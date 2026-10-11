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Atac asupra aeroportului din Riad: cel puțin 12 morți și peste 300 de răniți. Donald Trump: „Abia am aflat, așa că vom lua o decizie”

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Photo Flash | Explosions heard again in Riyadh
Un nor dens de fum care se ridică în apropierea Aeroportului Internațional King Khalid, din nord-estul capitalei Riad. Foto: Profimedia Images
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Cel puțin 12 persoane au fost ucise și 309 rănite în urma unui atac asupra unui aeroport din Riad, capitala Arabiei Saudite, potrivit autorităților locale. Printre victime se numără patru cetățeni saudiți, doi din Bangladesh și câte o persoană din SUA, Iordania, Palestina, Siria, Sudan și Egipt, a declarat autoritatea saudită pentru aviație civilă. Activitatea Aeroportului Internațional King Khalid a fost suspendată, relatează BBC.

O coaliție militară condusă de Arabia Saudită s-a angajat ulterior să riposteze la atac, pe care l-a atribuit grupării Houthi din Yemen și l-a calificat drept „crimă de război”.

Houthiții nu au făcut niciun comentariu cu privire la ultimul atac, dar au afirmat că sunt responsabili de alte bombardamente asupra aeroportului, care au avut loc joi și în urma cărora trei persoane și-au pierdut viața, iar un avion a fost avariat.

Confruntările s-au intensificat recent între forțele guvernamentale din Yemen, susținute de Arabia Saudită, și gruparea Houthi, care controlează cea mai mare parte a țării. Atacul de sâmbătă a fost cel mai sângeros din regat începând din mai 2015.

Pe lângă atacurile asupra aeroportului din Riad, sâmbătă a căzut un proiectil și în apropierea Aeroportului Internațional King Fahd din Dammam, în estul Arabiei Saudite, a declarat coaliția condusă de Arabia Saudită.

Atacurile au avut loc la o zi după ce autoritățile au anunțat că trei cetățeni saudiți, printre care un pilot, au fost uciși în două atacuri asupra aeroportului, comise de gruparea Houthi, susținută de Iran. Alte trei persoane au fost ucise în atacurile grupării Houthi asupra a două aeroporturi saudite, pe 6 și 7 octombrie.

În comunicatul emis sâmbătă, autoritatea saudită pentru aviația civilă a precizat că unii dintre răniți se aflau „în stare critică”. S-a precizat că se evaluează pagubele suferite de aeroport.

Un martor ocular, care a declarat că se afla în terminalul pentru zboruri interne, a spus agenției de știri că a văzut cum poarta 401 a fost lovită și că „au fost răniți [oameni] chiar sub ochii mei”, adăugând: „Toată lumea fugea”.

Potrivit agenției de știri Reuters, care citează un martor ocular, au fost văzute peste o duzină de ambulanțe care se îndreptau în grabă spre aeroport.

Purtătorul de cuvânt al coaliției conduse de Arabia Saudită, generalul-maior Turki al-Maliki, a declarat ulterior că atacul asupra unuia dintre terminalele de pasageri a provocat victime și răniți printre pasagerii civili și personalul aeroportului. El a descris atacul drept o „crimă de război în toată regula”.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a condamnat cu fermitate recentele atacuri asupra Arabiei Saudite, confirmând totodată că un cetățean american a fost ucis în urma acestor atacuri.

Când a fost întrebat ulterior de jurnaliști dacă Statele Unite intenționează să se alăture Arabiei Saudite în lansarea unor atacuri împotriva houthiților, președintele Donald Trump a răspuns: „S-ar putea. Vom analiza situația. Abia am aflat despre atacul recent, așa că vom lua o decizie. Acționăm foarte rapid”.

Antonio Guterres, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, s-a declarat „profund șocat” de atacuri, pe care le-a calificat drept o „încălcare a dreptului internațional” care „trebuie să înceteze imediat”. Atacurile au fost condamnate și de Egipt, Palestina și Qatar.

Ambasadele occidentale din Arabia Saudită și-au avertizat cetățenii să se țină departe de aeroportul din Riad. Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Unit le-a recomandat cetățenilor britanici să evite zona „până când aeroportul va fi în condiții de siguranță”.

Mai multe companii aeriene din regiunea Golfului au declarat că și-au anulat zborurile către și dinspre aeroport, Kuwait Airways invocând „situația de securitate” de acolo.

Toate zborurile către Riad au fost fie redirecționate, fie anulate, conform datelor furnizate de serviciul de monitorizare a traficului aerian Flightradar. 

Houthiții afirmă că își îndreaptă atacurile împotriva Arabiei Saudite din cauza sprijinului acordat de aceasta forțelor guvernamentale în războiul civil din Yemen. Conflictul s-a agravat după ce gruparea Houthi a capturat, în cadrul unei ofensive rapide, porțiuni de coastă de importanță strategică de-a lungul Mării Roșii.

Printre acestea se număra și portul Mokha de pe strâmtoarea Bab al-Mandab, care reprezintă punctul cel mai îngust al Mării Roșii și un punct strategic pentru transportul maritim mondial. De atunci, forțele pro-guvernamentale yemenite au declarat că au „asigurat controlul” asupra strâmtorii situate la capătul sudic al Mării Roșii.

Coaliția condusă de Arabia Saudită a fost înființată în 2015, după ce țările arabe și-au unit forțele pentru a împiedica gruparea Houthi să preia controlul asupra Yemenului de la guvernul țării recunoscut la nivel internațional.

În 2022 s-a negociat un armistițiu temporar, după ce ani de atacuri aeriene și lupte terestre au dus la moartea a sute de mii de oameni, declanșând una dintre cele mai grave crize umanitare din lume.

Însă armistițiul informal a început să se destrame în luna iulie. Houthiții au anunțat un „embargo maritim” împotriva Arabiei Saudite și au început atacuri cu rachete și drone asupra aeroporturilor saudite, a instalațiilor petroliere și a petrolierelor din Marea Roșie.

Aceștia au afirmat că ripostau la ceea ce au descris drept un blocaj impus de Arabia Saudită de mai mulți ani și la un atac aerian asupra aeroportului din Sanaa, capitala Yemenului, care se află sub controlul houthiților.

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Editor : A.M.G.

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