Cel puţin două persoane au fost ucise şi alte 35 au fost rănite, duminică, în atacurile armatei israeliene asupra Sanaa, capitala yemenită controlată de rebelii houthi din 2014, a relatat Ministerul Sănătăţii şi Mediului al insurgenţilor, informează Sky News.



Ministerul a transmis într-un comunicat reprodus de agenţia oficială de ştiri Saba, controlată de rebelii houthi, că acesta este un „număr preliminar al victimelor” şi a menţionat că echipele de apărare civilă lucrează pentru a „stinge incendiile provocate de agresiunea sionistă” şi pentru a recupera persoanele dispărute.



De asemenea, ministerul a condamnat „agresiunea sionistă criminală, care a vizat instalaţii civile şi de servicii”, în timp ce a considerat Israelul şi aliaţii săi - într-o referire voalată la Statele Unite - responsabili pentru „consecinţele acestor acţiuni provocatoare periculoase”.



Ministrul informaţiilor al rebelilor houthi, Hashem Sharaf Addin, a declarat pe contul său de pe platforma X că atacurile israeliene asupra oraşului Sanaa nu vor descuraja gruparea susţinută de Iran să continue să lanseze atacuri împotriva Israelului în sprijinul palestinienilor din Fâşia Gaza.



El a indicat că armata israeliană a vizat „o benzinărie în încercarea de a paraliza viaţa şi a perturba mijloacele de trai ale cetăţenilor” şi centrale electrice, iar consecinţele s-au tradus prin „distrugeri şi o pană de curent”.

La rândul său, armata israeliană a declarat că a bombardat duminică un complex militar, două centrale electrice şi un depozit de combustibil în Sanaa, despre care se presupune că sunt folosite pentru „activităţi militare” de către rebeli.



Într-un comunicat de presă, forţele israeliene şi-au justificat atacul asupra zonei din jurul palatului prezidenţial din Sanaa, susţinând că „forţele militare ale insurgenţilor operează” în complex.



În altă ordine de idei, Forţele Aeriene Israeliene i-au acuzat duminică pe rebelii houthi că au folosit, „cu o probabilitate mare”, pentru prima dată o rachetă care avea o încărcătură cu submuniţie într-un atac lansat vineri asupra Israelului. Racheta s-a dezintegrat în timpul zborului, fără a provoca răniţi.

„În urma unei analize operaţionale iniţiale a rachetei rebelilor houthi (...), s-a stabilit că aceasta conţinea probabil mai multe submuniţii concepute să detoneze la impact”, a declarat un oficial israelian citat duminică într-un comunicat de presă. „Aceasta este prima dată când acest tip de rachetă este lansat din Yemen”, se adaugă în comunicat.



Racheta, conform unui comunicat militar din 22 august, s-a dezintegrat în aer după fragmentare, dar nu a fost interceptată în ciuda mai multor încercări. Comunicatul detaliază faptul că sistemul israelian de apărare antiaeriană este „capabil să detecteze muniţii de acest tip”. Fragmente din rachetă au lovit curtea unei case din oraşul central Ginaton, provocând pagube minore.



De la începutul ofensivei israeliene în Fâşia Gaza, pe 7 octombrie 2023, rebelii houthi din Yemen, susţinuţi de Iran, au lansat numeroase rachete pe teritoriul israelian în sprijinul palestinienilor.

Editor : C.A.