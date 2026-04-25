Un atentat cu bombă a dus la moartea a şapte oameni şi rănirea altor 20 în vestul Columbiei, în regiunea Cauca, cu puţin mai mult de o lună înainte de alegerile prezidenţiale din ţară.

„Un dispozitiv exploziv a fost detonat” pe un drum din această zonă tradiţională de influenţă a grupărilor armate, provocând „şapte morţi în rândul civililor şi peste 20 de răniţi grav”, a anunţat pe X Octavio Guzman, guvernatorul din Cauca, conform News.ro.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El a publicat, de asemenea, un videoclip în care se văd victimele zăcând la pământ şi vehicule distruse în urma atacului.

În alte videoclipuri difuzate pe reţelele sociale se pot observa pagube importante, iar martorii afirmă că unda de şoc a exploziei i-a aruncat la câţiva metri distanţă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Acest atentat are loc într-un context marcat de tensiuni înaintea primului tur al alegerilor prezidenţiale din 31 mai, pentru care securitatea reprezintă una dintre temele centrale. Diferitele grupări armate din ţară – gherile şi grupuri criminale – alimentează violenţa pe fondul negocierilor de pace eşuate cu guvernul lui Gustavo Petro, primul preşedinte de stânga din istoria Columbiei.

Editor : A.M.G.