Video Atentat cu bombă în Columbia, cu o lună înainte de alegerile prezidențiale: șapte morți și 20 de răniți

„Un dispozitiv exploziv a fost detonat”, a afirmat guvernatorul din Cauca. Foto: Captură video X/Octavio Guzman

Un atentat cu bombă a dus la moartea a şapte oameni şi rănirea altor 20 în vestul Columbiei, în regiunea Cauca, cu puţin mai mult de o lună înainte de alegerile prezidenţiale din ţară. 

„Un dispozitiv exploziv a fost detonat” pe un drum din această zonă tradiţională de influenţă a grupărilor armate, provocând „şapte morţi în rândul civililor şi peste 20 de răniţi grav”, a anunţat pe X Octavio Guzman, guvernatorul din Cauca, conform News.ro.

El a publicat, de asemenea, un videoclip în care se văd victimele zăcând la pământ şi vehicule distruse în urma atacului.

În alte videoclipuri difuzate pe reţelele sociale se pot observa pagube importante, iar martorii afirmă că unda de şoc a exploziei i-a aruncat la câţiva metri distanţă. 

Acest atentat are loc într-un context marcat de tensiuni înaintea primului tur al alegerilor prezidenţiale din 31 mai, pentru care securitatea reprezintă una dintre temele centrale. Diferitele grupări armate din ţară – gherile şi grupuri criminale – alimentează violenţa pe fondul negocierilor de pace eşuate cu guvernul lui Gustavo Petro, primul preşedinte de stânga din istoria Columbiei.

Președintele Columbiei transmite un avertisment către SUA: O „rebeliune” pândește America Latină

Un avion al armatei columbiene, cu 110 militari la bord, s-a prăbușit la decolare. Nou bilanț: 8 morți și și 83 de răniți

Te-ar putea interesa și:
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
Președintele Columbiei transmite un avertisment către SUA: O „rebeliune” pândește America Latină
avon hercules columbia profimedia-0633270523
Un avion al armatei columbiene, cu 110 militari la bord, s-a prăbușit la decolare. Nou bilanț: 8 morți și și 83 de răniți
Abelardo de la Espriella
Candidatul de dreapta la prezidenţiale din Columbia promite să bombardeze traficanţii de droguri cu sprijinul SUA
Oana Ţoiu a primit-o azi, la București, pe șefa diplomației columbiene, fiind prima vizită bilaterală la nivelul miniştrilor de Externe din 1994.
Oana Ţoiu şi șefa diplomației columbiene au inaugurat Ambasada Republicii Columbia la Bucureşti, după 24 de ani de absenţă
gustavi petro face declaratii
Preşedintele columbian Gustavo Petro spune că a supraviețuit unei tentative de asasinat: „Am fugit ca să nu fiu ucis”
