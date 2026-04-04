Astronauții misiunii Artemis 2 se află sâmbătă la mai mult de jumătatea distanței până la Lună, un zbor istoric care îi va duce mai departe în spațiu decât au ajuns vreodată astronauții misiunii Apollo, relatează Politico.

Jeremy Hansen, Reid Wiseman, Victor Glover și Christina Koch sunt primii astronauți care se îndreaptă spre Lună.

Cei trei americani și un canadian vor ajunge la destinație luni și vor fotografia misterioasa față ascunsă a Lunii în timp ce o vor înconjura. Este primul echipaj care se îndreaptă spre Lună în mai mult de 53 de ani, reluând de unde a rămas programul Apollo al NASA.

Misiunea Artemis 2 e pe punctul de a stabili un record privind distanța parcursă de om în spațiu, călătorind la peste 252.000 de mile de Pământ înainte de a efectua o întoarcere în U în spatele Lunii și de a se îndrepta spre casă fără a opri sau a intra pe orbita lunară. Recordul este deținut în prezent de misiunea Apollo 13.

Agenția Spațială Canadiană a sărbătorit rolul țării în misiune, vorbind din Quebec cu astronautul Jeremy Hansen în timp ce acesta se îndrepta spre Lună.

Hansen este primul cetățean non-american care zboară spre Lună.

„Astăzi, el scrie istorie pentru Canada”, a declarat Lisa Campbell, președinta Agenției Spațiale Canadiene.

„În timp ce îl urmărim făcând acest pas curajos în necunoscut, să ne amintească călătoria lui că viitorul Canadei este scris de cei care îndrăznesc să viseze mai mult”, adaugă aceasta.

În cadrul transmisiunii televizate în direct, Hansen a spus că a văzut deja priveliști „extraordinare” din capsula Orion a NASA.

Hansen, Reid Wiseman, Victor Glover și Christina Koch sunt primii astronauți care se îndreaptă pe Lună de la echipajul de trei astronauți al misiunii Apollo 17 din 1972. Koch și Glover sunt, respectiv, prima femeie și primul astronaut de culoare care ajung pe Lună.

Misiunea lor de aproape 10 zile, care se va încheia cu o amerizare în Pacific pe 10 aprilie, este primul pas în planurile îndrăznețe ale NASA pentru o bază lunară durabilă. Agenția spațială își propune ca doi astronauți să aterizeze pe Lună în apropierea polului sud în 2028.

