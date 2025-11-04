Live TV

Video Astronauţii de pe stația spațială chineză au primt un cuptor, iar acum gătesc aripioare de pui şi fripturi

Data actualizării: Data publicării:
Cosmonauți stația spațială
Cosmonauții chinezi din misiunile Shenzhou 20 și Shenzhou 21 la bordul stației spațiale. Foto: Profimedia
Cuptor special pentru a funcționa în spațiu

Cuptorul cu aer cald livrat la bordul staţiei spaţiale chineze de capsula misiunii Shenzhou-21 a început să funcţioneze, conform unei înregistrări video devenită virală, în care astronauţii pot fi văzuţi savurând pentru prima dată aripioare de pui şi fripturi proaspăt preparate, transmite marţi agenţia Xinhua, scrie Agerpres.

În imaginile video transmise de pe staţia spaţială, Wu Fei, membru al echipajului misiunii Shenzhou-21 şi inginer spaţial, scoate aripioare de pui marinate dintr-un pachet, le aşază pe un suport pentru frigărui şi le introduce în cuptor. După aproximativ 28 de minute aripioarele de pui în stil New Orleans preparate în spaţiu erau gata.

Wang Jie, membru al echipajului misiunii Shenzhou-20 şi Wu Fei, ambii originari din Regiunea Autonomă Mongolia Interioară din nordul Chinei - renumită pentru carnea de vită şi de oaie de înaltă calitate - au preparat, de asemenea, fripturi cu piper negru.

Cei şase astronauţi aflaţi la bordul staţiei spaţiale au consumat cu încântare aripioarele de pui şi fripturile.

Capsula spaţială Shenzhou-21 a fost lansată vineri seara, iar cei trei membri ai echipajului său au intrat în staţia spaţială câteva ore mai târziu.

Ei au petrecut câteva zile locuind şi lucrând alături de echipajul misiunii Shenzhou-20, care urmează să revină pe Pământ la 5 noiembrie.

Cuptor special pentru a funcționa în spațiu

Cuptorul spaţial a fost îmbunătăţit semnificativ în comparaţie cu un cuptor folosit pe Pământ. Potrivit lui Liu Weibo de la Centrul de Cercetare şi Instruire a Astronauţilor din China, îmbunătăţirile includ tehnologii pentru controlul precis al temperaturii, colectarea reziduurilor, cataliza la temperaturi ridicate şi filtrarea multistrat, permiţând coacerea fără fum pe orbita terestră, respectând în acelaşi timp standardele staţiei spaţiale privind emisiile de fum.

Cuptorul şi sistemul său de purificare au fost, de asemenea, supuse unor teste riguroase pentru a respecta condiţiile de acces pe staţia spaţială şi pentru a funcţiona până la 500 de cicluri.

Utilizarea cuptorului pentru prepararea alimentelor reprezintă cea mai recentă evoluţie în sistemul de susţinere a vieţii la bordul staţiei spaţiale chineze. Potrivit centrului, misiunea Shenzhou-21 a extins varietatea alimentelor la peste 190 de produse şi a prelungit ciclul meniului la 10 zile, permiţând astronauţilor să gătească şi să coacă ingrediente precum legume proaspete, nuci, prăjituri şi carne în timp ce se află pe orbită.

Liu Weibo a declarat că, după câteva luni petrecute în spaţiul relativ restrâns al staţiei, posibilitatea de a se bucura de aripioare de pui şi de fripturi aromate sau de alune şi de pâine proaspăt coapte le conferă astronauţilor un sentiment de fericire.

De la momentul la care programul spaţial cu echipaj uman al Chinei a intrat în faza de aplicare şi dezvoltare pe staţia spaţială, cercetătorii de la sol au îmbunătăţit în mod continuu varietatea, textura, aroma, aspectul şi valoarea nutriţională a alimentelor spaţiale prin inovare tehnologică.

În plus, s-au înregistrat noi progrese în grădina de legume de pe staţia spaţială. De la misiunea Shenzhou-16, centrul a efectuat cercetări şi verificări privind cultivarea substratului vegetal pe orbită. Prin utilizarea unui substrat regenerativ, a îngrăşământului cu eliberare controlată pe termen lung şi a tehnologiei de conducere a apei prin micropori, grădina a realizat o alimentare eficientă cu apă şi nutrienţi în condiţii de microgravitaţie.

Până în prezent, au fost cultivate 10 loturi de plante din şapte specii, inclusiv salată, roşii cherry şi cartofi dulci, oferind astronauţilor 4,5 kilograme de alimente proaspete. Dintre acestea, salata şi roşiile cherry au atins un ciclu complet de cultivare, de la sămânţă la sămânţă.

"Am pregătit festinuri pentru astronauţi cu ocazia sărbătorilor tradiţionale chinezeşti, cum ar fi Festivalul Primăverii, şi există chiar şi pachete cadou care pot fi deschise numai în ziua sărbătorii", a declarat Zang Peng din cadrul centrului de cercetare.

 

