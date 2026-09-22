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Video Atac armat lângă un liceu din vestul Turciei: cel puțin opt răniți, majoritatea elevi. Ce se știe până acum

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atac armat turcia
Atac armat la o școală din Turcia. Foto: Captură video X/ tkc
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Un individ înarmat a deschis focul în apropierea unui liceu din vestul Turciei, marți, au declarat autoritățile locale. Mass-media turcă relatează că cel puțin opt persoane au fost rănite.

ACTUALIZARE 10:16 Numărul persoanelor rănite a ajuns la opt, iar suspectul care a deschis focul a fost arestat. Răniții au fost transportați de urgență la spitale pentru tratament, a declarat biroul guvernatorului, fără a oferi informații despre starea lor.

Știrea inițială. Atacul a avut loc în fața unui liceu vocațional și tehnic din districtul Turgutlu, provincia Manisa, a anunțat biroul guvernatorului provincial într-un comunicat. Poliția și echipele medicale au fost trimise la fața locului, se arată în comunicat, potrivit The Hill.

Canalul de știri HaberTurk a declarat că cel puțin patru persoane - majoritatea elevi - au fost rănite în atac. Sursa a precizat că atacatorul a tras cu o pușcă asupra elevilor care soseau la școală.

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Motivul atacului nu este încă cunoscut.

Turcia a fost zguduită de două atacuri armate în școli în acest an.

În aprilie, un elev în vârstă de 14 ani a deschis focul asupra a două săli de clasă de la școala sa din provincia Kahramanmaras, din sud-estul țării, omorând nouă elevi și profesori și rănind alți 13. Atacatorul a fost ucis de poliție.

Cu o zi mai devreme, 16 persoane, majoritatea studenți, au fost rănite când un fost student a deschis focul asupra unui liceu din provincia Sanliurfa, aflată în apropiere. Atacatorul s-a sinucis ulterior.

Editor : Ș.R.

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