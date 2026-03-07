Live TV

Atac israelian cu peste 80 de avioane asupra Iranului. Ce ținte au fost vizate

Data publicării:
profimedia-1080673889
Atacuri israeliene de amploare asupra Teheranului. Foto: Profimedia

Armata israeliană a anunţat că peste 80 de avioane de vânătoare au efectuat sâmbătă dimineaţa un val de atacuri împotriva unor obiective militare iraniene, lansatoare de rachete şi a altor ţinte la Teheran şi în centrul Iranului, potrivit AFP.

Peste 80 de avioane de vânătoare ale Forţelor aeriene israeliene au efectuat un nou val de lovituri vizând infrastructuri aparţinând regimului terorist iranian”, a precizat armata într-un comunicat.

Într-unul din cele mai importante raiduri anunţate de Israel de la începutul războiului regional în 28 februarie, avioane de luptă au lovit o academie militară a Gardienilor Revoluţiei iranieni, care „era utilizată ca instalaţie de urgenţă”.

Potrivit armatei, clădirea era utilizată pentru operaţiuni militare, ceea ce face din ea un „obiectiv militar legitim”.

Printre alte ţinte figurau un centru de comandament subteran, un sit de stocare a rachetelor, precum şi platforme de lansare „cu scopul de a reduce amploare tirurilor dirijate împotriva teritoriului Statului Israel”, potrivit comunicatului.

La începutul loviturilor americano-israeliene asupra Iranului, armata israeliană indicase că 200 de avioane de vânătoare luaseră parte la raiduri, calificându-le drept cele mai importante din istoria aviaţiei militare israeliene.

