Atac sinucigaș în Pakistan: Cinci morți și peste zece răniți la sediul unei forțe paramilitare din Peshawar

Doi atacatori sinucigași au vizat luni sediul unei forțe paramilitare pakistaneze din Peshawar, ucigând cinci membri ai personalului de securitate și rănind peste zece persoane. Exploziile au avut loc la intrarea complexului, aflat într-o zonă puternic securizată. Autoritățile califică incidentul drept „complot terorist dejucat”, scrie BBC.

Poliția a declarat că atacatorii erau înarmați în momentul în care au lansat asaltul asupra sediului Federal Constabulary din Peshawar, în nord-vestul Pakistanului. Nicio grupare nu a revendicat atacul.

Complexul Constabulary se află într-o zonă puternic securizată din Peshawar, iar atacatorii ar fi trebuit să treacă de mai multe niveluri de securitate pentru a pătrunde în interior. Martorii au declarat presei locale că au auzit două explozii puternice luni dimineața în jurul orei 08:10, ora locală.

Zona a fost izolată, iar echipele de salvare se află la fața locului. Un oficial a precizat că cinci membri ai forțelor de securitate și șapte civili au fost răniți.

Autoritățile pakistaneze au descris atacul ca pe un „complot terorist dejucat”, menționând că atacatorii au fost împușcați la poartă, înainte să reușească să intre în clădire. „Autorii acestui incident trebuie identificați cât mai curând și aduși în fața justiției”, a declarat premierul pakistanez Shehbaz Sharif.

Federal Constabulary din Pakistan este responsabilă de gestionarea situațiilor care depășesc capacitatea forțelor de poliție, inclusiv incursiuni tribale și violențe ale bandelor criminale.

Peshawar face parte din provincia Khyber Pakhtunkhwa, situată la granița cu Afganistanul și cunoscută de mult timp ca punct fierbinte al violențelor militanților.

Talibanii pakistanezi, cunoscuți sub numele de Tehreek-i-Taliban Pakistan, sunt activi în provincie și au revendicat atacuri similare în întreaga țară.

