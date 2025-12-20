Live TV

Video Atac al SUA împotriva Statului Islamic în Siria, după ce trei americani au fost uciși. Anunțul lui Donald Trump

Data publicării:
Politik, Luftwaffe US Air Force F-16 Fighting Falcon
Abvion de vânătoare F-16 Fighting Falcon al US Air Force Foto: Profimedia

Armata SUA a desfăşurat un „atac masiv” împotriva grupării Statul Islamic (SI) în Siria, ca răspuns la un atac mortal asupra forţelor americane din această ţară, relatează BBC. „Dacă îi vizaţi pe americani - oriunde în lume - vă veţi petrece restul scurtei şi anxioasei voastre vieţi ştiind că Statele Unite vă vor vâna, vă vor găsi şi vă vor ucide fără milă”, declarat secretarul american al Apărării, Pete Hegset, în timp ce preşedintele SUA Donald Trump a vorbit despre „represalii foarte puternice” împotriva „teroriştilor criminali”.

Comandamentul Central al SUA (Centcom) a transmis că avioane de vânătoare, elicoptere de atac şi artilerie au „lovit peste 70 de ţinte în mai multe locaţii din centrul Siriei”. Au fost implicate şi aeronave din Iordania, notează News.ro.

Centcom a precizat că operaţiunea a folosit „peste 100 de muniţii de precizie”, vizând infrastructura cunoscută a SI şi depozite de arme.

Preşedintele Donald Trump a spus că „atacăm foarte puternic” bastioanele SI, după ambuscada SI din 13 decembrie din oraşul Palmyra, în care au fost ucişi doi soldaţi americani şi un interpret civil american.

Într-un comunicat publicat pe X, Centcom — care coordonează operaţiunile militare americane în Europa, Africa şi regiunea Indo-Pacific — a anunţat că Operaţiunea Hawkeye Strike a fost lansată vineri, la ora 16:00, ora Coastei de Est a SUA (21:00 GMT).

Comandantul Centcom, amiralul Brad Cooper, a declarat că Statele Unite „vor continua să urmărească neobosit teroriştii care încearcă să facă rău americanilor şi partenerilor SUA din regiune”.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a spus că operaţiunea „nu reprezintă începutul unui război - este o „declaraţie de răzbunare”.

„Dacă îi vizaţi pe americani - oriunde în lume - vă veţi petrece restul scurtei şi anxioasei voastre vieţi ştiind că Statele Unite vă vor vâna, vă vor găsi şi vă vor ucide fără milă. Astăzi, i-am vânat şi i-am ucis pe duşmanii noştri. Mulţi dintre ei. Şi vom continua”, a adăugat secretarul Apărării.

Într-o postare pe Truth Social, preşedintele Donald Trump a declarat că Statele Unite „aplică represalii foarte puternice, exact aşa cum am promis, împotriva teroriştilor criminali responsabili” pentru uciderea celor trei americani..

El a spus că guvernul sirian „sprijină pe deplin” acţiunea.

Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), cu sediul în Marea Britanie, a declarat că poziţii ale Statului Islamic din apropierea oraşelor Raqqa şi Deir ez-Zor au fost vizate.

Potrivit SOHR, un lider important al SI şi mai mulţi combatanţi au fost ucişi.

Statul Islamic nu a comentat public. BBC nu a putut verifica imediat ţintele loviturilor.

Anterior, Centcom a anunţat că atacul mortal de la Palmyra a fost comis de un militant SI, care a fost „angajat în luptă şi ucis”.

Alţi trei soldaţi americani au fost răniţi în ambuscadă, un oficial al Pentagonului precizând că aceasta a avut loc „într-o zonă în care preşedintele sirian nu deţine controlul”.

În acelaşi timp, SOHR a afirmat că atacatorul ar fi fost membru al forţelor de securitate siriene.

Nicio grupare nu a revendicat atacul, iar identitatea atacatorului nu a fost făcută publică.

Gruparea Stat Islamic, prima reacţie după uciderea a trei americani în Palmira

