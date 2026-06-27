Atac cu dronă în sudul Libanului, la o zi după acordul-cadru cu Israelul

O dronă israeliană a lovit sâmbătă o zonă din sudul Libanului, în ciuda acordului-cadru încheiat între Liban și Israel la Washington, potrivit Agenției Naționale de Știri (NNA) din Liban, relatează Anadolu.

Agenția a precizat că drona a vizat o intersecție din apropierea parcului de distracții Farah, din localitatea Nabatieh al-Fawqa, din guvernoratul Nabatieh. Nu s-au raportat imediat victime.

Într-un incident separat, NNA a precizat că forțele israeliene au avansat spre periferia localității Kfar Shouba, din districtul Hasbaya, deschizând focul cu mitraliere medii și grele.

Evenimentele au avut loc în ciuda acordului-cadru încheiat vineri, la Washington, la finalul celei de-a cincea runde de negocieri dintre Liban și Israel, sponsorizate de SUA.

Acordul se concentrează pe retragerea forțelor israeliene de pe teritoriul libanez și pe desfășurarea armatei libaneze în zonele ocupate în prezent de forțele israeliene din sudul Libanului.

Israelul continuă să ocupe părți din sudul Libanului, unele zone fiind sub ocupație de zeci de ani, iar altele fiind capturate în timpul războiului din 2023-2024.

Conform cifrelor oficiale libaneze, de la 2 martie 2026, campania militară a Israelului în Liban a provocat moartea a 4.243 de persoane, rănirea a 12.186 de persoane și strămutarea a peste 1 milion de persoane.

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Editor : C.A.