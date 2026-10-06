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Atac la un liceu din Istanbul: o fată înarmată cu un cuțit a rănit opt eleve

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Această fotografie de presă, realizată și difuzată pe 6 octombrie 2026 de agenția de știri turcă DHA (Demiroren News Agency), înfățișează polițiști turci la intrarea într-o școală din Basaksehir, Istanbul, după ce o adolescentă a rănit opt fete Foto: AFP / Profimedia
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O adolescentă a atacat marţi cu cuţitul şi a rănit opt eleve de la un liceu din districtul Basaksehir din partea europeană a metropolei turce Istanbul, transmite AFP.

Poliţia a reţinut-o pe fata în vârstă de 15 ani.

Ministrul sănătăţii, Kemal Memisoglu, a precizat că una din liceenele rănite este în stare critică, iar alte două au suferit doar leziuni minore, notează Agerpres.

Guvernatorul Istanbulului, Davut Gul, a relatat că atacatoarea şi-a înjunghiat colegele „la nimereală”, după ce a intrat în liceu purtând o uniformă şcolară. Potrivit oficialului, ea locuieşte în acelaşi cartier, dar învaţă la alt liceu.

În Turcia au mai avut loc anul acesta şi alte atacuri sângeroase în mediul şcolar, din care două în aprilie, unul după altul.

La Kahramanmaras, în sudul ţării, un adolescent de 14 ani a ucis un profesor şi nouă copii cu vârste în jur de 10-11 ani. Atacatorul, fiul unui poliţist pensionar, a fost ucis la rândul său chiar la faţa locului. A fost cel mai grav incident de acest gen într-o şcoală din Turcia şi ca urmare un adjunct al ministrului educaţiei a fost destituit.

Cu o zi înainte, un alt adolescent trăsese cu arma în liceul din Sanliurfa (sud-est) unde fusese elev şi a rănit 16 oameni, apoi s-a sinucis.

Luna trecută, un fost elev a deschis focul în faţa unei şcoli din vest şi până să fie arestat a rănit 11 elevi, dintre care trei grav.

Editor : B.E.

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