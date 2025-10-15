Un vehicul a explodat în faţa unui mall din Guayaquil, cel mai mare oraş din Ecuador, ucigând o persoană şi rănind mai multe alte persoane, a anunțat marţi procuratura ţării.

Un al doilea vehicul care conţinea explozibili a fost găsit în apropiere, dar nu a detonat şi a fost neutralizat imediat, a declarat ministrul de interne John Reimberg, adăugând că poliţia efectua detonări controlate şi colecta probe, potrivit Reuters preluată de News.ro.

„Dispozitivele au fost fabricate în mod profesionist de grupuri criminale cu scopul de a crea haos”, a declarat Reimberg într-o postare pe X.

Autorităţile au publicat imagini de supraveghere de la camerele de trafic care arată vehiculul luând foc înainte de explozie, cu flăcări mari vizibile ieşind din maşină.

Guvernatorul provinciei Guayas, Humberto Plaza, a declarat reporterilor: „Îi vom vâna pe cei care au comis acest act de terorism. Îi vom captura şi vor fi judecaţi cu toată severitatea legii”.

Autorităţile au îndemnat locuitorii să se ţină departe de zonă în timp ce ancheta continuă. Guayaquil este unul dintre cele mai violente oraşe din Ecuador.

Explozia urmează unui incident similar din luna trecută, când un vehicul a explodat în faţa închisorii regionale a oraşului. În acel caz nu au fost raportate victime.

Săptămâna trecută, maşina preşedintelui Daniel Noboa a fost atacată cu pietre de protestatari, care au spart geamurile în timp ce vehiculul trecea cu viteză.

Editor : Ana Petrescu