuiască un dispozitiv numit retroreflector de pe exteriorul staţiei. Această ultimă operaţiune ar putea fi finalizată şi în timpul unei alte ieşiri în spaţiu de întreţinere programate pe 1 septembrie, potrivit NASA.

Ca şi în cazul primei lor misiuni, Sophie Adenot şi Anil Menon vor fi asistaţi în interiorul ISS de colegii lor de echipaj Jessica Meir şi Jack Hathaway, care vor opera braţul robotic Canadarm2.

Inginer calificat şi fost pilot de teste, Sophie Adenot a devenit a doua femeie franceză din istorie care a zburat în spaţiu în februarie, călcând pe urmele pionierei Claudie Haignere în 1996 şi 2001.

Editor : Sebastian Eduard