Atac armat în Africa de Sud: cel puțin 11 morți și 14 răniți. „Au început să tragă la întâmplare”

Data publicării:
masina politie- africa de sud
Mașină de poliție din Africa de Sud. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Cel puțin 11 oameni au fost uciși într-un atac armat în masă la o pensiune din Africa de Sud. Alte 14 persoane au fost rănite când bărbați înarmați au luat cu asalt pensiunea din localitatea Saulsville, la vest de capitala Pretoria, sâmbătă dimineața. Printre victime se află și un copil de trei ani, relatează BBC.

„Cel puțin trei bărbați înarmați necunoscuți au intrat în această pensiune unde un grup de oameni beau și au început să tragă la întâmplare”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Athlenda Mathe.

Motivul împușcăturilor este necunoscut și nu s-au făcut arestări. Este cel mai recent incident dintr-o serie de împușcături în masă care au zguduit această țară afectată de criminalitate în ultimii ani.

Potrivit relatărilor, atacatorii au pătruns în local la ora 04:30 ora locală și au deschis focul asupra unui grup de bărbați care consumau băuturi alcoolice. Printre victimele atacului se numără un băiat de 12 ani și o fată de 16 ani.

„Pot confirma că un total de 25 de persoane au fost împușcate”, a declarat Athlenda Mathe.

Descriind pensiunea ca fiind un „bar ilegal”, ea a adăugat: „Ne confruntăm cu o provocare serioasă în ceea ce privește aceste localuri ilegale și fără licență pentru comercializarea băuturilor alcoolice”, unde, potrivit Mathe, au loc majoritatea împușcăturilor în masă.

„Oameni nevinovați sunt, de asemenea, prinși în focul încrucișat”, a declarat Mathe pentru postul public de televiziune SABC.

Africa de Sud are una dintre cele mai ridicate rate de omucideri din lume, cu 45 de persoane la 100.000, potrivit cifrelor pentru 2023-24 ale Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate.

Aproximativ 63 de persoane au fost ucise în fiecare zi între aprilie și septembrie, potrivit datelor poliției.

