Atac cu cuțitul la Grenoble, Franța: poliția l-a împușcat pe bărbatul care a amenințat mai mulți oameni

Poliția franceză a anunțat luni că a împușcat, la Grenoble, un bărbat înarmat cu un cuțit care ar fi amenințat mai multe persoane într-o școală de șoferi din prefectura Isère, înainte de a face același lucru cu unul dintre polițiștii care îl urmăreau. Atacatorul are 35 de ani, iar starea sa de sănătate nu este gravă, după ce a fost rănit și transportat la spital, transmite TF1info.fr.

Atacul și focul de armă au avut loc pe bulevardul Jean-Pain din Grenoble. Potrivit sursei citate, în jurul orei 9 dimineața, un individ înarmat cu un cuțit a amenințat mai multe persoane într-o școală de șoferi. La vederea forțelor de ordine trimise la fața locului pentru a-l aresta, atacatorul a fugit. Prins rapid, individul a amenințat unul dintre polițiști cu cuțitul, care a tras asupra lui o singură dată.

Rănit, individul în vârstă de 35 de ani a fost transportat la spital, dar starea lui nu este gravă.

TF1info.fr scrie că bărbatul este cunoscut cu antecedente judiciare.

Editor : B.E.