Atacurile Iranului asupra bazelor folosite de SUA în Orientul Mijlociu au provocat pagube de milioane de dolari, arată o analiză

Conform unei noi analize, atacurile iraniene asupra bazelor militare utilizate de SUA în Orientul Mijlociu au provocat pagube de aproximativ 800 de milioane de dolari în primele două săptămâni de război. O mare parte din pagube au fost provocate de atacurile de represalii inițiale ale Iranului, în săptămâna care a urmat declanșării războiului de către SUA și Israel, potrivit unui raport al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) și unei analize realizate de BBC.

Nu este încă clară amploarea totală a pagubelor provocate de atacurile iraniene asupra obiectivelor americane din regiune.

Însă pagubele estimate la 800 de milioane de dolari aduse infrastructurii militare americane – o cifră mai mare decât cea raportată anterior – oferă o imagine a costurilor uriașe pe care le suportă Statele Unite pe măsură ce conflictul se prelungește.

„Daunele suferite de bazele americane din regiune au fost subestimate”, a declarat Mark Cancian, consilier principal la CSIS și coautor al studiului realizat de acest think tank. „Deși acestea par a fi semnificative, amploarea lor reală nu va fi cunoscută până când nu vor fi disponibile mai multe informații.”

Ca răspuns la o solicitare de comentarii, Departamentul Apărării al SUA a îndrumat BBC către Comandamentul Central al SUA, care conduce operațiunile militare. Reprezentanții acestuia au refuzat să comenteze.

Atacurile de represalii ale Iranului au vizat, printre altele, sistemele americane de apărare aeriană și de comunicații prin satelit din Iordania, Emiratele Arabe Unite și alte țări din Orientul Mijlociu.

Cea mai mare parte a pagubelor a fost cauzată de un atac asupra unui radar american al sistemului de apărare antirachetă THAAD, situat într-o bază aeriană din Iordania. Sistemul radar AN/TPY-2 costă aproximativ 485 de milioane de dolari, potrivit unei analize realizate de CSIS asupra documentelor bugetare ale Ministerului Apărării. Sistemele de apărare aeriană sunt utilizate pentru interceptarea la distanță mare a rachetelor balistice.

Atacurile Iranului au provocat pagube estimate la 310 milioane de dolari la clădiri, instalații și alte elemente de infrastructură din bazele americane și din bazele militare utilizate de forțele americane din regiune.

De asemenea, Iranul a lovit cel puțin trei baze aeriene de mai multe ori, potrivit unei analize a imaginilor din satelit realizată de BBC Verify. Aceste atacuri repetate evidențiază eforturile Iranului de a viza anumite obiective americane. Se pare că Rusia a împărtășit Teheranului informații privind forțele militare americane din regiune.

Imaginile din satelit arată cele trei baze aeriene – baza Ali Al-Salim din Kuweit, Al-Udeid din Qatar și Prince Sultan din Arabia Saudită – cu pagube recent apărute în diferite faze ale conflictului.

Statele Unite au pierdut, de asemenea, 13 militari de când președintele Donald Trump s-a alăturat Israelului în lansarea atacurilor asupra Iranului, pe 28 februarie. Agenția de știri Human Rights Activists News Agency (Hrana), cu sediul în SUA, estimează că numărul total al victimelor a ajuns la aproape 3.200, dintre care 1.400 de civili.

Trump a declarat că SUA sunt pe cale să-și atingă obiectivele de a distruge programul nuclear al Iranului, de a-i reduce puterea militară convențională și de a pune capăt sprijinului acordat de regim grupurilor proxy din regiune.

„Ne descurcăm extrem de bine în Iran”, a declarat Trump vineri, în cadrul unui eveniment organizat la Casa Albă.

Însă războiul a zguduit economia mondială prin închiderea aproape totală a Strâmtorii Ormuz, precum și prin incertitudinea legată de durata conflictului și de eventuala trimitere de trupe terestre de către Trump.

Analiza imaginilor din satelit a fost îngreunată de restricțiile impuse de principalii furnizori cu sediul în SUA în ceea ce privește difuzarea acestor imagini. Cu toate acestea, se pot observa anumite tipare în acțiunile de represalii ale Iranului împotriva intereselor militare americane din regiune.

Sistemele radar și de satelit au fost în centrul atenției încă de la început, când atacurile iraniene au lovit o bază navală americană din Bahrain. Acestea funcționează ca ochii și urechile operațiunilor militare moderne.

Imaginile din satelit au evidențiat în special distrugerea a două radomuri – structuri de protecție pentru astfel de echipamente sensibile. Este foarte probabil ca sistemele în sine să fi fost avariate, deși nu se poate estima amploarea pagubelor.

Au fost lovite stații radar la Camp Arifjan, o bază militară americană din Kuweit, și la baza aeriană Prince Sultan din Arabia Saudită, unde se află avioane americane. Imaginile din această din urmă locație arată fum ridicându-se de la o componentă radar a unui sistem de apărare aeriană THAAD.

Se constată pagube mai extinse la sistemele THAAD din bazele americane din Emiratele Arabe Unite și Iordania. Nu se știe cu exactitate valoarea acestor pagube. Se pare că deteriorarea acestor sisteme a determinat Statele Unite să redistribuie componentele THAAD din Coreea de Sud în Orientul Mijlociu.

Pagubele provocate de atacurile de represalii ale Iranului reprezintă doar o mică parte din costurile totale suportate de Statele Unite în urma războiului. Potrivit unor surse, oficialii Departamentului Apărării au informat membrii Congresului că primele șase zile de război au costat 11,3 miliarde de dolari. Primele 12 zile au costat 16,5 miliarde, potrivit CSIS.

Pentagonul solicită încă 200 de miliarde de dolari pentru finanțarea războiului. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat joi că această sumă „s-ar putea modifica”.

„E nevoie de bani pentru a-i elimina pe răufăcători”, a spus Hegseth.

