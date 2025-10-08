Live TV

Video Atac cu bombe al armatei din Myanmar în timpul unui festival: cel puțin 24 de morți și peste 40 de răniți

festival-myanmar
Atacul a fost comis asupra unei localități din regiunea Sagaing. Foto: Profimedia

Cel puțin 24 de oameni au murit și 47 au fost răniți, după ce armata din Myanmar a aruncat două bombe cu ajutorul unui paramator. Atacul s-a produs luni seară, când circa 100 de oameni s-au strâns în orașul Chaung U pentru o sărbătoare națională, conform BBC.

După lovitura de stat militară din 2021, care a dus la izbucnirea unui război civil cu grupuri de rezistență armată și miliții etnice, mii de oameni au murit și milioane au fost strămutați.

După pierderea controlului asupra a mai bine de jumătate din țară, armata înregistrează din nou câștiguri semnificative, printr-o campanie sângeroasă de atacuri aeriene și bombardamente intense.

Acest atac de luni este doar unul dintre sutele de lovituri aeriene similare care au fost efectuate în acest an de forțele armate din Myanmar. Atacul a fost comis asupra unei localități din regiunea Sagaing, unde oamenii se adunaseră cu ocazia festivalului Thadingyut.

Regiunea Sagaing a fost un câmp de luptă cheie în război, o mare parte din aceasta fiind controlată de miliții voluntare.

„Copiii au fost complet sfâșiați”, a spus pentru agenția de știri AFP o femeie care a ajutat la organizarea evenimentului. 

Amnesty International a transmis marți că utilizarea de către junta militară parapantelor motorizate pentru a ataca comunitățile face parte dintr-o „tendință îngrijorătoare”.

BBC Burmese a raportat recent că junta militară recurge din ce în ce mai mult la paramotoare din cauza lipsei de avioane și elicoptere, precum și de combustibil pentru avioane.

Joe Freeman, cercetător al Amnesty International în Myanmar, a declarat că atacul „ar trebui să servească drept un semnal de alarmă îngrozitor că civilii din Myanmar au nevoie urgentă de protecție”.

O armată rebelă a pus stăpânire pe un imperiu al metalelor rare la granița Chinei. Noua miză a jocurilor geopolitice dintre Trump și Xi

Un astrolog celebru pe TikTok a fost arestat după ce a prezis un nou cutremur devastator în Myanmar

