Video „Atac țintit” al Israelului în nordul Fâșiei Gaza: a fost „lovită o infrastructură teroristă în care erau depozitate mijloace de luptă”

Imagine din timpul atacului lansat de armata israeliană. Foto: Captură video X/IDF Online

Armata israeliană a anunțat miercuri că a efectuat un atac „țintit” în zona Beit Lahia, în nordul Fâșiei Gaza, vizând o infrastructură în care erau depozitate arme, relatează Reuters.

Armata a susținut miercuri că a reluat aplicarea acordului de încetare a focului în Gaza, după o serie de atacuri în enclava care, potrivit acesteia, au fost o reacție la încălcările comise de Hamas.

Locuitorii din orașul Gaza au declarat că au auzit o explozie în nordul Gazei și au văzut un nor de fum.

Infrastructura din zona Beit Lahiya urma să fie utilizată pentru un atac „iminent” asupra soldaților israelieni și împotriva Israelului, a susținut armata într-o postare pe X, conform Times of Israel.  

„IDF a lovit o infrastructură teroristă în care erau depozitate mijloace de luptă și mijloace aeriene, care reprezentau o amenințare imediată în nordul Fâșiei Gaza

Cu puțin timp în urmă, IDF a efectuat un atac țintit în zona Beit Lahia din nordul Fâșiei Gaza, condus de Comandamentul Sudic și cu ajutorul Forțelor Aeriene, asupra unei infrastructuri teroriste în care erau depozitate mijloace de luptă și mijloace aeriene destinate să fie utilizate pentru a pune în aplicare un complot terorist în viitorul imediat împotriva forțelor IDF și a Statului Israel.

Forțele IDF sub comanda Comandamentului Sud sunt dislocate în zonă în conformitate cu acordul de încetare a focului și vor continua să acționeze pentru a elimina orice amenințare imediată”, a mai transmis armata israeliană.

Amintim că prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a dat instrucțiuni armatei să lanseze marți seară atacuri „puternice” asupra Fâșiei Gaza.

